https://uz.sputniknews.ru/20210321/sammit-es-provedut-v-onlayn-formate-iz-za-rosta-zabolevaniy-covid-19-v-evrope-17869187.html

Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе

Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе

Данное решение принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в европейских странах. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T13:13+0500

2021-03-21T13:13+0500

2021-03-21T13:13+0500

в мире

саммит

встреча

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что запланированный на 25-26 марта саммит Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в странах Европы, передает РИА Новости.Согласно ожиданиям, на предстоящей европейской встрече будет рассмотрена одна из основных тем, посвященная стратегической дискуссии по будущему отношений между ЕС и Россией.

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саммит, встреча, евросоюз