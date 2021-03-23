МНО предлагает обсудить процесс передачи школ частникам

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления Кабинета министров, утверждающий регламент передачи некоторых общеобразовательных школ в доверительное управление частному сектору.Предложение включает в себя два положения: "О регулировании порядка передачи общеобразовательных школ с низким коэффициентом заполняемости на основе доверительного управления частному сектору" и "О порядке выделения субсидий из средств Государственного бюджета Республики Узбекистан при передаче представителям частного сектора общеобразовательных школ с низким коэффициентом загруженности".Как следует из документа, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, частникам планируется передать только те школы, где коэффициент заполняемости составляет не более 0,7 единиц, то есть менее 70 процентов.Таким образом в министерстве рассчитывают развить конкурентоспособность среди общеобразовательных заведений, повысить качество образования, а также улучшить показатели результативности школ.Также проект постановления включает в себя порядок приема предложений от заинтересованных субъектов предпринимательства и создание рабочей группы по рассмотрению поступивших предложений. В процессе обсуждения документа в него могут быть внесены изменения. Свои предложения и комментарии можно внести до 3 апреля. Об идее передать незагруженные школы в частные руки заговорили еще в ноябре прошлого года с выходом в свет указа президента "О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана".Осуществить это предлагалось в порядке эксперимента в Ташкенте, Ташкентской области, Нукусе и областных центрах. Объекты планировалось передавать частникам на 5 лет с правом последующего продления.
Предложение включает в себя два положения, регулирующие порядок передачи частникам школ с заполняемостью менее 70 процентов. Обсуждение продлится до 3 апреля.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления Кабинета министров, утверждающий регламент передачи некоторых общеобразовательных школ в доверительное управление частному сектору.
Предложение включает в себя два положения: "О регулировании порядка передачи общеобразовательных школ с низким коэффициентом заполняемости на основе доверительного управления частному сектору" и "О порядке выделения субсидий из средств Государственного бюджета Республики Узбекистан при передаче представителям частного сектора общеобразовательных школ с низким коэффициентом загруженности".
Как следует из документа, опубликованного на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, частникам планируется передать только те школы, где коэффициент заполняемости составляет не более 0,7 единиц, то есть менее 70 процентов.
Таким образом в министерстве рассчитывают развить конкурентоспособность среди общеобразовательных заведений, повысить качество образования, а также улучшить показатели результативности школ.
"Ученики, обучающиеся в школе на момент ее передачи в доверительное управление и проживающие в микрорайоне этого образовательного учреждения, будут обучаться бесплатно", — говорится в документе.
Также проект постановления включает в себя порядок приема предложений от заинтересованных субъектов предпринимательства и создание рабочей группы по рассмотрению поступивших предложений.
В процессе обсуждения документа в него могут быть внесены изменения. Свои предложения и комментарии можно внести до 3 апреля.
Об идее передать незагруженные школы в частные руки заговорили еще в ноябре прошлого года с выходом в свет указа президента "О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана".
Осуществить это предлагалось в порядке эксперимента в Ташкенте, Ташкентской области, Нукусе и областных центрах. Объекты планировалось передавать частникам на 5 лет с правом последующего продления.