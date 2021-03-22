https://uz.sputniknews.ru/20210322/po-stopam-konora-s-mechtoy-o-lige-khabiba--istoriya-uzbekskogo-boytsa-iz-obninska-17888876.html

По стопам Конора, с мечтой о лиге Хабиба — история узбекского бойца из Обнинска

По стопам Конора, с мечтой о лиге Хабиба — история узбекского бойца из Обнинска

Изучая биографии великих спортсменов прошлого и современности, часто ловишь себя на мысли, что тот жизненный путь, те испытания, которые им пришлось преодолеть... 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T19:28+0500

2021-03-22T19:28+0500

2021-03-22T19:28+0500

спорт

хабиб нурмагомедов

борьба

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Sputnik Узбекистан отправился в город Обнинск Калужской области, где живет 19-летний узбекский боец Тохиржон Холмирзаев. Как молодой спортсмен пробивается на самую верхушку мирового ММА, почему его пригласил к себе на тренировки "Ахмат" в Грозный, и чем Тахир похож на Махмуда Мурадова — читайте в нашем материале.По стопам Конора: между Узбекистаном и РоссиейТахира, как для простоты называют его в России, родители забрали из узбекского Гулистана в город Обнинск Калужской области в возрасте трех лет. Отец всегда хотел, чтобы сын стал профессиональным спортсменом. Корреспонденту Sputnik он признался, что в идеале хотел вырастить из Тахира олимпийского чемпиона.Для этого он и отвел своего старшего сына в секцию борьбы. Когда с годами Тахиржон стал отдавать больше предпочтения смешанным единоборствам, мечту об олимпийском чемпионе в семье пришлось временно отложить.После 4 класса из Обнинска парень вновь вернулся на родину, чтобы помогать присматривать за пожилыми бабушкой и дедушкой. Там Тахир начал интересоваться спортом, в особенности разными видами единоборств. В какой-то момент перед ним встал серьезный вопрос, продолжать развиваться в этом направлении или нет, и тут очень большую роль сыграл разговор с отцом. Тот убедил сына продолжать заниматься борьбой, а сейчас парень понял, что это его призвание.Еще в юности Тахир выделялся на фоне сверстников — двукратный чемпион мира, многократный чемпион Узбекистана, другие титулы на международных турнирах."В Узбекистане я учился в военно-спортивной школе и там начал интересоваться спортом, — рассказывает Тахир. — В школе пару раз пробовал ходить на борьбу, но у меня не получалось, и я не горел желанием заниматься. Я не думал, что это мое". Однако отец сумел его переубедить. Он привел его в хороший зал, к главному судье международного класса, у которого тот и начал заниматься. С 5 до 9 класса Тахир занимался в этой секции и параллельно увлекался другими видами единоборств, выступил на чемпионате Узбекистана, где стал бронзовым призером. Но после окончания школы вновь вернулся в Россию.Совсем недавно у Тохиржона родился брат, которому отец семейства уж точно постарается помочь добраться до Олимпийских игр.Сразу окунуться в мир спорта и посвятить этому занятию все свободное время у выпускника узбекистанской школы не получилось — пришлось поступать в колледж, чтобы получить хоть какую-то профессию и регулярный заработок. Так он поступил на водопроводчика-сантехника. Отец и сын шутили, что карьера Тахира, по крайней мере, в самом начале повторяет путь известнейшего бойца Конора Макгрегора. "До того, как Хабиб стал известен, я наблюдал и болел за Конора. А потом, когда уже надо было поступать, оказалось, что свободных мест нигде нет. Я хотел идти на сварщика, но так получилось, что пошел на сантехника", — смеется Тахир.Вернувшись в Россию летом, поступив в колледж, уже осенью молодой человек сам нашел местную секцию ММА. Небольшой клуб "Атом" находился в другой части города. Теперь это академия единоборств.Тахир признается, что мог связать свою жизнь не со спортом и выбрать для себя другое занятие, которое сейчас популярно у молодежи — стать, к примеру, блогером. Он увлекался этой сферой в подростковом возрасте, но затем его привлекли единоборства.