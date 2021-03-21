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https://uz.sputniknews.ru/20210321/shavkata-mirzieva-pozdravili-s-navruzom-lidery-ryada-stran-17869651.html
Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран
Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран
Главы государств пожелали президенту здоровья, долголетия и успехов в работе, а узбекскому народу - мира, благополучия и процветания. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T14:20+0500
2021-03-21T14:20+0500
политика
навруз
поздравления
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил поздравления с праздником Навруз от представителей зарубежных государств и правительств, руководителей ведущих международных организаций, видных государственных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента.Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев пожелал лидеру государства крепкого здоровья и успехов, а также мира и благополучия узбекскому народу.Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Мирзиёеву и братскому узбекскому народу благоденствия и процветания.Глава Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал президенту отменного здоровья, счастья и новых успехов, узбекистанцам - мира, благополучия и процветания.Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров также пожелал узбекскому народу благополучия и процветания, а главе республики крепкого здоровья, долголетия и успехов в работе.К тому же свои поздравления направили: президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джозеф Робинетт Байден, президент Ирана Хасан Рухани, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Израиля Реувен Ривлин, король Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц, заместитель председателя Совета Министров, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд, вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, зампремьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ шейх Сайф бин Заид Аль Нахаян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генсекретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
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навруз, поздравления, шавкат мирзиёев

Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран

14:20 21.03.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжествах по случаю праздника Навруз.
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжествах по случаю праздника Навруз. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы государств пожелали президенту здоровья, долголетия и успехов в работе, а узбекскому народу - мира, благополучия и процветания.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил поздравления с праздником Навруз от представителей зарубежных государств и правительств, руководителей ведущих международных организаций, видных государственных и общественных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев пожелал лидеру государства крепкого здоровья и успехов, а также мира и благополучия узбекскому народу.

Уверен, что взаимовыгодные, всесторонние отношения между Казахстаном и Узбекистаном, основанные на общих духовных ценностях и дружбе, а также стратегическом партнерстве, будут и впредь динамично развиваться.

Президент РФ В. Путин встретился с первым президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым - Sputnik Узбекистан
Нурсултан Назарбаев
Первый президент Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Мирзиёеву и братскому узбекскому народу благоденствия и процветания.

Наурыз, как наше общее великое достояние, играет важную роль в укреплении уз дружбы, братства и добрососедства народов Казахстана и Узбекистана, способствует углублению стратегического партнерства двух государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Узбекистан
Касым-Жомарт Токаев
Действующий президент Казахстана
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал президенту отменного здоровья, счастья и новых успехов, узбекистанцам - мира, благополучия и процветания.

Уверен, что отношения взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, с опорой на вечные традиции благословенного Навруза, и впредь будут неуклонно развиваться в русле расширения и углубления, обогащаясь новым смыслом и содержанием.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан
Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана
Лидер Кыргызстана Садыр Жапаров также пожелал узбекскому народу благополучия и процветания, а главе республики крепкого здоровья, долголетия и успехов в работе.

Выражаю твердую убежденность, что основанное на взаимоуважении и дружбе стратегическое партнерство между двумя странами будет и впредь укрепляться во благо народов двух стран.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров - Sputnik Узбекистан
Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана
К тому же свои поздравления направили: президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Джозеф Робинетт Байден, президент Ирана Хасан Рухани, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Израиля Реувен Ривлин, король Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц, заместитель председателя Совета Министров, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман ибн Абдулазиз Аль Сауд, вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум, зампремьер-министра, министр внутренних дел ОАЭ шейх Сайф бин Заид Аль Нахаян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генсекретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
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