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Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
После концертной программы президент Узбекистана пообщался с участниками и гостями торжества. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T18:00+0500
2021-03-21T18:00+0500
2021-03-21T18:00+0500
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навруз
шавкат мирзиёев
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фото, мультимедиа, навруз, шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
После концертной программы президент Узбекистана пообщался с участниками и гостями торжества.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом.
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Наврузом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Музыканты исполнили для главы государства народную композицию на национальном инструменте доира.
Музыканты исполнили для главы государства народную композицию на национальном инструменте доира.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент слушал песни исполнителей с улыбкой на лице.
Президент слушал песни исполнителей с улыбкой на лице.
© Пресс-служба президента Узбекистана
К тому же он радостно аплодировал артистам, продемонстрировавшим элементы национального танца.
К тому же он радостно аплодировал артистам, продемонстрировавшим элементы национального танца.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во время народных гуляний Шавкат Мирзиёев также любезно приветствовал старцев.
Во время народных гуляний Шавкат Мирзиёев также любезно приветствовал старцев.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Старейшины в свою очередь пожелали президенту и узбекскому народу всех благ.
Старейшины в свою очередь пожелали президенту и узбекскому народу всех благ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, лидер Узбекистана посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорных и этнографических коллективов.
Кроме того, лидер Узбекистана посмотрел выступления национальных культурных центров, фольклорных и этнографических коллективов.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он пожелал молодым исполнителям творческих успехов.
Он пожелал молодым исполнителям творческих успехов.