https://uz.sputniknews.ru/20210321/assalom-navruz--vesne-dorogu-prazdnichnye-gulyanya-v-tashkentskom-parke-17873920.html

Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке

Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке

Узбекистан отмечает главный праздник весны — Навруз. Самые массовые гулянья прошли в одноименном парке столицы. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

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фото

навруз

праздник

ташкент

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Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятия прошли не так масштабно, узбекистанцам рекомендовали отметить праздник в кругу семьи или в махаллях. Но на открытых площадках, где можно обеспечить санитарные нормы, веселье все-таки состоялось.Уставшие от зимы и вынужденных ограничений люди охотно вышли в погожий день, чтобы встретить Навруз - праздник обновления. весны и новых надежд. Гостей встречали артисты, канатоходцы, клоуны, мастера традиционных ремесел и, конечно же, всеобщее весеннее настроение.Пока взрослые наслаждались концертной программой, дети катались на аттракционах или наблюдали за артистами. Девушки могли выбрать на ярмарке новые украшения или купить картину у местных художников, тут же рисовавших портреты и пейзажи с натуры.Официальные торжества по случаю Навруза по традиции состоялись на "Хумо Арена", где граждан страны поздравил президент Шавкат Мирзиёев. За концертом можно было наблюдать в прямом эфире государственных телеканалов.Как отмечают ташкентцы Навруз в эпоху борьбы с коронавирусом. смотрите в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.

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фото, навруз, праздник, ташкент