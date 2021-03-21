https://uz.sputniknews.ru/20210321/za-shirmoy-kukolnogo-mira-magiya-teatra-dlya-malenkikh-i-vzroslykh-17871482.html

За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых

За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых

В честь Международного дня кукольника, отмечаемого 21 марта, корреспондент Sputnik Узбекистан побывала в Узбекском национальном театре кукол. О тайнах... 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-21T17:07+0500

2021-03-21T17:07+0500

2021-03-21T17:12+0500

культура

театр кукол

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17870738_538:517:2624:1690_1920x0_80_0_0_9d9ac07305a4a6cb17d006ea14d8764f.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Узбекский национальный театр кукол один из старейших в республике. Сегодня в его репертуаре 35 спектаклей, не считая трех новогодних. Мы застали режиссера и актеров во время репетиции постановки "Ай, да Мыцык!" (это прозвище мышонка). Кукольников в Узбекистане готовят в Государственном институте искусств и культуры на отдельной кафедре. В театральной труппе 26 актеров, но в ближайшее время состав пополнится еще четырьмя артистами. В творческом коллективе есть и ветераны сцены — им уже 60, в том числе трое заслуженных артисты Узбекистана. Но в основном труппа состоит из молодежи. Ожившая сказкаСегодня кукольный театр – это не только место, где "работают" куклы. Здесь широко используется так называемый "живой план", когда на сцене наряду с куклами играет актер и взаимодействует не только с марионетками, но и с любой бутафорией, представленной на сцене – тортом, банкой из-под молока, вазой с цветами и т.д. Кукол театр изготавливает самостоятельно. Для этого здесь есть цеха - кукольный, бутафорский, столярный, есть конструкторы, которые занимаются механикой. Кукол в театре много – ростовые, планшетные, перчаточные, плоскостные, механические, и каждую из них нужно освоить, с каждой – сработаться. У них даже есть дублеры. "Сложность профессии кукольника в том, что они должны передать кукле душу, оживить ее. Помимо этого, актер не всегда работает с микрофоном, поэтому у него должен быть громкий голос и хорошая дикция. Также необходима физическая подготовка. Очень сложно держать вверх поднятую руку на протяжении долгого времени. Для малышей от двух лет спектакль идет 35 минут, для детей постарше – 45", — рассказывает режиссер.Кроме этого, актеру часто приходится сидеть на корточках, находиться в полусогнутом состоянии или быстро перемещаться по сцене. При этом нельзя забывать о механике глаз, рта, носа, ушей, бровей куклы. Поскольку актеры невидимы, то они могут играть сразу несколько ролей и "создавать по два-три характера". "Например, в спектакле "Мальчик-горошек" один актер играет старика, дракона и ведьму. Он должен успеть отдать одну куклу, взять вторую и выйти в новом характере. Или в постановке "Девочка со спичками" есть предмет – печка. У нее должна гореть заслонка, идти дым, потом она танцевала, при этом у нее работают рот, глаза, руки. Это очень тяжелая кукла, но актриса с этим прекрасно справлялась", — вспоминает Динара Юлдашева.Самая чуткая публикаДаже если актеры работают только с куклами – нет живых планов, то все равно выход на поклон обязателен. И, конечно, дети видят своих героев. В театре актриса работает с 2004 года, и, по ее словам, детей обмануть невозможно. Они все видят, знают и чувствуют. Это самый взыскательный и благодарный зритель. "Ради их сияющих глаз и улыбок мы и работаем. Ведь дети буквально влюбляются в наших кукольных героев. Или переживают за них, как например, в спектакле "Ай, да Мыцык!". Здесь есть момент, когда актер живого плана, тетушка Марина, наказывает куклу-кошку. И дети искренне начинают переживать за кукольный персонаж, принимая его за живое существо. Из зала мы слышим, как дети говорят "Не надо, не надо!", — рассказывает актриса Сайора Вахабова. По мнению актера Санджара Рузикулова, профессия кукольника сложна и тем, что в отличие от драматического актера ему нужно не только вжиться в роль, но и оживить куклу, наделить ее характером, передать ей определенные качества.