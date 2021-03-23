https://uz.sputniknews.ru/20210323/goskomstat-uzbekistana-nazval-strany-lidery-po-importu-i-eksportu-17902539.html

Госкомстат Узбекистана назвал страны-лидеры по импорту и экспорту

Госкомстат Узбекистана назвал страны-лидеры по импорту и экспорту

Первые две строчки рейтингов по-прежнему занимают Китай и Россия. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T13:25+0500

2021-03-23T13:25+0500

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экономика

импорт

экспорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана назвали страны-лидеры по импорту и экспорту по итогам января-февраля 2021 года.В топ государств-импортеров вошли Китай (623 миллиона долларов), Россия (618,4 миллиона долларов), Казахстан (433,7 миллиона), Турция (188,9 миллиона), Южная Корея (169,5 миллиона), Индия (80,8 миллиона), Литва (72,1 миллиона), Германия (71 миллион), Украина (57,9 миллиона), Туркменистан (56,2 миллиона долларов).Первая десятка государств-экспортеров выглядит так: Китай (285,5 миллиона долларов), Россия (225,5 миллиона долларов), Турция (215 миллионов), Казахстан (151,9 миллиона), Афганистан (107,5 миллиона), Кыргызстан (91,6 миллиона), Таджикистан (54,7 миллиона), Канада (45,5 миллиона), Иран (27 миллионов), Украина (24,7 миллиона долларов).Напомним, внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2020 года составил 36,29 миллиарда долларов, что на 13,1 процента ниже по сравнению с 2019-м. Объем экспорта из страны снизился на 13,4 процента (до 15,128 миллиарда долларов), импорта — на 12,8 процента (до 21,171 миллиарда долларов).

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импорт, экспорт, узбекистан