Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210321/opasnyy-manevr-avtomobil-sotrudnika-dps-vyletel-v-kyuvet-17869901.html
Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет
Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет
В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района устанавливаются причины происшествия. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T15:01+0500
2021-03-21T15:02+0500
происшествия
губдд
сурхандарьинская область
автомобиль
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17869872_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_07d93d1d0ccb3ebcb88e73b431dd445e.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области служебный автомобиль управления безопасности дорожного движения вылетел в канаву, передает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.По данным правоохранительного органа, инцидент произошел на 97-м километре автомобильной дороги 4R-100, проходящей по территории Бандиханского района Сурхандарьинской области.В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района ведется дознание, устанавливаются причины происшествия.
/20190913/V-Tashkente-inspektor-DPS-na-sluzhebnom-avto-sbil-peshekhoda-12414582.html
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17869872_74:0:971:673_1920x0_80_0_0_a7a08ddd1f5d5a2b795e890dc91a9dbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
губдд, сурхандарьинская область, автомобиль, дтп

Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет

15:01 21.03.2021 (обновлено: 15:02 21.03.2021)
962
© ГУБДД МВД Узбекистанаслужебный автомобиль сотрудника ДПС
служебный автомобиль сотрудника ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© ГУБДД МВД Узбекистана
В результате происшествия никто не пострадал.В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района устанавливаются причины происшествия.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области служебный автомобиль управления безопасности дорожного движения вылетел в канаву, передает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
Машина скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2019
В Ташкенте инспектор ДПС на служебном авто сбил пешехода
13 Сентября 2019, 13:53
305
По данным правоохранительного органа, инцидент произошел на 97-м километре автомобильной дороги 4R-100, проходящей по территории Бандиханского района Сурхандарьинской области.


"Сотрудник УБДД ОВД Кызырыкского района Кенжаев не справился с управлением служебного автомобиля "Ласетти", съехал с дороги и упал в канаву", - информируется в сообщении.

РазвернутьСвернуть
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время по данному факту прокуратурой Бандиханского района ведется дознание, устанавливаются причины происшествия.
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:18Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем
19:46Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке
19:46В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования
19:18Как гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видео 0:54
18:00Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
17:08Как Россия возвращается в Азию и добывает золото — мнение эксперта
17:07За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых
16:41Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам
15:49В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям
15:01Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет
14:20Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран
13:13Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе
12:43Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом
12:02В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта
11:20Глава ОВД Чирчика подвергся жесткой критике президента и переехал в махаллю — видео
ВчераВ Самаркандской области трагически погиб старшеклассник
ВчераОтель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте
ВчераВ Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы
ВчераЯпонию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео 0:47
ВчераКак предотвратить искусственное повышение цен на монопольную продукцию