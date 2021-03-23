https://uz.sputniknews.ru/20210323/glava-spetssluzhb-kyrgyzstana-vyletel-v-tashkent-dlya-peregovorov-po-delimitatsii-granitsy-17896732.html

Глава спецслужб Кыргызстана вылетел в Ташкент для переговоров по делимитации границы

Глава спецслужб Кыргызстана вылетел в Ташкент для переговоров по делимитации границы

Страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T10:59+0500

2021-03-23T10:59+0500

2021-03-23T10:59+0500

политика

госграница

делимитация

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев вылетел в Узбекистан для переговоров по делимитации границы между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кабмина КР."Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы", — говорится в публикации.В ходе визита состоится совместное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.Напомним, страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта.В настоящее время порядка 15 процентов протяженности кыргызско-узбекской границы не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становятся зоной конфликтов жителей приграничных районов.

/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html

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госграница, делимитация, кыргызстан, узбекистан