Глава спецслужб Кыргызстана вылетел в Ташкент для переговоров по делимитации границы

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев вылетел в Узбекистан для переговоров по делимитации границы между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кабмина КР."Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы", — говорится в публикации.В ходе визита состоится совместное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.Напомним, страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта.В настоящее время порядка 15 процентов протяженности кыргызско-узбекской границы не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становятся зоной конфликтов жителей приграничных районов.
Страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев вылетел в Узбекистан для переговоров по делимитации границы между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кабмина КР.
"Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы", — говорится в публикации.
В ходе визита состоится совместное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.
Заседание пройдет в Ташкенте 24-25 марта. Узбекскую делегацию возглавит премьер-министр Абдулла Арипов.
Напомним, страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта.
В настоящее время порядка 15 процентов протяженности кыргызско-узбекской границы не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становятся зоной конфликтов жителей приграничных районов.