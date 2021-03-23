Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210323/koronavirus-i-sosudy-chto-delat-dlya-pomoschi-organizmu-17895180.html
Коронавирус и сосуды: что делать для помощи организму
Коронавирус и сосуды: что делать для помощи организму
Для того чтобы беречь сосуды, нужно постоянно двигаться, есть много овощей и фруктов каждый день и отказаться от курения. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T09:58+0500
2021-03-23T09:58+0500
2021-03-23T10:02+0500
в мире
пандемия
коронавирус
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1104/53/11045360_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3d689477299a81a8d38b45a73e22104.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Давно известно, что коронавирус сильно бьет по сосудам. О том, что делать, чтобы их восстановить, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.По словам специалиста, пациентам, у которых на фоне вирусной пневмонии развиваются такие проблемы, как правило, назначают специальные препараты, предупреждающие образование тромбов."Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями", — пояснил Сапего.Он также посоветовал не принимать без назначения врача аспирин, ибупрофен и похожие противовоспалительные препараты.Напомним, дефицит витамина К вызывает осложнения, недостаток его в организме может иметь серьезные последствия в условиях пандемии.Витамин К отвечает за деятельность белка MGP, а он, в свою очередь, обеспечивает защиту эластичных волокон от разрушения.
/20210129/Uchenye-nekhvatka-etogo-vitamina-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-COVID-19-15893654.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1104/53/11045360_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_8e2be6aa5ea2351f1d62086d0ffcaccf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, коронавирус, здоровье
Коронавирус и сосуды: что делать для помощи организму 09:58 23.03.2021 (обновлено: 10:02 23.03.2021)
Для того чтобы беречь сосуды, нужно постоянно двигаться, есть много овощей и фруктов каждый день и отказаться от курения.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik.
Давно известно, что коронавирус сильно бьет по сосудам. О том, что делать, чтобы их восстановить, рассказал
радио Sputnik
врач-терапевт Георгий Сапего.
По словам специалиста, пациентам, у которых на фоне вирусной пневмонии развиваются такие проблемы, как правило, назначают специальные препараты, предупреждающие образование тромбов.
Именно в данном случае пациентам необходимо сильнее беречь сосуды: не заниматься контактными видами спорта, но постоянно двигаться, есть много овощей и фруктов каждый день и отказаться от курения.
"Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями", — пояснил Сапего.
Он также посоветовал не принимать без назначения врача аспирин, ибупрофен и похожие противовоспалительные препараты.
Напомним, дефицит витамина К вызывает осложнения, недостаток его в организме может иметь серьезные последствия в условиях пандемии.
Витамин К отвечает за деятельность белка MGP, а он, в свою очередь, обеспечивает защиту эластичных волокон от разрушения.