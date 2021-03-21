В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Фергане на территории Театрально-концертного дворца имени Ислама Каримова состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба Министерство спорта Узбекистана.В рамках мероприятия прошли соревнования по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней, перетягиванию каната. К тому же в ходе торжества была организована выставка спортивных достижений, которая привлекла всеобщее внимание гостей.Отмечается, что в состязаниях приняли участие свыше 400 молодых людей. По итогам турнира, Департамент физической культуры и спорта, а также хокимият Ферганской области наградили победителей ценными призами.
В рамках мероприятия прошли состязания по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней, перетягиванию каната.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Фергане на территории Театрально-концертного дворца имени Ислама Каримова состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба Министерство спорта Узбекистана.
В рамках мероприятия прошли соревнования по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней, перетягиванию каната.