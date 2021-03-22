В Узбекистане могут продлить школьные каникулы

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане могут быть продлены школьные каникулы — в случае ухудшения ситуации с COVID-19, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков. Интервью опубликовано на официальном Telegram-канале Минздрава республики.В последнее время в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, сказал Нурмат Отабеков. Сейчас на них приходится более 25 процентов больных, тогда как в 2020-м показатель составлял пять-семь процентов. Именно этим замначальника СЭС объяснил перевод школ в некоторых районах Ташкента на дистанционное обучение.Данное решение, а также праздничные дни позволят разорвать цепь распространения COVID-19, полагает Отабеков.По словам Отабекова, пока что оснований для ужесточения карантинных ограничений нет. При этом он напомнил, что гражданам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности.Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за воскресенье увеличилось на 107 и достигло 81 446. Скончались в общей сложности 622 человека, выздоровели — 79 884.В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть учебного года.
В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть учебного года.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане могут быть продлены школьные каникулы — в случае ухудшения ситуации с COVID-19, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.
Интервью опубликовано на официальном Telegram-канале Минздрава республики.
В последнее время в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, сказал Нурмат Отабеков. Сейчас на них приходится более 25 процентов больных, тогда как в 2020-м показатель составлял пять-семь процентов. Именно этим замначальника СЭС объяснил перевод школ в некоторых районах Ташкента на дистанционное обучение.
Данное решение, а также праздничные дни позволят разорвать цепь распространения COVID-19, полагает Отабеков.
"Если же ситуация не изменится к лучшему, то можно будет подумать о возможности продления каникул", – сказал он.
По словам Отабекова, пока что оснований для ужесточения карантинных ограничений нет. При этом он напомнил, что гражданам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности.