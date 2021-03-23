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Коронавирус и сосуды: что делать для помощи организму
Коронавирус и сосуды: что делать для помощи организму
Для того чтобы беречь сосуды, нужно постоянно двигаться, есть много овощей и фруктов каждый день и отказаться от курения. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T09:58+0500
2021-03-23T10:02+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Давно известно, что коронавирус сильно бьет по сосудам. О том, что делать, чтобы их восстановить, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.По словам специалиста, пациентам, у которых на фоне вирусной пневмонии развиваются такие проблемы, как правило, назначают специальные препараты, предупреждающие образование тромбов."Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями", — пояснил Сапего.Он также посоветовал не принимать без назначения врача аспирин, ибупрофен и похожие противовоспалительные препараты.Напомним, дефицит витамина К вызывает осложнения, недостаток его в организме может иметь серьезные последствия в условиях пандемии.Витамин К отвечает за деятельность белка MGP, а он, в свою очередь, обеспечивает защиту эластичных волокон от разрушения.
/20210129/Uchenye-nekhvatka-etogo-vitamina-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-COVID-19-15893654.html
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пандемия, коронавирус, здоровье

Коронавирус и сосуды: что делать для помощи организму

09:58 23.03.2021 (обновлено: 10:02 23.03.2021)
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© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСнимки, полученные с помощью портативного рентгена
Снимки, полученные с помощью портативного рентгена - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
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Для того чтобы беречь сосуды, нужно постоянно двигаться, есть много овощей и фруктов каждый день и отказаться от курения.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Давно известно, что коронавирус сильно бьет по сосудам. О том, что делать, чтобы их восстановить, рассказал радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.
По словам специалиста, пациентам, у которых на фоне вирусной пневмонии развиваются такие проблемы, как правило, назначают специальные препараты, предупреждающие образование тромбов.
Именно в данном случае пациентам необходимо сильнее беречь сосуды: не заниматься контактными видами спорта, но постоянно двигаться, есть много овощей и фруктов каждый день и отказаться от курения.
"Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями", — пояснил Сапего.
Он также посоветовал не принимать без назначения врача аспирин, ибупрофен и похожие противовоспалительные препараты.
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Напомним, дефицит витамина К вызывает осложнения, недостаток его в организме может иметь серьезные последствия в условиях пандемии.
Витамин К отвечает за деятельность белка MGP, а он, в свою очередь, обеспечивает защиту эластичных волокон от разрушения.
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