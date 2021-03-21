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Неразлучные друзья: удивительная история лисы Лизы и пуделя Чиха
Неразлучные друзья: удивительная история лисы Лизы и пуделя Чиха
Сотрудница приюта для бездомных животных рассказала о непростой судьбе лисицы и ее необычной привязанности к псу. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
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приют для животных
дружба
животные
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В калиниградском приюте для животных "Дом одиноких кошек" пудель Чиха подружился с лисой Лизой. По словам управляющей благотворительного учреждения Анны Брылевской, их настоящая крепкая дружба не знает преград. Пока животные резвились во дворе, играя в салочки, Анна рассказала о непростой судьбе лисицы и ее необычной привязанности к псу.Трехмесячную Лизу нашли без сознания на дороге Зеленоградска в июне 2019 года. Предположительно, лису сбила машина. Врачи выявили у нее черепно-мозговую травму, перелом челюстей и нарушение сумеречного зрения.По воле случая, Чиха смог проникнуть в вольер к Лизе. Она проявила к незнакомому гостю любопытство и с тех пор они всегда играют вместе. Лисица даже позволяет пуделю спать в ее конуре. Из чего состоит рацион питания Лизы и какая судьба ждет ее в будущем, смотрите в нашем видео.
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приют для животных, дружба, животные

Неразлучные друзья: удивительная история лисы Лизы и пуделя Чиха

21:12 21.03.2021
2939
Сотрудница приюта для бездомных животных рассказала о непростой судьбе лисицы и ее необычной привязанности к псу.
В калиниградском приюте для животных "Дом одиноких кошек" пудель Чиха подружился с лисой Лизой. По словам управляющей благотворительного учреждения Анны Брылевской, их настоящая крепкая дружба не знает преград.
Пока животные резвились во дворе, играя в салочки, Анна рассказала о непростой судьбе лисицы и ее необычной привязанности к псу.
Трехмесячную Лизу нашли без сознания на дороге Зеленоградска в июне 2019 года. Предположительно, лису сбила машина. Врачи выявили у нее черепно-мозговую травму, перелом челюстей и нарушение сумеречного зрения.
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Из чего состоит рацион питания Лизы и какая судьба ждет ее в будущем, смотрите в нашем видео.
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