https://uz.sputniknews.ru/20210323/margilanskomu-sapozhniku-grozit-srok-za-samooboronu-nozhnitsami-17905787.html

Маргиланскому сапожнику грозит срок за самооборону ножницами

Маргиланскому сапожнику грозит срок за самооборону ножницами

Двое молодых людей пытались проучить сапожника. Однако мужчина достал рабочие ножницы и опередил обидчиков. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T14:27+0500

2021-03-23T14:27+0500

2021-03-23T14:43+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

происшествия и криминал в узбекистане

криминал

уголовное дело

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Двадцатидевятилетнему сапожнику из Маргилана грозит срок за нападение на двух человек, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Вечером 19 марта у него произошел конфликт с двумя 22-летними земляками в махалле "Орол буйи". В момент, когда молодые люди уже были готовы нанести ему побои, он схватился за рабочие ножницы и опередил обидчиков. Однако во время доследственной проверки правоохранителям удалось выяснить, что встреча, окончившаяся "поножовщиной", была спланирована. Ранее сапожник поссорился с 51-летним мужчиной. Узнав об этом, сын последнего рассказал о случившемся своим 22-летним друзьям и попросил их проучить обидчика своего отца. Те согласились. О количестве и состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что в отношении сапожника заведено уголовное дело, которое квалифицировано по пункту "л" части второй статьи 104 как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений с применением предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Как сообщается, правовая оценка в ходе расследования будет дана действиям всех участников конфликта.

/20210203/MVD-Uzbekistana-raskrylo-chislo-pogibshikh-pri-ispolnenii-sotrudnikov-v-2020-godu-15929556.html

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следственный департамент при мвд узбекистана, происшествия и криминал в узбекистане, криминал, уголовное дело