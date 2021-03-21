Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210321/za-shirmoy-kukolnogo-mira-magiya-teatra-dlya-malenkikh-i-vzroslykh-17871482.html
За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых
За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых
В честь Международного дня кукольника, отмечаемого 21 марта, корреспондент Sputnik Узбекистан побывала в Узбекском национальном театре кукол. О тайнах... 21.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-21T17:07+0500
2021-03-21T17:12+0500
культура
театр кукол
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17870738_538:517:2624:1690_1920x0_80_0_0_9d9ac07305a4a6cb17d006ea14d8764f.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Узбекский национальный театр кукол один из старейших в республике. Сегодня в его репертуаре 35 спектаклей, не считая трех новогодних. Мы застали режиссера и актеров во время репетиции постановки "Ай, да Мыцык!" (это прозвище мышонка). Кукольников в Узбекистане готовят в Государственном институте искусств и культуры на отдельной кафедре. В театральной труппе 26 актеров, но в ближайшее время состав пополнится еще четырьмя артистами. В творческом коллективе есть и ветераны сцены — им уже 60, в том числе трое заслуженных артисты Узбекистана. Но в основном труппа состоит из молодежи. Ожившая сказкаСегодня кукольный театр – это не только место, где "работают" куклы. Здесь широко используется так называемый "живой план", когда на сцене наряду с куклами играет актер и взаимодействует не только с марионетками, но и с любой бутафорией, представленной на сцене – тортом, банкой из-под молока, вазой с цветами и т.д. Кукол театр изготавливает самостоятельно. Для этого здесь есть цеха - кукольный, бутафорский, столярный, есть конструкторы, которые занимаются механикой. Кукол в театре много – ростовые, планшетные, перчаточные, плоскостные, механические, и каждую из них нужно освоить, с каждой – сработаться. У них даже есть дублеры. "Сложность профессии кукольника в том, что они должны передать кукле душу, оживить ее. Помимо этого, актер не всегда работает с микрофоном, поэтому у него должен быть громкий голос и хорошая дикция. Также необходима физическая подготовка. Очень сложно держать вверх поднятую руку на протяжении долгого времени. Для малышей от двух лет спектакль идет 35 минут, для детей постарше – 45", — рассказывает режиссер.Кроме этого, актеру часто приходится сидеть на корточках, находиться в полусогнутом состоянии или быстро перемещаться по сцене. При этом нельзя забывать о механике глаз, рта, носа, ушей, бровей куклы. Поскольку актеры невидимы, то они могут играть сразу несколько ролей и "создавать по два-три характера". "Например, в спектакле "Мальчик-горошек" один актер играет старика, дракона и ведьму. Он должен успеть отдать одну куклу, взять вторую и выйти в новом характере. Или в постановке "Девочка со спичками" есть предмет – печка. У нее должна гореть заслонка, идти дым, потом она танцевала, при этом у нее работают рот, глаза, руки. Это очень тяжелая кукла, но актриса с этим прекрасно справлялась", — вспоминает Динара Юлдашева.Самая чуткая публикаДаже если актеры работают только с куклами – нет живых планов, то все равно выход на поклон обязателен. И, конечно, дети видят своих героев. В театре актриса работает с 2004 года, и, по ее словам, детей обмануть невозможно. Они все видят, знают и чувствуют. Это самый взыскательный и благодарный зритель. "Ради их сияющих глаз и улыбок мы и работаем. Ведь дети буквально влюбляются в наших кукольных героев. Или переживают за них, как например, в спектакле "Ай, да Мыцык!". Здесь есть момент, когда актер живого плана, тетушка Марина, наказывает куклу-кошку. И дети искренне начинают переживать за кукольный персонаж, принимая его за живое существо. Из зала мы слышим, как дети говорят "Не надо, не надо!", — рассказывает актриса Сайора Вахабова. По мнению актера Санджара Рузикулова, профессия кукольника сложна и тем, что в отличие от драматического актера ему нужно не только вжиться в роль, но и оживить куклу, наделить ее характером, передать ей определенные качества.