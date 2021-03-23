https://uz.sputniknews.ru/20210323/ismoil-shomurodov-na-proizvedeniyakh-tukhtabaeva-vyrosli-chetyre-pokoleniya-17907948.html

Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения

Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения

Сейчас изменились интересы, герои и актуальные темы для сказок. Место Хашимджана (главный герой сказок из серии "Волшебная шапка". — Прим. ред.) заняли... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T16:35+0500

2021-03-23T16:35+0500

2021-03-23T16:54+0500

общество

писатель

смерть

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/16/17875158_0:99:455:354_1920x0_80_0_0_5babc731d2fdab078a3cba0ecc1137c4.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Писатель Исмоил Шомуродов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о жизни и творчестве Худайберди Тухтабоева. Народный писатель, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы ушел из жизни накануне. Ему было 88 лет. На повестях и романах Худайберды Тухтабаева выросло как минимум четыре поколения. Исмоил-ака рассказал, в чем же, на его взгляд, был секрет такой популярности? Тухтабаев всю жизнь писал для детей легко, понятно и искренне. Не только в его "Волшебной шапке", но и в других произведениях, юмор занимает особое место.Даже в романе "Свет в заброшенном доме", который повествует о жизни сироты, голоде и скитаниях, присутствуют эпизоды, вызывающие улыбку. Во всех своих произведениях Тухтабаев поднимает общественно значимые темы. И еще. В то время, когда творил Тухтабаев, сказки были очень популярны, а потому читатели и зрители с большим воодушевлением приняли его идею ставить по своим произведениям пьесы. Сейчас изменились интересы, герои и актуальные темы для сказок. Место Хашимджана (главный герой сказок из серии "Волшебная шапка". — Прим. ред.) заняли Спайдермен и его "команда". Но Худойберды Тухтабаев также читаем и любим публикой. "Волшебная шапка" — пока лучший образец узбекской детской литературы. Эту книгу читать необходимо. Она учит нести ответственность за свои поступки, мечтать и оставаться верным любимому делу несмотря ни на что.

/20200111/Iskusstvo---svet-i-ten-tashkenttsam-pokazali-na-paltsakh-nastoyaschuyu-skazku-13194102.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

писатель, смерть, узбекистан