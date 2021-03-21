https://uz.sputniknews.ru/20210321/shavkata-mirzieva-pozdravili-s-navruzom-lidery-ryada-stran-17869651.html

Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран

Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран

Главы государств пожелали президенту здоровья, долголетия и успехов в работе, а узбекскому народу - мира, благополучия и процветания. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T14:20+0500

2021-03-21T14:20+0500

2021-03-21T14:20+0500

политика

навруз

поздравления

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17868751_0:68:1300:799_1920x0_80_0_0_11d4ef88a780653d78cbba3058505cbe.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил поздравления с праздником Навруз от представителей зарубежных государств и правительств, руководителей ведущих международных организаций, видных государственных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента.Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев пожелал лидеру государства крепкого здоровья и успехов, а также мира и благополучия узбекскому народу.Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Мирзиёеву и братскому узбекскому народу благоденствия и процветания.Глава Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал президенту отменного здоровья, счастья и новых успехов, узбекистанцам - мира, благополучия и процветания.Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров также пожелал узбекскому народу благополучия и процветания, а главе республики крепкого здоровья, долголетия и успехов в работе.К тому же свои поздравления направили: президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джозеф Робинетт Байден, президент Ирана Хасан Рухани, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Израиля Реувен Ривлин, король Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц, заместитель председателя Совета Министров, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд, вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, зампремьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ шейх Сайф бин Заид Аль Нахаян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генсекретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

навруз, поздравления, шавкат мирзиёев