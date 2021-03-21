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Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе
Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе
Данное решение принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в европейских странах. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T13:13+0500
2021-03-21T13:13+0500
в мире
саммит
встреча
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что запланированный на 25-26 марта саммит Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в странах Европы, передает РИА Новости.Согласно ожиданиям, на предстоящей европейской встрече будет рассмотрена одна из основных тем, посвященная стратегической дискуссии по будущему отношений между ЕС и Россией.
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саммит, встреча, евросоюз

Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе

13:13 21.03.2021
840
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Совета Европы в Страсбурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Данное решение принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в европейских странах.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс заявил, что запланированный на 25-26 марта саммит Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции. Данное решение было принято в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией в странах Европы, передает РИА Новости.

Глава Евросовета решил провести мартовский саммит ЕС в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний COVID-19 в ряде государств Европы. Глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами.

Баренд Лейтс
Пресс-секретарь председателя Европейского совета
Согласно ожиданиям, на предстоящей европейской встрече будет рассмотрена одна из основных тем, посвященная стратегической дискуссии по будущему отношений между ЕС и Россией.
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