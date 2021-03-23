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В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210323/lavrov-prizval-k-otkazu-ot-dollara-17916371.html
Лавров призвал к отказу от доллара
Лавров призвал к отказу от доллара
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости уходить от использования американского
2021-03-23T19:47+0500
2021-03-23T19:47+0500
в мире
доллары
сергей лавров
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости уходить от использования американского доллара.По мнению главы МИД РФ, укрепление Россией и Китаем своей технологической самостоятельности, переход к расчетам в национальных и альтернативных валютах помогут снизить санкционные риски."Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — сказал Лавров.Укрепив свою самостоятельность, РФ и КНР смогут больше не зависеть от чьих-либо "причуд", полагает министр."Они (западные партнеры. — Прим. ред.) продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран", — отметил Лавров.Однако эта политика "находится "на неправильной стороне истории", заявил он.
/20210128/Dollar-vredit-ekonomikam-stran-EAES--Kosachev-15886690.html
/20190726/Devalvatsiya-i-prigovor-dollaru-shokiruyuschiy-prognoz-amerikanskikh-bankirov-12095028.html
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доллары, сергей лавров

Лавров призвал к отказу от доллара

19:47 23.03.2021
3453
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
России и Китаю нужно укреплять свою самостоятельность, благодаря которой можно будет не зависеть от чьих-либо "причуд", полагает министр.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости уходить от использования американского доллара.
По мнению главы МИД РФ, укрепление Россией и Китаем своей технологической самостоятельности, переход к расчетам в национальных и альтернативных валютах помогут снизить санкционные риски.
"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — сказал Лавров.
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Укрепив свою самостоятельность, РФ и КНР смогут больше не зависеть от чьих-либо "причуд", полагает министр.
"Они (западные партнеры. — Прим. ред.) продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран", — отметил Лавров.
Однако эта политика "находится "на неправильной стороне истории", заявил он.
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