Недетские игрыВ кукольном театре проходят представления и для взрослых – это давнее стремление руководства. Сегодня в репертуаре уже есть первый мюзикл "Тень", спектакль "Тумарис", а на днях прошла премьера постановки "Семь планет" по А. Навои. По словам Динары Юлдашевой, взрослым тоже интересно смотреть на кукол, а актерам - все-таки выйти к зрителю во время действа. "Марионетка обладает магией, которая переносит каждого человека в сказочный мир волшебства. Несмотря на то, что у куклы статичная маска, у нее нет мимики, от взрослых часто можно услышать об эмоциональности куклы. Другими словами, даже взрослые верят в то, что кукла действительно оживает", — рассказывает режиссер-постановщик. Во время репетиции она внимательно следит за уровнем куклы. Объясняет, что актер за ширмой не видит, насколько хорошо зрителю в зале видно куклу или предмет. Ориентиром для него служит близость к ширме. А когда он уходит на второй или третий планы, ему уже ориентироваться сложнее. Поэтому режиссер, прежде всего, контролирует кукловождение. Непослушные марионеткиПо плану в театре ставят четыре спектакля в год. На каждый из них отведено три месяца. Два месяца — на материальную часть и месяц — на работу режиссера с актерами. Но все это предваряет работа режиссера с композитором, драматургом и художником. По ее словам, кукла обладает интересной способностью — слушаться или не слушаться. Если одна марионетка что-то может сделать, то, вполне возможно, у другой это не получится. "Бывает, мы подолгу ждем готовность кукол. И коллеги советуют актерам играть "на подменках". Это значит взять куклу той же системы, но из другого спектакля. Но такой метод работы чреват глубоким разочарованием для актера, так как он привыкает к "подменке", возможности которой могут быть гораздо интереснее, разнообразнее, чем у новой куклы. Поэтому приходится ждать именно свою. Актеру очень важно привыкнуть к кукле, полностью ее чувствовать, понимать ее характер и способности", — объясняет Динара Юлдашева. Экстремальные отступленияВ случае, если актер забыл текст, импровизация в помощь! Подглядывать в шпаргалку практически невозможно, потому что нужно следить не только за своей куклой, но и за партнером. Но, как признается режиссер, в случае экстренного ввода актера подсказки со словами все-таки развешиваются на ширме. Актер Санджар Рузикулов признается, что нередко приходится импровизировать не потому что забыл текст, а потому что произошла непредвиденная ситуация и из нее нужно легко и быстро выйти. Сцена лечитКак признаются артисты, у сцены, есть интересное свойство. Если актер болен или у него какая-то травма, то выходя к зрителю, боль забывается. "Ты настолько отдаешься сцене, что перестаешь эту боль чувствовать. А после спектакля понимаешь, что ты просто забывал о ней. Поэтому у нас говорят: сцена лечит", — уверен Санджар Рузикулов. Сам он никогда не хотел работать в театре, хотя родился в творческой семье. Мама Санджара – актриса драмтеатра. Интерес к профессии вызвали педагоги в институте, а потом увлекла сцена своей волшебной энергетикой. "Это действительно экспериментальный спектакль. Там много живого плана и очень разные системы кукол. Есть планшетки, тростевые, перчатки, ростовые и маски. Это спектакль, который насыщен разными видами кукол, и в то же время актеры работают живьем и в масках", — рассказывает режиссер-постановщик. У кукольников есть категории: первая, вторая, высшая, мастер сцены. Только после этого присваиваются звания – заслуженный и народный артисты. Однако у режиссеров никаких категорий нет. По мнению Динары Юлдашевой, это большое упущение, и на это нужно обратить внимание. Ведь режиссер тоже имеет творческий рост, развивается и совершенствует свои профессиональные навыки.Раньше в кукольном театре был музей, его экспозицию составляли подарочные куклы и куклы из списанных спектаклей. После прошедшего капитального ремонта экспозицию планируют восстановить, возможно в фойе театра, что даст зрителям возможность вновь встретиться с полюбившимися героями. Если же какой-то спектакль восстановят, то и кукла вернется на сцену, к публике.

/20201202/V-Uzbekistane-stanet-bolshe-kukolnykh-teatrov-15523078.html

/20210219/Khorezmskiy-teatr-kukol-pokazal-onlayn-spektakl-detyam-iz-Londona-i-Nyu-Yorka-16040353.html

/20201223/Kak-sdelat-tak-chtoby-deti-ne-boyalis-virusa-V-Ispanii-pridumali-COVID-kuklu-15659217.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

театр кукол, искусство