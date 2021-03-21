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Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210321/v-fergane-v-chest-navruza-ustroili-sportivnye-sorevnovaniya-17874166.html
В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования
В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования
В рамках мероприятия прошли состязания по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней... 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T19:46+0500
2021-03-21T19:46+0500
спорт
спортивные соревнования
навруз
фергана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Фергане на территории Театрально-концертного дворца имени Ислама Каримова состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба Министерство спорта Узбекистана.В рамках мероприятия прошли соревнования по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней, перетягиванию каната. К тому же в ходе торжества была организована выставка спортивных достижений, которая привлекла всеобщее внимание гостей.Отмечается, что в состязаниях приняли участие свыше 400 молодых людей. По итогам турнира, Департамент физической культуры и спорта, а также хокимият Ферганской области наградили победителей ценными призами.
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спортивные соревнования, навруз, фергана, узбекистан

В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования

19:46 21.03.2021
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© Минспорта УзбекистанаСпортивные соревнования в честь Навруза
Спортивные соревнования в честь Навруза - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Минспорта Узбекистана
В рамках мероприятия прошли состязания по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней, перетягиванию каната.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Фергане на территории Театрально-концертного дворца имени Ислама Каримова состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба Министерство спорта Узбекистана.
В рамках мероприятия прошли соревнования по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней, перетягиванию каната.
© Минспорта УзбекистанаСоревнования по настольному теннису в Фергане в честь празднования Навруза
Соревнования по настольному теннису в Фергане в честь празднования Навруза - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
Соревнования по настольному теннису в Фергане в честь празднования Навруза
© Минспорта Узбекистана
К тому же в ходе торжества была организована выставка спортивных достижений, которая привлекла всеобщее внимание гостей.
© Минспорта УзбекистанаВыставка спортивных достижений, приуроченная к празднованию Навруза
Выставка спортивных достижений, приуроченная к празднованию Навруза - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
Выставка спортивных достижений, приуроченная к празднованию Навруза
© Минспорта Узбекистана
Отмечается, что в состязаниях приняли участие свыше 400 молодых людей.
По итогам турнира, Департамент физической культуры и спорта, а также хокимият Ферганской области наградили победителей ценными призами.
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