https://uz.sputniknews.ru/20210321/v-andizhanskoy-oblasti-uchitelnitsa-muzyki-zhestoko-izbila-svoego-syna-v-klasse-17874516.html

В Андижанской области учительница музыки жестоко избила своего сына в классе

В Андижанской области учительница музыки жестоко избила своего сына в классе

Женщина подняла руку на ребенка из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T20:44+0500

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2021-03-21T20:44+0500

общество

андижанская область

избиение

насилие в семье

ребенок

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой видно, как педагог избивает ученика в одном из школьных классов.Позже стало известно, что инцидент произошел в Асакинском районе Андижанской области. В отделе народного образования предоставили официальный комментарий по факту происшествия.В ходе проведенного расследования выяснилось, что женщина подняла руку на сына из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы.В организации уточнили, что о случившемся доложили сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних Асакского района.

андижанская область

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андижанская область, избиение, насилие в семье, ребенок