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https://uz.sputniknews.ru/20210321/opasnyy-manevr-avtomobil-sotrudnika-dps-vyletel-v-kyuvet-17869901.html
Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет
Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет
В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района устанавливаются причины происшествия. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T15:01+0500
2021-03-21T15:01+0500
2021-03-21T15:02+0500
происшествия
губдд
сурхандарьинская область
автомобиль
дтп
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области служебный автомобиль управления безопасности дорожного движения вылетел в канаву, передает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.По данным правоохранительного органа, инцидент произошел на 97-м километре автомобильной дороги 4R-100, проходящей по территории Бандиханского района Сурхандарьинской области.В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района ведется дознание, устанавливаются причины происшествия.
/20190913/V-Tashkente-inspektor-DPS-na-sluzhebnom-avto-sbil-peshekhoda-12414582.html
сурхандарьинская область
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губдд, сурхандарьинская область, автомобиль, дтп
Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет 15:01 21.03.2021 (обновлено: 15:02 21.03.2021)
В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района устанавливаются причины происшествия.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
В Сурхандарьинской области служебный автомобиль управления безопасности дорожного движения вылетел в канаву,
передает
пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
По данным правоохранительного органа, инцидент произошел на 97-м километре автомобильной дороги 4R-100, проходящей по территории Бандиханского района Сурхандарьинской области.
"Сотрудник УБДД ОВД Кызырыкского района Кенжаев не справился с управлением служебного автомобиля "Ласетти", съехал с дороги и упал в канаву", - информируется в сообщении. Развернуть Свернуть
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района ведется дознание, устанавливаются причины происшествия.