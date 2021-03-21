Глава ОВД Чирчика подвергся жесткой критике президента и переехал в махаллю — видео

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Чирчике начальник ОВД переехал в махаллю "Ифтикор" для решения проблем местных жителей на местах, сообщили в пресс-службе Ташкентского областного хокимията.Ранее лидер Узбекистана в ходе визита в данную махаллю поговорил с жителями многоквартирных домов и отчитал главу отделения внутренних дел за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Напомним: 19 февраля Шавкат Мирзиёев неожиданно посетил махаллю "Бунёдкор", расположенную в Намангане. Во время осмотра территории он выслушал жалобы местных жителей. Затем президент раскритиковал плохую работу хокима Намангана и прокурора города - руководителя сектора.Позже глава Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков заявил, что переедет в махаллю для урегулирования проблемных ситуаций граждан и будет жить в контейнере. Такому же примеру последовал и хоким Бухарской области Ботир Зарипов. В администрации разместили фото контейнера на колесах.
Начальник отдела внутренних дел будет решать проблемы жителей местности "Ифтикор".
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Чирчике начальник ОВД переехал в махаллю "Ифтикор" для решения проблем местных жителей на местах, сообщили в пресс-службе Ташкентского областного хокимията.
Ранее лидер Узбекистана в ходе визита в данную махаллю поговорил с жителями многоквартирных домов и отчитал главу отделения внутренних дел за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Напомним: 19 февраля Шавкат Мирзиёев неожиданно посетил махаллю "Бунёдкор", расположенную в Намангане. Во время осмотра территории он выслушал жалобы местных жителей. Затем президент раскритиковал плохую работу хокима Намангана и прокурора города - руководителя сектора.
Позже глава Наманганской области Шавкатжон Абдураззаков заявил, что переедет в махаллю для урегулирования проблемных ситуаций граждан и будет жить в контейнере.
Такому же примеру последовал и хоким Бухарской области Ботир Зарипов. В администрации разместили фото контейнера на колесах.