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В Андижанской области учительница музыки жестоко избила своего сына в классе
В Андижанской области учительница музыки жестоко избила своего сына в классе
Женщина подняла руку на ребенка из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T20:44+0500
2021-03-21T20:44+0500
общество
андижанская область
избиение
насилие в семье
ребенок
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой видно, как педагог избивает ученика в одном из школьных классов.Позже стало известно, что инцидент произошел в Асакинском районе Андижанской области. В отделе народного образования предоставили официальный комментарий по факту происшествия.В ходе проведенного расследования выяснилось, что женщина подняла руку на сына из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы.В организации уточнили, что о случившемся доложили сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних Асакского района.
андижанская область
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андижанская область, избиение, насилие в семье, ребенок

В Андижанской области учительница музыки жестоко избила своего сына в классе

20:44 21.03.2021
1023
© Sputnik / Перейти в фотобанкЖенские руки в наручниках
Женские руки в наручниках - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Sputnik
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Женщина подняла руку на ребенка из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В сети Интернет распространилась видеозапись, на которой видно, как педагог избивает ученика в одном из школьных классов.
Позже стало известно, что инцидент произошел в Асакинском районе Андижанской области. В отделе народного образования предоставили официальный комментарий по факту происшествия.

Отмечается, что на видео запечатлена 35-летняя учительница музыки общеобразовательной школы №49. Она избивала собственного ребенка, который учится в этом же образовательном заведении в четвертом классе.

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В ходе проведенного расследования выяснилось, что женщина подняла руку на сына из-за того, что он ушел домой во время урока, не спросив разрешения у классной руководительницы.
В организации уточнили, что о случившемся доложили сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних Асакского района.
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