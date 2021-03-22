https://uz.sputniknews.ru/20210322/pochemu-uzbekskie-studenty-poka-ne-mogut-vernutsya-na-uchebu-v-rossiyu-17892690.html

Почему узбекские студенты пока не могут вернуться на учебу в Россию

Почему узбекские студенты пока не могут вернуться на учебу в Россию

Ранее молодым людям из 25 стран разрешили продолжить очное обучение в вузах РФ. Узбекистана в их числе нет. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T21:49+0500

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общество

студенты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Зампредседателя Комитета Государственной думы по образованию Любовь Духанина в интервью Sputnik Ближнее зарубежье рассказала, почему студенты из Узбекистана и Таджикистана пока не могут въезжать в Россию.Ранее российское правительство разрешило вернуться на учебу в РФ некоторым иностранным студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов. Границы открыли для государств, ситуация с COVID-19 в которых признана Роспотребнадзором безопасной. Пока что в списке 25 стран.Узбекистана и Таджикистана в их числе нет.Напомним, в Минвузе РФ отмечали, что Роспотребнадзор будет регулярно обновлять список государств, откуда студенты могут въезжать в Россию.По последним данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в стране выявлено в общей сложности 81 446 случаев COVID-19 (плюс 107 за воскресенье). Выздоровели 79 884 человека, скончались — 622.

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студенты, узбекистан