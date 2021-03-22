https://uz.sputniknews.ru/20210322/salto-vpered-i-trenirovki-do-upadu-na-chto-gotov-uzbekskiy-boets-mma-radi-mechty-17893231.html

Сальто вперед и тренировки до упаду: на что готов узбекский боец MMA ради мечты

Сальто вперед и тренировки до упаду: на что готов узбекский боец MMA ради мечты

Живущий в Обнинске 19-летний спортсмен из Узбекистана Тохиржон Холмизаров намерен в ближайшие годы пробиться в десятку самых престижных лиг России по смешанным... 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

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Тахир занимается MMA достаточно давно и уже успел достичь хороших результатов на юниорских турнирах. Кроме того, его приглашали на тренировки в знаменитый клуб "Ахмат" в Грозном, а от ведущих промоутеров страны все чаще поступают предложения о сотрудничестве.Но пока до профессиональных выступлений далеко – нужно дебютировать в личных боях, чтобы обратить на себя внимания и зарекомендовать. Именно поэтому Тахир оттачивает свое мастерство на тренировках, куда спешит при любом удобном случае.Молодой человек настроен ни много ни мало пробраться на вершину хотя бы одной из ведущих лиг MMA. В его смелых начинаниях Тахира горячо поддерживают родные, особенно отец, который и привил ему любовь к спорту.Как готовится к покорению новых высот начинающий боец из Узбекистана, живущий в Калужской области, смотрите в нашем видео.

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хабиб нурмагомедов, борьба, спорт, узбекистан