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https://uz.sputniknews.ru/20210320/v-tashkente-nadeyutsya-chto-kabul-obespechit-bezopasnost-realizatsii-proektov-v-afganistane-17859975.html
В Ташкенте надеются, что Кабул обеспечит безопасность реализации проектов в Афганистане
В Ташкенте надеются, что Кабул обеспечит безопасность реализации проектов в Афганистане
Спецпредставитель президента РУз Исматулла Иргашев и советник президента ИРА по национальной безопасности Хамдулла Мухиб обсудили вопросы взаимодействия в... 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T10:25+0500
2021-03-20T10:25+0500
политика
исматулла иргашев
узбекистан
мид узбекистана
афганистан
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Власти Узбекистана надеются, что официальный Кабул обеспечит безопасность узбекистанским специалистам при реализации инфраструктурных проектов в Афганистане, сообщает Министерство иностранных дел РУз.По данным пресс-службы, спецпредставитель президента Узбекистана Исматулла Иргашев и советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мухиб в Кабуле обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности и активизации инфраструктурных проектов на афганской территории с участием узбекской стороны.В частности, речь идет о строительстве линии электропередачи "Сурхан — Пули-Хумри" и железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар".В начале декабря 2017 года по итогам визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан правительства двух стран подписали соглашения о возведении ЛЭП 500 кВ "Сурхан — Пули-Хумри" и строительстве железной дороги "Мазари-Шариф — Герат". Соглашения предусматривают участие в проектировании и строительстве узбекской стороны. Афганская сторона осуществляет привлечением финансовых ресурсов для реализации проектов. Однако строительство дороги и ЛЭП на афганской территории пока не началось, в частности, из-за нестабильной обстановки в зоне маршрута.В августе 2020-го пресс-служба МИД Узбекистана сообщала, что сотрудники ДП "Согдиана транс" (входит в структуру АО "Узбекистон темир йуллари") подверглись вооруженному нападению в провинции Балх на севере Афганистана. В результате инцидента были убиты двое граждан Афганистана, в том числе один из нападавших, ранение получил представитель железнодорожной компании.
/20210223/Bratskie-narody-navek-za-chto-Afganistan-blagodaren-prezidentu-Uzbekistana-16062244.html
/20210219/Sidikov-rasskazal-o-znachenii-transafganskogo-transportnogo-koridora-dlya-Uzbekistana-16043429.html
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исматулла иргашев, узбекистан, мид узбекистана, афганистан

В Ташкенте надеются, что Кабул обеспечит безопасность реализации проектов в Афганистане

10:25 20.03.2021
392
© Sputnik / Andrey GreshnovКабул
Кабул - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
© Sputnik / Andrey Greshnov
Спецпредставитель президента РУз Исматулла Иргашев и советник президента ИРА по национальной безопасности Хамдулла Мухиб обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности и активизации инфраструктурных проектов.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Власти Узбекистана надеются, что официальный Кабул обеспечит безопасность узбекистанским специалистам при реализации инфраструктурных проектов в Афганистане, сообщает Министерство иностранных дел РУз.
По данным пресс-службы, спецпредставитель президента Узбекистана Исматулла Иргашев и советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мухиб в Кабуле обсудили вопросы взаимодействия в сфере безопасности и активизации инфраструктурных проектов на афганской территории с участием узбекской стороны.
"Мухиб выразил готовность афганской стороны обеспечить полную безопасность узбекских специалистов, задействованных в реализации совместных проектов", — говорится в публикации на сайте МИД.
В частности, речь идет о строительстве линии электропередачи "Сурхан — Пули-Хумри" и железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар".
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Однако строительство дороги и ЛЭП на афганской территории пока не началось, в частности, из-за нестабильной обстановки в зоне маршрута.
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