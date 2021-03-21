https://uz.sputniknews.ru/20210321/v-fergane-v-chest-navruza-ustroili-sportivnye-sorevnovaniya-17874166.html

В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования

В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования

В рамках мероприятия прошли состязания по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней... 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T19:46+0500

2021-03-21T19:46+0500

2021-03-21T19:46+0500

спорт

спортивные соревнования

навруз

фергана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Фергане на территории Театрально-концертного дворца имени Ислама Каримова состоялись спортивные соревнования, приуроченные ко дню празднования Навруза. Об этом сообщает пресс-служба Министерство спорта Узбекистана.В рамках мероприятия прошли соревнования по шахматам, настольному теннису, курашу, борьбе на поясах и национальным народным играм - поднятию камней, перетягиванию каната. К тому же в ходе торжества была организована выставка спортивных достижений, которая привлекла всеобщее внимание гостей.Отмечается, что в состязаниях приняли участие свыше 400 молодых людей. По итогам турнира, Департамент физической культуры и спорта, а также хокимият Ферганской области наградили победителей ценными призами.

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спортивные соревнования, навруз, фергана, узбекистан