https://uz.sputniknews.ru/20210322/zriteley-uzbekistana-pozdravyat-s-navruzom-kinopremerami-17879845.html

Зрителей Узбекистана поздравят с Наврузом кинопремьерами

Зрителей Узбекистана поздравят с Наврузом кинопремьерами

В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства. А местные телеканалы будут транслировать... 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T13:21+0500

2021-03-22T13:21+0500

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культура

национальное агентство "узбеккино"

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. НА "Узбеккино" традиционно поздравляет жителей Узбекистана кинопремьерами. В дни Навруза 23-27 марта киностудия "Узбекфильм" готовит праздничные мероприятия, посвященные Наврузу: это премьеры новых фильмов и телешоу, встречи с известными кинематографистами.Планируется провести встречу на тему "Новый Узбекистан и национальная кинематография: кинопроекты 2021 года, 30-летие Независимости", в ходе которого будут презентованы новые и будущие фильмов, а также телешоу, музыкальные концерты и другие мероприятия. В рамках кинонедели зрители увидят премьеры фильмов "Мукимий", "Хайрат" и "Бастакор", снятые по заказу агентства.А местные телеканалы будут транслировать кинокартины "Ибрат" и "Сумбул".В планах — собрать за круглым столом отечественных кинодеятелей, чтобы обсудить вопросы возрождения Ташкентского международного кинофестиваля и его ежегодного проведения, будет проведен женский медиаклуб, а также состоятся показы документальных фильмов "Сердце народа" и "Абдулла Орипов". Последний посвящен жизни и творчеству героя Узбекистана, народного поэта республики.

/20210317/film-dve-tysyachi-pesen-faridy-poluchil-priz-na-vsemirnom-festivale-aziatskogo-kino-17812301.html

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национальное агентство "узбеккино"