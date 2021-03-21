https://uz.sputniknews.ru/20210321/nerazluchnye-druzya-udivitelnaya-istoriya-lisy-lizy-i-pudelya-chikha-17872938.html

Неразлучные друзья: удивительная история лисы Лизы и пуделя Чиха

Неразлучные друзья: удивительная история лисы Лизы и пуделя Чиха

Сотрудница приюта для бездомных животных рассказала о непростой судьбе лисицы и ее необычной привязанности к псу. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T21:12+0500

2021-03-21T21:12+0500

2021-03-21T21:12+0500

видео

приют для животных

дружба

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17874774_13:0:1000:555_1920x0_80_0_0_8aff88682918d9770cf568bace26d463.jpg

В калиниградском приюте для животных "Дом одиноких кошек" пудель Чиха подружился с лисой Лизой. По словам управляющей благотворительного учреждения Анны Брылевской, их настоящая крепкая дружба не знает преград. Пока животные резвились во дворе, играя в салочки, Анна рассказала о непростой судьбе лисицы и ее необычной привязанности к псу.Трехмесячную Лизу нашли без сознания на дороге Зеленоградска в июне 2019 года. Предположительно, лису сбила машина. Врачи выявили у нее черепно-мозговую травму, перелом челюстей и нарушение сумеречного зрения.По воле случая, Чиха смог проникнуть в вольер к Лизе. Она проявила к незнакомому гостю любопытство и с тех пор они всегда играют вместе. Лисица даже позволяет пуделю спать в ее конуре. Из чего состоит рацион питания Лизы и какая судьба ждет ее в будущем, смотрите в нашем видео.

/20160309/1968685.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

приют для животных, дружба, животные