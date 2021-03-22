https://uz.sputniknews.ru/20210322/uzbekistan-obyavlyaet-voynu-narushitelyam-seksualnoy-svobody-nesovershennoletnikh-17880410.html

Узбекистан объявляет "войну" нарушителям сексуальной свободы несовершеннолетних

Узбекистан объявляет "войну" нарушителям сексуальной свободы несовершеннолетних

Создается Центр предотвращения насилия и самоубийств, а также вносятся изменения в законодательство для защиты уязвимых женщин и несовершеннолетних детей. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T13:44+0500

2021-03-22T13:44+0500

2021-03-22T14:35+0500

общество

женщины

насилие в семье

насилие

самоубийство

несовершеннолетние

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17880805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0b234a2ccc9134d4abc619a60f151c31.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане выставлен на всенародное обсуждение проект постановления президента "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защите законных интересов женщин и детей".Необходимость кардинального улучшения работы с уязвимыми женщинами и несовершеннолетними вызвана системными недостатками и проблемами в сфере оказания социально-правовой и психологической помощи. В качестве независимого органа будет создан Центр предотвращения насилия и самоубийств — в его основе заложены принципы анонимности, конфиденциальности информации и безопасности.В центр и его региональные филиалы будут размещаться:Также власти внесут некоторые изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. К примеру, будут усилены санкции за преступления против сексуальной свободы несовершеннолетних, в частности, статьи 128 и 129 УК РУз.Также планируется сделать 14 лет возрастом ответственности за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Еще одна предлагаемая мера — считать несовершеннолетнего несудимым после отбытия наказания за преступление, совершенное до достижения 18 лет.Кроме того, общая продолжительность допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля не должна превышать четырех часов за исключением часового перерыва для отдыха и приема пищи в течение дня.Министерство информационных технологий и коммуникаций организует круглосуточную горячую линию для взаимодействия с несовершеннолетними и оказания экстренной психологической, психотерапевтической, юридической помощи, консультаций и информации.В феврале глава республики поручил хокимам и руководителям секторов обеспечить занятость около 70 тысяч женщин, включенных в "женскую тетрадь", в швейном деле, ремесленничестве, птицеводстве. Сделать это также планируется посредством выделения посевных участков.

/20200915/V-Tashkente-ot-domashnego-nasiliya-stradayut-chetyre-zhenschiny-v-den--svezhie-tsifry-14983973.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

женщины, насилие в семье, насилие, самоубийство, несовершеннолетние, дети