Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что запланированный на 25-26 марта саммит Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в странах Европы, передает РИА Новости.Согласно ожиданиям, на предстоящей европейской встрече будет рассмотрена одна из основных тем, посвященная стратегической дискуссии по будущему отношений между ЕС и Россией.
Данное решение принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в европейских странах.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что запланированный на 25-26 марта саммит Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в странах Европы, передает РИА Новости.
Глава Евросовета решил провести мартовский саммит ЕС в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний COVID-19 в ряде государств Европы. Глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами.
Баренд Лейтс
Пресс-секретарь председателя Европейского совета
Согласно ожиданиям, на предстоящей европейской встрече будет рассмотрена одна из основных тем, посвященная стратегической дискуссии по будущему отношений между ЕС и Россией.