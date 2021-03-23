Маргиланскому сапожнику грозит срок за самооборону ножницами

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Двадцатидевятилетнему сапожнику из Маргилана грозит срок за нападение на двух человек, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Вечером 19 марта у него произошел конфликт с двумя 22-летними земляками в махалле "Орол буйи". В момент, когда молодые люди уже были готовы нанести ему побои, он схватился за рабочие ножницы и опередил обидчиков. Однако во время доследственной проверки правоохранителям удалось выяснить, что встреча, окончившаяся "поножовщиной", была спланирована. Ранее сапожник поссорился с 51-летним мужчиной. Узнав об этом, сын последнего рассказал о случившемся своим 22-летним друзьям и попросил их проучить обидчика своего отца. Те согласились. О количестве и состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что в отношении сапожника заведено уголовное дело, которое квалифицировано по пункту "л" части второй статьи 104 как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений с применением предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Как сообщается, правовая оценка в ходе расследования будет дана действиям всех участников конфликта.
Двое молодых людей пытались проучить сапожника. Однако мужчина достал рабочие ножницы и опередил обидчиков. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Двадцатидевятилетнему сапожнику из Маргилана грозит срок за нападение на двух человек, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Вечером 19 марта у него произошел конфликт с двумя 22-летними земляками в махалле "Орол буйи". В момент, когда молодые люди уже были готовы нанести ему побои, он схватился за рабочие ножницы и опередил обидчиков.
Однако во время доследственной проверки правоохранителям удалось выяснить, что встреча, окончившаяся "поножовщиной", была спланирована. Ранее сапожник поссорился с 51-летним мужчиной. Узнав об этом, сын последнего рассказал о случившемся своим 22-летним друзьям и попросил их проучить обидчика своего отца. Те согласились.
О количестве и состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что в отношении сапожника заведено уголовное дело, которое квалифицировано по пункту "л" части второй статьи 104 как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений с применением предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.
Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Как сообщается, правовая оценка в ходе расследования будет дана действиям всех участников конфликта.