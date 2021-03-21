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Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
После концертной программы президент Узбекистана пообщался с участниками и гостями торжества. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа, навруз, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза

18:00 21.03.2021
719
После концертной программы президент Узбекистана пообщался с участниками и гостями торжества.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом.

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Музыканты исполнили для главы государства народную композицию на национальном инструменте доира.

Музыканты исполнили для главы государства народную композицию на национальном инструменте доира. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Музыканты исполнили для главы государства народную композицию на национальном инструменте доира.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент слушал песни исполнителей с улыбкой на лице.

Президент слушал песни исполнителей с улыбкой на лице. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Президент слушал песни исполнителей с улыбкой на лице.

© Пресс-служба президента Узбекистана

К тому же он радостно аплодировал артистам, продемонстрировавшим элементы национального танца.

К тому же он радостно аплодировал артистам, продемонстрировавшим элементы национального танца. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

К тому же он радостно аплодировал артистам, продемонстрировавшим элементы национального танца.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Во время народных гуляний Шавкат Мирзиёев также любезно приветствовал старцев.

Во время народных гуляний Шавкат Мирзиёев также любезно приветствовал старцев. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Во время народных гуляний Шавкат Мирзиёев также любезно приветствовал старцев.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Старейшины в свою очередь пожелали президенту и узбекскому народу всех благ.

Старейшины в свою очередь пожелали президенту и узбекскому народу всех благ. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Старейшины в свою очередь пожелали президенту и узбекскому народу всех благ.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Кроме того, лидер Узбекистана посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорных и этнографических коллективов.

Кроме того, лидер Узбекистана посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорных и этнографических коллективов. - Sputnik Узбекистан
7/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Кроме того, лидер Узбекистана посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорных и этнографических коллективов.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Он пожелал молодым исполнителям творческих успехов.

Он пожелал молодым исполнителям творческих успехов. - Sputnik Узбекистан
8/8
© Пресс-служба президента Узбекистана

Он пожелал молодым исполнителям творческих успехов.

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