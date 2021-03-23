https://uz.sputniknews.ru/20210323/lavrov-prizval-k-otkazu-ot-dollara-17916371.html

Лавров призвал к отказу от доллара

Лавров призвал к отказу от доллара

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости уходить от использования американского

2021-03-23T19:47+0500

2021-03-23T19:47+0500

2021-03-23T19:47+0500

в мире

доллары

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости уходить от использования американского доллара.По мнению главы МИД РФ, укрепление Россией и Китаем своей технологической самостоятельности, переход к расчетам в национальных и альтернативных валютах помогут снизить санкционные риски."Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", — сказал Лавров.Укрепив свою самостоятельность, РФ и КНР смогут больше не зависеть от чьих-либо "причуд", полагает министр."Они (западные партнеры. — Прим. ред.) продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран", — отметил Лавров.Однако эта политика "находится "на неправильной стороне истории", заявил он.

/20210128/Dollar-vredit-ekonomikam-stran-EAES--Kosachev-15886690.html

/20190726/Devalvatsiya-i-prigovor-dollaru-shokiruyuschiy-prognoz-amerikanskikh-bankirov-12095028.html

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доллары, сергей лавров