https://uz.sputniknews.ru/20210321/glava-ovd-chirchika-podvergsya-zhestkoy-kritike-prezidenta-i-pereekhal-v-makhallyu--video--17867833.html

Глава ОВД Чирчика подвергся жесткой критике президента и переехал в махаллю — видео

Глава ОВД Чирчика подвергся жесткой критике президента и переехал в махаллю — видео

Начальник отдела внутренних дел будет решать проблемы жителей местности "Ифтикор". 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T11:20+0500

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общество

хокимият

хоким

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Чирчике начальник ОВД переехал в махаллю "Ифтикор" для решения проблем местных жителей на местах, сообщили в пресс-службе Ташкентского областного хокимията.Ранее лидер Узбекистана в ходе визита в данную махаллю поговорил с жителями многоквартирных домов и отчитал главу отделения внутренних дел за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Напомним: 19 февраля Шавкат Мирзиёев неожиданно посетил махаллю "Бунёдкор", расположенную в Намангане. Во время осмотра территории он выслушал жалобы местных жителей. Затем президент раскритиковал плохую работу хокима Намангана и прокурора города - руководителя сектора.Позже глава Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков заявил, что переедет в махаллю для урегулирования проблемных ситуаций граждан и будет жить в контейнере. Такому же примеру последовал и хоким Бухарской области Ботир Зарипов. В администрации разместили фото контейнера на колесах.

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хокимият, хоким, ташкентская область