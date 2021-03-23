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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210323/glava-spetssluzhb-kyrgyzstana-vyletel-v-tashkent-dlya-peregovorov-po-delimitatsii-granitsy-17896732.html
Глава спецслужб Кыргызстана вылетел в Ташкент для переговоров по делимитации границы
Глава спецслужб Кыргызстана вылетел в Ташкент для переговоров по делимитации границы
Страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T10:59+0500
2021-03-23T10:59+0500
политика
госграница
делимитация
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев вылетел в Узбекистан для переговоров по делимитации границы между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кабмина КР."Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы", — говорится в публикации.В ходе визита состоится совместное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.Напомним, страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта.В настоящее время порядка 15 процентов протяженности кыргызско-узбекской границы не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становятся зоной конфликтов жителей приграничных районов.
/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html
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госграница, делимитация, кыргызстан, узбекистан

Глава спецслужб Кыргызстана вылетел в Ташкент для переговоров по делимитации границы

10:59 23.03.2021
467
© Правительство Кыргызской РеспубликиКамчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Правительство Кыргызской Республики
Страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев вылетел в Узбекистан для переговоров по делимитации границы между двумя государствами, сообщает пресс-служба Кабмина КР.
"Глава правительственной делегации Кыргызской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев 22 марта вылетел в город Ташкент (Республика Узбекистан) для проведения совместных переговоров по вопросам кыргызско-узбекской границы", — говорится в публикации.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Политика
Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
11 Марта, 19:32
2581
В ходе визита состоится совместное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Заседание пройдет в Ташкенте 24-25 марта. Узбекскую делегацию возглавит премьер-министр Абдулла Арипов.

Напомним, страны договорились активизировать работу в этом направлении во время госвизита президента КР Садыра Жапарова в Узбекистан 11-12 марта.
В настоящее время порядка 15 процентов протяженности кыргызско-узбекской границы не делимитированы и не демаркированы. Спорные участки периодически становятся зоной конфликтов жителей приграничных районов.
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