Недетские игрыВ кукольном театре проходят представления и для взрослых – это давнее стремление руководства. Сегодня в репертуаре уже есть первый мюзикл "Тень", спектакль "Тумарис", а на днях прошла премьера постановки "Семь планет" по А. Навои. По словам Динары Юлдашевой, взрослым тоже интересно смотреть на кукол, а актерам - все-таки выйти к зрителю во время действа. "Марионетка обладает магией, которая переносит каждого человека в сказочный мир волшебства. Несмотря на то, что у куклы статичная маска, у нее нет мимики, от взрослых часто можно услышать об эмоциональности куклы. Другими словами, даже взрослые верят в то, что кукла действительно оживает", — рассказывает режиссер-постановщик. Во время репетиции она внимательно следит за уровнем куклы. Объясняет, что актер за ширмой не видит, насколько хорошо зрителю в зале видно куклу или предмет. Ориентиром для него служит близость к ширме. А когда он уходит на второй или третий планы, ему уже ориентироваться сложнее. Поэтому режиссер, прежде всего, контролирует кукловождение. Непослушные марионеткиПо плану в театре ставят четыре спектакля в год. На каждый из них отведено три месяца. Два месяца — на материальную часть и месяц — на работу режиссера с актерами. Но все это предваряет работа режиссера с композитором, драматургом и художником. По ее словам, кукла обладает интересной способностью — слушаться или не слушаться. Если одна марионетка что-то может сделать, то, вполне возможно, у другой это не получится. "Бывает, мы подолгу ждем готовность кукол. И коллеги советуют актерам играть "на подменках". Это значит взять куклу той же системы, но из другого спектакля. Но такой метод работы чреват глубоким разочарованием для актера, так как он привыкает к "подменке", возможности которой могут быть гораздо интереснее, разнообразнее, чем у новой куклы. Поэтому приходится ждать именно свою. Актеру очень важно привыкнуть к кукле, полностью ее чувствовать, понимать ее характер и способности", — объясняет Динара Юлдашева. Экстремальные отступленияВ случае, если актер забыл текст, импровизация в помощь! Подглядывать в шпаргалку практически невозможно, потому что нужно следить не только за своей куклой, но и за партнером. Но, как признается режиссер, в случае экстренного ввода актера подсказки со словами все-таки развешиваются на ширме. Актер Санджар Рузикулов признается, что нередко приходится импровизировать не потому что забыл текст, а потому что произошла непредвиденная ситуация и из нее нужно легко и быстро выйти. Сцена лечитКак признаются артисты, у сцены, есть интересное свойство. Если актер болен или у него какая-то травма, то выходя к зрителю, боль забывается. "Ты настолько отдаешься сцене, что перестаешь эту боль чувствовать. А после спектакля понимаешь, что ты просто забывал о ней. Поэтому у нас говорят: сцена лечит", — уверен Санджар Рузикулов. Сам он никогда не хотел работать в театре, хотя родился в творческой семье. Мама Санджара – актриса драмтеатра. Интерес к профессии вызвали педагоги в институте, а потом увлекла сцена своей волшебной энергетикой. "Это действительно экспериментальный спектакль. Там много живого плана и очень разные системы кукол. Есть планшетки, тростевые, перчатки, ростовые и маски. Это спектакль, который насыщен разными видами кукол, и в то же время актеры работают живьем и в масках", — рассказывает режиссер-постановщик. У кукольников есть категории: первая, вторая, высшая, мастер сцены. Только после этого присваиваются звания – заслуженный и народный артисты. Однако у режиссеров никаких категорий нет. По мнению Динары Юлдашевой, это большое упущение, и на это нужно обратить внимание. Ведь режиссер тоже имеет творческий рост, развивается и совершенствует свои профессиональные навыки.Раньше в кукольном театре был музей, его экспозицию составляли подарочные куклы и куклы из списанных спектаклей. После прошедшего капитального ремонта экспозицию планируют восстановить, возможно в фойе театра, что даст зрителям возможность вновь встретиться с полюбившимися героями. Если же какой-то спектакль восстановят, то и кукла вернется на сцену, к публике.
/20201202/V-Uzbekistane-stanet-bolshe-kukolnykh-teatrov-15523078.html
/20210219/Khorezmskiy-teatr-kukol-pokazal-onlayn-spektakl-detyam-iz-Londona-i-Nyu-Yorka-16040353.html
/20201223/Kak-sdelat-tak-chtoby-deti-ne-boyalis-virusa-V-Ispanii-pridumali-COVID-kuklu-15659217.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/15/17870738_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_78b6b1cc4668305a3b9c243ed93836f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
театр кукол, искусство

