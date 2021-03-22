https://uz.sputniknews.ru/20210322/v-uzbekistane-mogut-prodlit-shkolnye-kanikuly-17892080.html

В Узбекистане могут продлить школьные каникулы

В Узбекистане могут продлить школьные каникулы

В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть... 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T21:04+0500

2021-03-22T21:04+0500

2021-03-22T21:07+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

школы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/75/13727513_0:344:3029:2048_1920x0_80_0_0_2043d5d1de0534223217e6d00b39c0be.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане могут быть продлены школьные каникулы — в случае ухудшения ситуации с COVID-19, заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков. Интервью опубликовано на официальном Telegram-канале Минздрава республики.В последнее время в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей, сказал Нурмат Отабеков. Сейчас на них приходится более 25 процентов больных, тогда как в 2020-м показатель составлял пять-семь процентов. Именно этим замначальника СЭС объяснил перевод школ в некоторых районах Ташкента на дистанционное обучение.Данное решение, а также праздничные дни позволят разорвать цепь распространения COVID-19, полагает Отабеков.По словам Отабекова, пока что оснований для ужесточения карантинных ограничений нет. При этом он напомнил, что гражданам по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности.Число выявленных инфицированных COVID-19 в Узбекистане за воскресенье увеличилось на 107 и достигло 81 446. Скончались в общей сложности 622 человека, выздоровели — 79 884.В Министерстве народного образования республики ранее сообщали, что весенние каникулы продлятся с 20 по 28 марта. С 29 числа должна начаться четвертая четверть учебного года.

/20210317/v-uzbekistane-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-sredi-detey---otabekov-17817211.html

/20210316/kak-uzbekistan-perezhil-god-s-koronavirusom-17732681.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ситуация с коронавирусом в узбекистане, школы, узбекистан