https://uz.sputniknews.ru/20210321/opasnyy-manevr-avtomobil-sotrudnika-dps-vyletel-v-kyuvet-17869901.html

Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет

Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет

В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района устанавливаются причины происшествия. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T15:01+0500

2021-03-21T15:01+0500

2021-03-21T15:02+0500

происшествия

губдд

сурхандарьинская область

автомобиль

дтп

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области служебный автомобиль управления безопасности дорожного движения вылетел в канаву, передает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.По данным правоохранительного органа, инцидент произошел на 97-м километре автомобильной дороги 4R-100, проходящей по территории Бандиханского района Сурхандарьинской области.В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района ведется дознание, устанавливаются причины происшествия.

/20190913/V-Tashkente-inspektor-DPS-na-sluzhebnom-avto-sbil-peshekhoda-12414582.html

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губдд, сурхандарьинская область, автомобиль, дтп