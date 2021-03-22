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Мясников предупредил об эффекте от жаропонижающих, который остается "навечно"
Мясников предупредил об эффекте от жаропонижающих, который остается "навечно"
По словам специалиста, от этого недуга нет лечения. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T09:58+0500
2021-03-22T09:58+0500
2021-03-22T10:24+0500
лекарства
здоровье
лечение
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасном синдроме, который может появиться в результате приема жаропонижающих.Речь идет о звоне в ушах, который может сопровождать человека до конца жизни.Что делать в этой ситуации? Срочно идти к лору, призвал медик. По его словам, в 99% случаев действительно ставят диагноз "высокочастотный шум в ушах", однако проблема в том, что данный недуг никак нельзя излечить."Смириться и с этим жить" — вот что предлагает Мясников.Ранее специалист рассказал, что такое интерферон и как улучшить иммунитет после "зимней спячки".
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лекарства, здоровье, лечение
Мясников предупредил об эффекте от жаропонижающих, который остается "навечно" 09:58 22.03.2021 (обновлено: 10:24 22.03.2021)
По словам специалиста, от этого недуга нет лечения.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасном синдроме, который может появиться в результате приема жаропонижающих.
Речь идет о звоне в ушах, который может сопровождать человека до конца жизни.
"После ацетилсалициловой кислоты шум в ушах может остаться навечно", — заявил Мясников в эфире телеканала "
Россия 1
".
Что делать в этой ситуации? Срочно идти к лору, призвал медик.
По его словам, в 99% случаев действительно ставят диагноз "высокочастотный шум в ушах", однако проблема в том, что данный недуг никак нельзя излечить.
"Смириться и с этим жить" — вот что предлагает Мясников.
Ранее специалист
рассказал
, что такое интерферон и как улучшить иммунитет после "зимней спячки".