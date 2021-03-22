Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210322/v-uzbekistane-mogut-prodlit-shkolnye-kanikuly-17892080.html
В Узбекистане могут продлить школьные каникулы
В Узбекистане могут продлить школьные каникулы
В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть... 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T21:04+0500
2021-03-22T21:07+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
школы
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/75/13727513_0:344:3029:2048_1920x0_80_0_0_2043d5d1de0534223217e6d00b39c0be.jpg
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане могут быть продлены школьные каникулы — в случае ухудшения ситуации с COVID-19, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков. Интервью опубликовано на официальном Telegram-канале Минздрава республики.В последнее время в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, сказал Нурмат Отабеков. Сейчас на них приходится более 25 процентов больных, тогда как в 2020-м показатель составлял пять-семь процентов. Именно этим замначальника СЭС объяснил перевод школ в некоторых районах Ташкента на дистанционное обучение.Данное решение, а также праздничные дни позволят разорвать цепь распространения COVID-19, полагает Отабеков.По словам Отабекова, пока что оснований для ужесточения карантинных ограничений нет. При этом он напомнил, что гражданам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности.Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за воскресенье увеличилось на 107 и достигло 81 446. Скончались в общей сложности 622 человека, выздоровели — 79 884.В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть учебного года.
/20210317/v-uzbekistane-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-sredi-detey---otabekov-17817211.html
/20210316/kak-uzbekistan-perezhil-god-s-koronavirusom-17732681.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/75/13727513_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_6b8a4e816a28a443669f754415d962f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ситуация с коронавирусом в узбекистане, школы, узбекистан

В Узбекистане могут продлить школьные каникулы

21:04 22.03.2021 (обновлено: 21:07 22.03.2021)
8041
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИнтерактивная школа в Волгограде
Интерактивная школа в Волгограде - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Перейти в фотобанк
В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть учебного года.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане могут быть продлены школьные каникулы — в случае ухудшения ситуации с COVID-19, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.
Интервью опубликовано на официальном Telegram-канале Минздрава республики.
В последнее время в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, сказал Нурмат Отабеков. Сейчас на них приходится более 25 процентов больных, тогда как в 2020-м показатель составлял пять-семь процентов. Именно этим замначальника СЭС объяснил перевод школ в некоторых районах Ташкента на дистанционное обучение.
Данное решение, а также праздничные дни позволят разорвать цепь распространения COVID-19, полагает Отабеков.

"Если же ситуация не изменится к лучшему, то можно будет подумать о возможности продления каникул", – сказал он.

По словам Отабекова, пока что оснований для ужесточения карантинных ограничений нет. При этом он напомнил, что гражданам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности.
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Общество
В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей — Отабеков
17 Марта, 19:59
7234
Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за воскресенье увеличилось на 107 и достигло 81 446. Скончались в общей сложности 622 человека, выздоровели — 79 884.
Развертывание мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Фото
Как Узбекистан прожил год с коронавирусом
16 Марта, 09:54
2139
В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть учебного года.
630026
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераСальто вперед и тренировки до упаду: на что готов узбекский боец MMA ради мечты
ВчераПочему узбекские студенты пока не могут вернуться на учебу в Россию
ВчераВ Узбекистане могут продлить школьные каникулы
ВчераКафку сделали былью: в Германии пытаются судить Россию
ВчераПутин поблагодарил создателей "Спутника V"
ВчераВ России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг
ВчераПо стопам Конора, с мечтой о лиге Хабиба — история узбекского бойца из Обнинска
ВчераАвария в Фергане: топливовоз столкнулся с легковушкой
Вчера"Силмаш" приступил к последнему этапу модернизации Сырдарьинской ТЭС
ВчераПутин сообщил, что намерен вакцинироваться во вторник
ВчераХоким столицы ознакомился в Ашхабаде с проектом парка "Ташкент"
ВчераЛитва, Латвия и Эстония решили вновь "объединиться"
ВчераГлавы МИД СНГ выступили против использования мер экономического давления
ВчераFeduk выступит в Ташкенте
ВчераВодитель Chevrolet Spark сбил двух женщин в Ташкенте, одна из них умерла
ВчераДональд Трамп запускает собственную соцсеть
ВчераАлександр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены
ВчераЦентробанк назвал объем золотовалютных резервов Узбекистана
ВчераЭвакуация и разрушенные дома: наводнение в Австралии - фото
ВчераПрезидент поздравил работников махалли и призвал к усилению их влияния на социум