За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых

17:07 21.03.2021 (обновлено: 17:12 21.03.2021)
126
© SputnikНа репетиции кукольного спектакля "Ай, да Мыцык!"
На репетиции кукольного спектакля Ай, да Мыцык! - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
© Sputnik
В честь Международного дня кукольника, отмечаемого 21 марта, корреспондент Sputnik Узбекистан побывала в Узбекском национальном театре кукол. О тайнах профессии читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Узбекский национальный театр кукол один из старейших в республике. Сегодня в его репертуаре 35 спектаклей, не считая трех новогодних. Мы застали режиссера и актеров во время репетиции постановки "Ай, да Мыцык!" (это прозвище мышонка).
Кукольников в Узбекистане готовят в Государственном институте искусств и культуры на отдельной кафедре. В театральной труппе 26 актеров, но в ближайшее время состав пополнится еще четырьмя артистами. В творческом коллективе есть и ветераны сцены — им уже 60, в том числе трое заслуженных артисты Узбекистана. Но в основном труппа состоит из молодежи.

Ожившая сказка

"До семи лет дети верят в происходящее, сопереживают героям, смеются, плачут. Несмотря на появление всевозможных гаджетов дети не прекратят играть в игрушки, их просто невозможно ничем заменить"
Динара Юлдашева
режиссер-постановщик кукольного театра
Сегодня кукольный театр – это не только место, где "работают" куклы. Здесь широко используется так называемый "живой план", когда на сцене наряду с куклами играет актер и взаимодействует не только с марионетками, но и с любой бутафорией, представленной на сцене – тортом, банкой из-под молока, вазой с цветами и т.д.
Кукол театр изготавливает самостоятельно. Для этого здесь есть цеха - кукольный, бутафорский, столярный, есть конструкторы, которые занимаются механикой. Кукол в театре много – ростовые, планшетные, перчаточные, плоскостные, механические, и каждую из них нужно освоить, с каждой – сработаться. У них даже есть дублеры.
© SputnikРежиссер-постановщик кукольного театра Динара Юлдашева.
Режиссер-постановщик кукольного театра Динара Юлдашева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
Режиссер-постановщик кукольного театра Динара Юлдашева.
© Sputnik
"Сложность профессии кукольника в том, что они должны передать кукле душу, оживить ее. Помимо этого, актер не всегда работает с микрофоном, поэтому у него должен быть громкий голос и хорошая дикция. Также необходима физическая подготовка. Очень сложно держать вверх поднятую руку на протяжении долгого времени. Для малышей от двух лет спектакль идет 35 минут, для детей постарше – 45", — рассказывает режиссер.
Кроме этого, актеру часто приходится сидеть на корточках, находиться в полусогнутом состоянии или быстро перемещаться по сцене. При этом нельзя забывать о механике глаз, рта, носа, ушей, бровей куклы. Поскольку актеры невидимы, то они могут играть сразу несколько ролей и "создавать по два-три характера".
Спектакль Барон Мюнхаузен в Театре кукол им. Образцова - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2020
Культура
В Узбекистане станет больше кукольных театров
2 Декабря 2020, 18:53
165
"Например, в спектакле "Мальчик-горошек" один актер играет старика, дракона и ведьму. Он должен успеть отдать одну куклу, взять вторую и выйти в новом характере. Или в постановке "Девочка со спичками" есть предмет – печка. У нее должна гореть заслонка, идти дым, потом она танцевала, при этом у нее работают рот, глаза, руки. Это очень тяжелая кукла, но актриса с этим прекрасно справлялась", — вспоминает Динара Юлдашева.

