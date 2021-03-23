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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210323/margilanskomu-sapozhniku-grozit-srok-za-samooboronu-nozhnitsami-17905787.html
Маргиланскому сапожнику грозит срок за самооборону ножницами
Маргиланскому сапожнику грозит срок за самооборону ножницами
Двое молодых людей пытались проучить сапожника. Однако мужчина достал рабочие ножницы и опередил обидчиков. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T14:27+0500
2021-03-23T14:43+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
происшествия и криминал в узбекистане
криминал
уголовное дело
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Двадцатидевятилетнему сапожнику из Маргилана грозит срок за нападение на двух человек, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Вечером 19 марта у него произошел конфликт с двумя 22-летними земляками в махалле "Орол буйи". В момент, когда молодые люди уже были готовы нанести ему побои, он схватился за рабочие ножницы и опередил обидчиков. Однако во время доследственной проверки правоохранителям удалось выяснить, что встреча, окончившаяся "поножовщиной", была спланирована. Ранее сапожник поссорился с 51-летним мужчиной. Узнав об этом, сын последнего рассказал о случившемся своим 22-летним друзьям и попросил их проучить обидчика своего отца. Те согласились. О количестве и состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что в отношении сапожника заведено уголовное дело, которое квалифицировано по пункту "л" части второй статьи 104 как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений с применением предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Как сообщается, правовая оценка в ходе расследования будет дана действиям всех участников конфликта.
/20210203/MVD-Uzbekistana-raskrylo-chislo-pogibshikh-pri-ispolnenii-sotrudnikov-v-2020-godu-15929556.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, происшествия и криминал в узбекистане, криминал, уголовное дело

Маргиланскому сапожнику грозит срок за самооборону ножницами

14:27 23.03.2021 (обновлено: 14:43 23.03.2021)
1733
© ГУВДДрака
Драка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© ГУВД
Двое молодых людей пытались проучить сапожника. Однако мужчина достал рабочие ножницы и опередил обидчиков. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Двадцатидевятилетнему сапожнику из Маргилана грозит срок за нападение на двух человек, сообщают в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Вечером 19 марта у него произошел конфликт с двумя 22-летними земляками в махалле "Орол буйи". В момент, когда молодые люди уже были готовы нанести ему побои, он схватился за рабочие ножницы и опередил обидчиков.
Однако во время доследственной проверки правоохранителям удалось выяснить, что встреча, окончившаяся "поножовщиной", была спланирована. Ранее сапожник поссорился с 51-летним мужчиной. Узнав об этом, сын последнего рассказал о случившемся своим 22-летним друзьям и попросил их проучить обидчика своего отца. Те согласились.
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О количестве и состоянии пострадавших не сообщается. Известно, что в отношении сапожника заведено уголовное дело, которое квалифицировано по пункту "л" части второй статьи 104 как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений с применением предметов, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия.
Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Как сообщается, правовая оценка в ходе расследования будет дана действиям всех участников конфликта.
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