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https://uz.sputniknews.ru/20210323/ismoil-shomurodov-na-proizvedeniyakh-tukhtabaeva-vyrosli-chetyre-pokoleniya-17907948.html
Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения
Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения
Сейчас изменились интересы, герои и актуальные темы для сказок. Место Хашимджана (главный герой сказок из серии "Волшебная шапка". — Прим. ред.) заняли... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T16:35+0500
2021-03-23T16:54+0500
общество
писатель
смерть
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Писатель Исмоил Шомуродов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о жизни и творчестве Худайберди Тухтабоева. Народный писатель, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы ушел из жизни накануне. Ему было 88 лет. На повестях и романах Худайберды Тухтабаева выросло как минимум четыре поколения. Исмоил-ака рассказал, в чем же, на его взгляд, был секрет такой популярности? Тухтабаев всю жизнь писал для детей легко, понятно и искренне. Не только в его "Волшебной шапке", но и в других произведениях, юмор занимает особое место.Даже в романе "Свет в заброшенном доме", который повествует о жизни сироты, голоде и скитаниях, присутствуют эпизоды, вызывающие улыбку. Во всех своих произведениях Тухтабаев поднимает общественно значимые темы. И еще. В то время, когда творил Тухтабаев, сказки были очень популярны, а потому читатели и зрители с большим воодушевлением приняли его идею ставить по своим произведениям пьесы. Сейчас изменились интересы, герои и актуальные темы для сказок. Место Хашимджана (главный герой сказок из серии "Волшебная шапка". — Прим. ред.) заняли Спайдермен и его "команда". Но Худойберды Тухтабаев также читаем и любим публикой. "Волшебная шапка" — пока лучший образец узбекской детской литературы. Эту книгу читать необходимо. Она учит нести ответственность за свои поступки, мечтать и оставаться верным любимому делу несмотря ни на что.
/20200111/Iskusstvo---svet-i-ten-tashkenttsam-pokazali-na-paltsakh-nastoyaschuyu-skazku-13194102.html
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писатель, смерть, узбекистан

Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения

16:35 23.03.2021 (обновлено: 16:54 23.03.2021)
656
© Абдулазиз МуборакХудайберды Тухтабаев
Худайберды Тухтабаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Абдулазиз Муборак
Сейчас изменились интересы, герои и актуальные темы для сказок. Место Хашимджана (главный герой сказок из серии "Волшебная шапка". — Прим. ред.) заняли Спайдермен и его "команда". Но Худойберды Тухтабаев также читаем и любим публикой.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Писатель Исмоил Шомуродов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о жизни и творчестве Худайберди Тухтабоева. Народный писатель, лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы ушел из жизни накануне. Ему было 88 лет.
На повестях и романах Худайберды Тухтабаева выросло как минимум четыре поколения. Исмоил-ака рассказал, в чем же, на его взгляд, был секрет такой популярности?
Тухтабаев всю жизнь писал для детей легко, понятно и искренне. Не только в его "Волшебной шапке", но и в других произведениях, юмор занимает особое место.
Даже в романе "Свет в заброшенном доме", который повествует о жизни сироты, голоде и скитаниях, присутствуют эпизоды, вызывающие улыбку. Во всех своих произведениях Тухтабаев поднимает общественно значимые темы.
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И еще. В то время, когда творил Тухтабаев, сказки были очень популярны, а потому читатели и зрители с большим воодушевлением приняли его идею ставить по своим произведениям пьесы.
Сейчас изменились интересы, герои и актуальные темы для сказок. Место Хашимджана (главный герой сказок из серии "Волшебная шапка". — Прим. ред.) заняли Спайдермен и его "команда". Но Худойберды Тухтабаев также читаем и любим публикой. "Волшебная шапка" — пока лучший образец узбекской детской литературы. Эту книгу читать необходимо. Она учит нести ответственность за свои поступки, мечтать и оставаться верным любимому делу несмотря ни на что.
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