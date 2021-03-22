Зрителей Узбекистана поздравят с Наврузом кинопремьерами

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" традиционно поздравляет жителей Узбекистана кинопремьерами. В дни Навруза 23-27 марта киностудия "Узбекфильм" готовит праздничные мероприятия, посвященные Наврузу: это премьеры новых фильмов и телешоу, встречи с известными кинематографистами.Планируется провести встречу на тему "Новый Узбекистан и национальная кинематография: кинопроекты 2021 года, 30-летие Независимости", в ходе которого будут презентованы новые и будущие фильмов, а также телешоу, музыкальные концерты и другие мероприятия. В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства.А местные телеканалы будут транслировать кинокартины "Ибрат" и "Сумбул".В планах — собрать за круглым столом отечественных кинодеятелей, чтобы обсудить вопросы возрождения Ташкентского международного кинофестиваля и его ежегодного проведения, будет проведен женский медиаклуб, а также состоятся показы документальных фильмов "Сердце народа" и "Абдулла Орипов". Последний посвящен жизни и творчеству героя Узбекистана, народного поэта республики.
В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства. А местные телеканалы будут транслировать кинокартины "Ибрат" и "Сумбул".
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" традиционно поздравляет жителей Узбекистана кинопремьерами. В дни Навруза 23-27 марта киностудия "Узбекфильм" готовит праздничные мероприятия, посвященные Наврузу: это премьеры новых фильмов и телешоу, встречи с известными кинематографистами.
Планируется провести встречу на тему "Новый Узбекистан и национальная кинематография: кинопроекты 2021 года, 30-летие Независимости", в ходе которого будут презентованы новые и будущие фильмов, а также телешоу, музыкальные концерты и другие мероприятия.
В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства.
А местные телеканалы будут транслировать кинокартины "Ибрат" и "Сумбул".
В планах — собрать за круглым столом отечественных кинодеятелей, чтобы обсудить вопросы возрождения Ташкентского международного кинофестиваля и его ежегодного проведения, будет проведен женский медиаклуб, а также состоятся показы документальных фильмов "Сердце народа" и "Абдулла Орипов". Последний посвящен жизни и творчеству героя Узбекистана, народного поэта республики.