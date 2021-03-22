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https://uz.sputniknews.ru/20210322/zriteley-uzbekistana-pozdravyat-s-navruzom-kinopremerami-17879845.html
Зрителей Узбекистана поздравят с Наврузом кинопремьерами
Зрителей Узбекистана поздравят с Наврузом кинопремьерами
В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства. А местные телеканалы будут транслировать... 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T13:21+0500
2021-03-22T13:27+0500
культура
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" традиционно поздравляет жителей Узбекистана кинопремьерами. В дни Навруза 23-27 марта киностудия "Узбекфильм" готовит праздничные мероприятия, посвященные Наврузу: это премьеры новых фильмов и телешоу, встречи с известными кинематографистами.Планируется провести встречу на тему "Новый Узбекистан и национальная кинематография: кинопроекты 2021 года, 30-летие Независимости", в ходе которого будут презентованы новые и будущие фильмов, а также телешоу, музыкальные концерты и другие мероприятия. В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства.А местные телеканалы будут транслировать кинокартины "Ибрат" и "Сумбул".В планах — собрать за круглым столом отечественных кинодеятелей, чтобы обсудить вопросы возрождения Ташкентского международного кинофестиваля и его ежегодного проведения, будет проведен женский медиаклуб, а также состоятся показы документальных фильмов "Сердце народа" и "Абдулла Орипов". Последний посвящен жизни и творчеству героя Узбекистана, народного поэта республики.
/20210317/film-dve-tysyachi-pesen-faridy-poluchil-priz-na-vsemirnom-festivale-aziatskogo-kino-17812301.html
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национальное агентство "узбеккино"

Зрителей Узбекистана поздравят с Наврузом кинопремьерами

13:21 22.03.2021 (обновлено: 13:27 22.03.2021)
252
© УзбеккиноСостоялась премьера фильма "Ибрат"
Состоялась премьера фильма Ибрат - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Узбеккино
В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства. А местные телеканалы будут транслировать кинокартины "Ибрат" и "Сумбул".
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" традиционно поздравляет жителей Узбекистана кинопремьерами. В дни Навруза 23-27 марта киностудия "Узбекфильм" готовит праздничные мероприятия, посвященные Наврузу: это премьеры новых фильмов и телешоу, встречи с известными кинематографистами.
Планируется провести встречу на тему "Новый Узбекистан и национальная кинематография: кинопроекты 2021 года, 30-летие Независимости", в ходе которого будут презентованы новые и будущие фильмов, а также телешоу, музыкальные концерты и другие мероприятия.
В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства.
Кинокамера - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
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Фильм "Две тысячи песен Фариды" получил приз на Всемирном фестивале азиатского кино
17 Марта, 17:16
334
А местные телеканалы будут транслировать кинокартины "Ибрат" и "Сумбул".
В планах — собрать за круглым столом отечественных кинодеятелей, чтобы обсудить вопросы возрождения Ташкентского международного кинофестиваля и его ежегодного проведения, будет проведен женский медиаклуб, а также состоятся показы документальных фильмов "Сердце народа" и "Абдулла Орипов". Последний посвящен жизни и творчеству героя Узбекистана, народного поэта республики.
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