Самая чуткая публика

Даже если актеры работают только с куклами – нет живых планов, то все равно выход на поклон обязателен. И, конечно, дети видят своих героев.
"Однажды на улице меня узнали дедушка с внучкой. И даже назвали спектакль, в котором я играла. Чтобы заниматься этой профессией, ее надо любить. Мы работаем сердцем. Ведь оживить куклу очень сложно", — признается Шахзода Ишмухамедова.
В театре актриса работает с 2004 года, и, по ее словам, детей обмануть невозможно. Они все видят, знают и чувствуют. Это самый взыскательный и благодарный зритель.
"Ради их сияющих глаз и улыбок мы и работаем. Ведь дети буквально влюбляются в наших кукольных героев. Или переживают за них, как например, в спектакле "Ай, да Мыцык!". Здесь есть момент, когда актер живого плана, тетушка Марина, наказывает куклу-кошку. И дети искренне начинают переживать за кукольный персонаж, принимая его за живое существо. Из зала мы слышим, как дети говорят "Не надо, не надо!", — рассказывает актриса Сайора Вахабова.
Артисты хорезмского народного театра кукол Джайхун - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
Общество
Хорезмский театр кукол показал онлайн-спектакль детям из Лондона и Нью-Йорка
19 Февраля, 14:25
375
По мнению актера Санджара Рузикулова, профессия кукольника сложна и тем, что в отличие от драматического актера ему нужно не только вжиться в роль, но и оживить куклу, наделить ее характером, передать ей определенные качества.

Недетские игры

В кукольном театре проходят представления и для взрослых – это давнее стремление руководства. Сегодня в репертуаре уже есть первый мюзикл "Тень", спектакль "Тумарис", а на днях прошла премьера постановки "Семь планет" по А. Навои.
© SputnikАктеры кукольного театра после представления
Актеры кукольного театра после представления - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
Актеры кукольного театра после представления
© Sputnik
По словам Динары Юлдашевой, взрослым тоже интересно смотреть на кукол, а актерам - все-таки выйти к зрителю во время действа.
"Марионетка обладает магией, которая переносит каждого человека в сказочный мир волшебства. Несмотря на то, что у куклы статичная маска, у нее нет мимики, от взрослых часто можно услышать об эмоциональности куклы. Другими словами, даже взрослые верят в то, что кукла действительно оживает", — рассказывает режиссер-постановщик.
Во время репетиции она внимательно следит за уровнем куклы. Объясняет, что актер за ширмой не видит, насколько хорошо зрителю в зале видно куклу или предмет. Ориентиром для него служит близость к ширме. А когда он уходит на второй или третий планы, ему уже ориентироваться сложнее. Поэтому режиссер, прежде всего, контролирует кукловождение.

Непослушные марионетки

По плану в театре ставят четыре спектакля в год. На каждый из них отведено три месяца. Два месяца — на материальную часть и месяц — на работу режиссера с актерами. Но все это предваряет работа режиссера с композитором, драматургом и художником.
"В этом году исполнилось 30 лет спектаклю "Караван-сарай". Куклы в этом спектакле – ветераны. Но самым древним спектаклем является постановка "Приключения Фатимы". Ему около 35 лет и это самые старые куклы в нашем театре. За все это время они только реставрировались, не создавались заново. Здесь важен вопрос авторского права", — объясняет режиссер.
По ее словам, кукла обладает интересной способностью — слушаться или не слушаться. Если одна марионетка что-то может сделать, то, вполне возможно, у другой это не получится.
Испанцы придумали COVID-куклу, чтобы дети не боялись вируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2020
Мультимедиа
Как сделать так, чтобы дети не боялись вируса? В Испании придумали COVID-куклу
23 Декабря 2020, 13:30
124
"Бывает, мы подолгу ждем готовность кукол. И коллеги советуют актерам играть "на подменках". Это значит взять куклу той же системы, но из другого спектакля. Но такой метод работы чреват глубоким разочарованием для актера, так как он привыкает к "подменке", возможности которой могут быть гораздо интереснее, разнообразнее, чем у новой куклы. Поэтому приходится ждать именно свою. Актеру очень важно привыкнуть к кукле, полностью ее чувствовать, понимать ее характер и способности", — объясняет Динара Юлдашева.

