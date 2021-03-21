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Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке
Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке
Узбекистан отмечает главный праздник весны — Навруз. Самые массовые гулянья прошли в одноименном парке столицы. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
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фото
навруз
праздник
ташкент
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Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятия прошли не так масштабно, узбекистанцам рекомендовали отметить праздник в кругу семьи или в махаллях. Но на открытых площадках, где можно обеспечить санитарные нормы, веселье все-таки состоялось.Уставшие от зимы и вынужденных ограничений люди охотно вышли в погожий день, чтобы встретить Навруз - праздник обновления. весны и новых надежд. Гостей встречали артисты, канатоходцы, клоуны, мастера традиционных ремесел и, конечно же, всеобщее весеннее настроение.Пока взрослые наслаждались концертной программой, дети катались на аттракционах или наблюдали за артистами. Девушки могли выбрать на ярмарке новые украшения или купить картину у местных художников, тут же рисовавших портреты и пейзажи с натуры.Официальные торжества по случаю Навруза по традиции состоялись на "Хумо Арена", где граждан страны поздравил президент Шавкат Мирзиёев. За концертом можно было наблюдать в прямом эфире государственных телеканалов.Как отмечают ташкентцы Навруз в эпоху борьбы с коронавирусом. смотрите в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.
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фото, навруз, праздник, ташкент

Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке

19:46 21.03.2021 (обновлено: 19:50 21.03.2021)
330
Узбекистан отмечает главный праздник весны — Навруз. Самые массовые гулянья прошли в одноименном парке столицы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Музыканты на празднике Навруз в одноименном парке Ташкента.

Музыканты на празднике Навруз в одноименном парке Ташкента. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Музыканты на празднике Навруз в одноименном парке Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Собравшуюся публику развлекают не только песнями, но и веселыми сценками и шутками.

Собравшуюся публику развлекают не только песнями, но и веселыми сценками и шутками. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Собравшуюся публику развлекают не только песнями, но и веселыми сценками и шутками.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Пока родители наблюдают за праздничным представлением, дети катаются на аттракционах.

Пока родители наблюдают за праздничным представлением, дети катаются на аттракционах. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Пока родители наблюдают за праздничным представлением, дети катаются на аттракционах.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Несмотря на карантинные ограничения, многие в этот погожий день пришли встречать Навруз в одноименный парк столицы.

Несмотря на карантинные ограничения, многие в этот погожий день пришли встречать Навруз в одноименный парк столицы. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Несмотря на карантинные ограничения, многие в этот погожий день пришли встречать Навруз в одноименный парк столицы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Гостей развлекали артисты различных жанров, так что каждый мог найти себе там занятие по душе.

Гостей развлекали артисты различных жанров, так что каждый мог найти себе там занятие по душе. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Гостей развлекали артисты различных жанров, так что каждый мог найти себе там занятие по душе.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Тут же на публике художники рисуют портреты и пейзажи с натуры.

Тут же на публике художники рисуют портреты и пейзажи с натуры. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Тут же на публике художники рисуют портреты и пейзажи с натуры.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А на площадке рядом посетители наблюдают за канатоходцем.

А на площадке рядом посетители наблюдают за канатоходцем. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

А на площадке рядом посетители наблюдают за канатоходцем.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Народные гулянья в парке “Навруз” оказались одними из самых массовых в городе.

Народные гулянья в парке “Навруз” оказались одними из самых массовых в городе. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Народные гулянья в парке “Навруз” оказались одними из самых массовых в городе.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Во время прогулки по парку можно было не только посмотреть концерт, но и выбрать сувенир или подарок.

Во время прогулки по парку можно было не только посмотреть концерт, но и выбрать сувенир или подарок. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Во время прогулки по парку можно было не только посмотреть концерт, но и выбрать сувенир или подарок.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Какой же праздник может обойтись без подарка. А выбрать тут есть что - красавицы явно останутся довольны.

Какой же праздник может обойтись без подарка. А выбрать тут есть что - красавицы явно останутся довольны. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Какой же праздник может обойтись без подарка. А выбрать тут есть что - красавицы явно останутся довольны.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Навруз по праву считается одним из самых светлых и долгожданных праздников в Узбекистане - он символизирует приход весны и пробуждение новой жизни.

Навруз по праву считается одним из самых светлых и долгожданных праздников в Узбекистане - он символизирует приход весны и пробуждение новой жизни. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Навруз по праву считается одним из самых светлых и долгожданных праздников в Узбекистане - он символизирует приход весны и пробуждение новой жизни.

Из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятия прошли не так масштабно, узбекистанцам рекомендовали отметить праздник в кругу семьи или в махаллях. Но на открытых площадках, где можно обеспечить санитарные нормы, веселье все-таки состоялось.
Уставшие от зимы и вынужденных ограничений люди охотно вышли в погожий день, чтобы встретить Навруз - праздник обновления. весны и новых надежд. Гостей встречали артисты, канатоходцы, клоуны, мастера традиционных ремесел и, конечно же, всеобщее весеннее настроение.
Пока взрослые наслаждались концертной программой, дети катались на аттракционах или наблюдали за артистами. Девушки могли выбрать на ярмарке новые украшения или купить картину у местных художников, тут же рисовавших портреты и пейзажи с натуры.
Официальные торжества по случаю Навруза по традиции состоялись на "Хумо Арена", где граждан страны поздравил президент Шавкат Мирзиёев. За концертом можно было наблюдать в прямом эфире государственных телеканалов.
Как отмечают ташкентцы Навруз в эпоху борьбы с коронавирусом. смотрите в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.
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