https://uz.sputniknews.ru/20210322/myasnikov-predupredil-o-posledstvii-zharoponizhayuschikh-kotoroe-ostaetsya-navechno-17875815.html

Мясников предупредил об эффекте от жаропонижающих, который остается "навечно"

Мясников предупредил об эффекте от жаропонижающих, который остается "навечно"

По словам специалиста, от этого недуга нет лечения. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T09:58+0500

2021-03-22T09:58+0500

2021-03-22T10:24+0500

лекарства

здоровье

лечение

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасном синдроме, который может появиться в результате приема жаропонижающих.Речь идет о звоне в ушах, который может сопровождать человека до конца жизни.Что делать в этой ситуации? Срочно идти к лору, призвал медик. По его словам, в 99% случаев действительно ставят диагноз "высокочастотный шум в ушах", однако проблема в том, что данный недуг никак нельзя излечить."Смириться и с этим жить" — вот что предлагает Мясников.Ранее специалист рассказал, что такое интерферон и как улучшить иммунитет после "зимней спячки".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

лекарства, здоровье, лечение