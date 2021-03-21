В Андижанской области учительница музыки жестоко избила своего сына в классе

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой видно, как педагог избивает ученика в одном из школьных классов.Позже стало известно, что инцидент произошел в Асакинском районе Андижанской области. В отделе народного образования предоставили официальный комментарий по факту происшествия.В ходе проведенного расследования выяснилось, что женщина подняла руку на сына из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы.В организации уточнили, что о случившемся доложили сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних Асакского района.
Женщина подняла руку на ребенка из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой видно, как педагог избивает ученика в одном из школьных классов.
Позже стало известно, что инцидент произошел в Асакинском районе Андижанской области. В отделе народного образования предоставили официальный комментарий по факту происшествия.
Отмечается, что на видео запечатлена 35-летняя учительница музыки общеобразовательной школы №49. Она избивала собственного ребенка, который учится в этом же образовательном заведении в четвертом классе.