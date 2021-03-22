Сальто вперед и тренировки до упаду: на что готов узбекский боец MMA ради мечты

Тахир занимается MMA достаточно давно и уже успел достичь хороших результатов на юниорских турнирах. Кроме того, его приглашали на тренировки в знаменитый клуб "Ахмат" в Грозном, а от ведущих промоутеров страны все чаще поступают предложения о сотрудничестве.Но пока до профессиональных выступлений далеко – нужно дебютировать в личных боях, чтобы обратить на себя внимания и зарекомендовать. Именно поэтому Тахир оттачивает свое мастерство на тренировках, куда спешит при любом удобном случае.Молодой человек настроен ни много ни мало пробраться на вершину хотя бы одной из ведущих лиг MMA. В его смелых начинаниях Тахира горячо поддерживают родные, особенно отец, который и привил ему любовь к спорту.Как готовится к покорению новых высот начинающий боец из Узбекистана, живущий в Калужской области, смотрите в нашем видео.
Живущий в Обнинске 19-летний спортсмен из Узбекистана Тохиржон Холмизаров намерен в ближайшие годы пробиться в десятку самых престижных лиг России по смешанным единоборствам. Мотивация зашкаливает – даже после работы он с радостью идет на занятия в зал.
Тахир занимается MMA достаточно давно и уже успел достичь хороших результатов на юниорских турнирах. Кроме того, его приглашали на тренировки в знаменитый клуб "Ахмат" в Грозном, а от ведущих промоутеров страны все чаще поступают предложения о сотрудничестве.
Но пока до профессиональных выступлений далеко – нужно дебютировать в личных боях, чтобы обратить на себя внимания и зарекомендовать. Именно поэтому Тахир оттачивает свое мастерство на тренировках, куда спешит при любом удобном случае.
"Мы в клубе все дружим, помогаем друг другу. Прекрасно общаемся и вне ринга. Если у кого-то предстоят соревнования, мы с радостью помогаем, участвуем в спаррингах, поддерживаем коллег", — признается Холмизаров.
Молодой человек настроен ни много ни мало пробраться на вершину хотя бы одной из ведущих лиг MMA. В его смелых начинаниях Тахира горячо поддерживают родные, особенно отец, который и привил ему любовь к спорту.
Как готовится к покорению новых высот начинающий боец из Узбекистана, живущий в Калужской области, смотрите в нашем видео.