Приглашение в Грозный и лигу Хабиба НурмагамедоваС учебой в колледже не заладилось, пришлось искать другие источники дохода. Тахир по сменному графику подрабатывает в разных местах, охранником в клубах, а свободное время тратит на зал, тренировки и бои. Обычно занятия начинаются в 18.30 и заканчиваются ближе к 21.00. Как только появлялась возможность, Тахир отправлялся в Москву, где болел за других успешных бойцов ММА и брал с них пример. Молодой амбициозный парень прорывался за кулисы после завершения поединков и общался со своими кумирами. Что-то зацепило в нем звезд смешанных единоборств, и его пригласили в Грозный.Помимо этого, к Тахиру есть конкретный интерес у нескольких промоутеров, в том числе из лиги Хабиба Нурмагамедова Eagle Fighting Championship. Но для сотрудничества с последними необходимо выполнить обязательное условие — дебютировать в профессионалах, провести пару боев, а потом уже претендовать на контракт.В ближайшие месяцы Тахир должен получить российское гражданство, с ним у него появится возможность принимать участия в большем количестве турниров, а значит шанс попасть на глаза промоутерам и убедить лигу Нурмагамедова подписать себя станет гораздо проще."Я собираюсь на профессиональном уровне представлять и Узбекистан, и Россию, как Махмуд Мурадов, выступающий под флагами двух стран", — подчеркнул Холмирзаев.Причем, попасть в команду Хабиба для него не вершина карьеры, а только начало большого и славного пути."Конечно, на все воля Всевышнего. Моя цель — дойти до UFC. Показывать результаты и поднимать знамя Узбекистана и России", — добавил спортсмен. В свои 19 лет Тахир погружен во все молодежные актуальные тренды и легко обсуждает и дискутирует на смежные и отстраненные от спорта темы. Рассуждая о современном мире смешанных единоборств, Тохиржон признает необходимость появления треш-токов у бойцов перед схватками. Он объясняет эту необходимость не столько хайпом, сколько тонкой психологической игрой и тактикой, которая начинается еще задолго до боя.О родном Узбекистане Тохиржон вспоминает с улыбкой и теплотой."Нужно сохранять свой патриотизм, я до сих пор скучаю по Узбекистану. Если бы в начале карьеры у меня была возможность, я бы остался и развивался на родине. Сейчас спасибо Шавкату Мирзиёеву, он создал отличные условия и для развития спорта, и для учебы подрастающего поколения", — признается он.По его словам, сейчас в республике уделяется большое внимание развитию разных видов спорта, но особенно заметен стал ММА, в том числе не без помощи Хабиба Нурмагомедова. В стране уже появились и собственные герои — Махмуд Мурадов из UFC, Нурсултан Рузибоев, представляющий сразу и Узбекистан, и Чечню.Личная жизнь и поддержка и родителейСо своими спарринг-партнерами Тахир общается и вне ринга. На вопрос о семье и девушке отвечает спокойно и уверенно. Говорит, что заводить семью ему еще рано, для начала он намерен добиться поставленных целей, пробиться в ММА, а потом уже можно думать о собственном домашнем очаге. Тахир хочет быть примером для своих братьев и сестер. Родители сперва не посещали его бои, в последнее время ходит отец. "Когда родители присутствуют на соревнованиях, я очень волнуюсь. В какой-то мере это даже мешает мне, но я чувствую их поддержку. После каждого боя в первую очередь звоню отцу, чтобы сообщить о результате. В первую очередь я благодарю их за возможность тренироваться", — отметил парень. Тахир искренен и этим подкупает. В его возрасте, с его пониманием современной жизни молодежи в реальности и в социальных сетях, когда заходит разговор о клетке, спаррингах и своих мечтах, можно услышать и увидеть честного, трудолюбивого и уверенного в своих силах мужчину. В планах бойца — развиваться в своем виде спорта и добиваться побед во имя родителей и родной страны, выступая примером для таких же как он сам — молодых и талантливых ребят.

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Максим Огненный

Максим Огненный

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Максим Огненный

хабиб нурмагомедов, борьба