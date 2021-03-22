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https://uz.sputniknews.ru/20210322/uzbekistan-obyavlyaet-voynu-narushitelyam-seksualnoy-svobody-nesovershennoletnikh-17880410.html
Узбекистан объявляет "войну" нарушителям сексуальной свободы несовершеннолетних
Узбекистан объявляет "войну" нарушителям сексуальной свободы несовершеннолетних
Создается Центр предотвращения насилия и самоубийств, а также вносятся изменения в законодательство для защиты уязвимых женщин и несовершеннолетних детей. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T13:44+0500
2021-03-22T14:35+0500
общество
женщины
насилие в семье
насилие
самоубийство
несовершеннолетние
дети
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане выставлен на всенародное обсуждение проект постановления президента "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защите законных интересов женщин и детей".Необходимость кардинального улучшения работы с уязвимыми женщинами и несовершеннолетними вызвана системными недостатками и проблемами в сфере оказания социально-правовой и психологической помощи. В качестве независимого органа будет создан Центр предотвращения насилия и самоубийств — в его основе заложены принципы анонимности, конфиденциальности информации и безопасности.В центр и его региональные филиалы будут размещаться:Также власти внесут некоторые изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. К примеру, будут усилены санкции за преступления против сексуальной свободы несовершеннолетних, в частности, статьи 128 и 129 УК РУз.Также планируется сделать 14 лет возрастом ответственности за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Еще одна предлагаемая мера — считать несовершеннолетнего несудимым после отбытия наказания за преступление, совершенное до достижения 18 лет.Кроме того, общая продолжительность допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля не должна превышать четырех часов за исключением часового перерыва для отдыха и приема пищи в течение дня.Министерство информационных технологий и коммуникаций организует круглосуточную горячую линию для взаимодействия с несовершеннолетними и оказания экстренной психологической, психотерапевтической, юридической помощи, консультаций и информации.В феврале глава республики поручил хокимам и руководителям секторов обеспечить занятость около 70 тысяч женщин, включенных в "женскую тетрадь", в швейном деле, ремесленничестве, птицеводстве. Сделать это также планируется посредством выделения посевных участков.
/20200915/V-Tashkente-ot-domashnego-nasiliya-stradayut-chetyre-zhenschiny-v-den--svezhie-tsifry-14983973.html
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женщины, насилие в семье, насилие, самоубийство, несовершеннолетние, дети

Узбекистан объявляет "войну" нарушителям сексуальной свободы несовершеннолетних

13:44 22.03.2021 (обновлено: 14:35 22.03.2021)
1409
CC0 / Unsplash / gbarkz / Силуэт женщины
Силуэт женщины - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
CC0 / Unsplash / gbarkz /
Создается Центр предотвращения насилия и самоубийств, а также вносятся изменения в законодательство для защиты уязвимых женщин и несовершеннолетних детей.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане выставлен на всенародное обсуждение проект постановления президента "О дополнительных мерах по обеспечению прав и защите законных интересов женщин и детей".
Цель документа — обеспечить безопасность женщин и детей, предотвратить безнадзорность, снизить количество правонарушений среди несовершеннолетних и уровень самоубийств.
Необходимость кардинального улучшения работы с уязвимыми женщинами и несовершеннолетними вызвана системными недостатками и проблемами в сфере оказания социально-правовой и психологической помощи.
В качестве независимого органа будет создан Центр предотвращения насилия и самоубийств — в его основе заложены принципы анонимности, конфиденциальности информации и безопасности.
В центр и его региональные филиалы будут размещаться:
жертвы насилия (женщины и их дети, которые подвергались психологическому, психологическому, физическому или иному угнетению посредством избиений, избиений, пыток, пыток или других противоправных действий);
женщины, совершившие попытку самоубийства или склонные к самоубийству, и несовершеннолетние до 14 лет.
Также власти внесут некоторые изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
К примеру, будут усилены санкции за преступления против сексуальной свободы несовершеннолетних, в частности, статьи 128 и 129 УК РУз.
Также планируется сделать 14 лет возрастом ответственности за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
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Еще одна предлагаемая мера — считать несовершеннолетнего несудимым после отбытия наказания за преступление, совершенное до достижения 18 лет.
Кроме того, общая продолжительность допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля не должна превышать четырех часов за исключением часового перерыва для отдыха и приема пищи в течение дня.
Вносятся также нормы, предусматривающие участие психолога при допросе несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, подозреваемого или обвиняемого.
Министерство информационных технологий и коммуникаций организует круглосуточную горячую линию для взаимодействия с несовершеннолетними и оказания экстренной психологической, психотерапевтической, юридической помощи, консультаций и информации.
В феврале глава республики поручил хокимам и руководителям секторов обеспечить занятость около 70 тысяч женщин, включенных в "женскую тетрадь", в швейном деле, ремесленничестве, птицеводстве. Сделать это также планируется посредством выделения посевных участков.
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