Экстремальные отступления

В случае, если актер забыл текст, импровизация в помощь! Подглядывать в шпаргалку практически невозможно, потому что нужно следить не только за своей куклой, но и за партнером. Но, как признается режиссер, в случае экстренного ввода актера подсказки со словами все-таки развешиваются на ширме.
© SputnikЗа ширмой во время кукольного спектакля
За ширмой во время кукольного спектакля - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
За ширмой во время кукольного спектакля
© Sputnik
Актер Санджар Рузикулов признается, что нередко приходится импровизировать не потому что забыл текст, а потому что произошла непредвиденная ситуация и из нее нужно легко и быстро выйти.
"Импровизация также зависит от настроения. Особенно, если идет интерактивный спектакль. В этом случае происходит взаимодействие актера со зрителем. Ведь очень сложно в этом случае предугадать реакцию маленького гостя".
Лола Азимова
актриса

Сцена лечит

Как признаются артисты, у сцены, есть интересное свойство. Если актер болен или у него какая-то травма, то выходя к зрителю, боль забывается.
"Ты настолько отдаешься сцене, что перестаешь эту боль чувствовать. А после спектакля понимаешь, что ты просто забывал о ней. Поэтому у нас говорят: сцена лечит", — уверен Санджар Рузикулов.
Сам он никогда не хотел работать в театре, хотя родился в творческой семье. Мама Санджара – актриса драмтеатра. Интерес к профессии вызвали педагоги в институте, а потом увлекла сцена своей волшебной энергетикой.
Узбекский национальный театр кукол - Sputnik Узбекистан
Зарубежное признание

Театр кукол активно участвует в фестивалях и регулярно выезжает на зарубежные гастроли. С 1973 года труппа побывала, пожалуй, на всех континентах кроме Австралии. В 2018 году Х Международный кукольный фестиваль имени С.В. Образцова открыл спектакль "Тень" Е.Шварца. А через год в Казахстане актеры приняли участие в фестивале экспериментальных спектаклей. В Актобе театр получил диплом "За верность традициям площадного театра" (Спектакль "Ох, уж этот Ходжа Насреддин!").

"Это действительно экспериментальный спектакль. Там много живого плана и очень разные системы кукол. Есть планшетки, тростевые, перчатки, ростовые и маски. Это спектакль, который насыщен разными видами кукол, и в то же время актеры работают живьем и в масках", — рассказывает режиссер-постановщик.
У кукольников есть категории: первая, вторая, высшая, мастер сцены. Только после этого присваиваются звания – заслуженный и народный артисты. Однако у режиссеров никаких категорий нет. По мнению Динары Юлдашевой, это большое упущение, и на это нужно обратить внимание. Ведь режиссер тоже имеет творческий рост, развивается и совершенствует свои профессиональные навыки.
© SputnikНа репетиции кукольного спектакля "Ай, да Мыцык!"
На репетиции кукольного спектакля Ай, да Мыцык! - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2021
На репетиции кукольного спектакля "Ай, да Мыцык!"
© Sputnik
Раньше в кукольном театре был музей, его экспозицию составляли подарочные куклы и куклы из списанных спектаклей. После прошедшего капитального ремонта экспозицию планируют восстановить, возможно в фойе театра, что даст зрителям возможность вновь встретиться с полюбившимися героями. Если же какой-то спектакль восстановят, то и кукла вернется на сцену, к публике.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:18Под Ташкентом товарный поезд столкнулся с автомобилем
19:46Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке
19:46В Фергане в честь Навруза устроили спортивные соревнования
19:18Как гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видео 0:54
18:00Шавкат Мирзиёев принял участие в праздновании Навруза
17:08Как Россия возвращается в Азию и добывает золото — мнение эксперта
17:07За ширмой кукольного мира: магия театра для маленьких и взрослых
16:41Народно-демократическая партия Узбекистана начала подготовку к президентским выборам
15:49В Москву прибыл посол РФ в США для консультаций по российско-американским отношениям
15:01Опасный маневр: в Сурхандарье автомобиль сотрудника ДПС вылетел в кювет
14:20Шавката Мирзиёева поздравили с Наврузом лидеры зарубежных стран
13:13Саммит ЕС проведут в онлайн-формате из-за роста заболеваний COVID-19 в Европе
12:43Андижанский колледж туризма начнет сотрудничать с индийским вузом
12:02В Ташкенте встречают весенний праздник Навруз — трансляция концерта
11:20Глава ОВД Чирчика подвергся жесткой критике президента и переехал в махаллю — видео
ВчераВ Самаркандской области трагически погиб старшеклассник
ВчераОтель за более чем 100 млрд сумов построят в Ташкенте
ВчераВ Янгиюле пропал молодой мужчина — фото и приметы
ВчераЯпонию вновь протрясло: толчки ощущались и в Токио — видео 0:47
ВчераКак предотвратить искусственное повышение цен на монопольную продукцию