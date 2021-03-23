Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210323/moshenniki-iz-bukhary-prodali-semnadtsat-nesuschestvuyuschikh-aviabiletov-v-moskvu-17907462.html
Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
Каждый поддельный билет в один конец с фейковым разрешением на въезд в Россию обошелся жертвам обмана в 1 300 долларов. Возбуждено дело сразу по нескольким... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T15:41+0500
2021-03-23T16:38+0500
происшествия
генеральная прокуратура узбекистана
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/10/15609027_0:24:3073:1752_1920x0_80_0_0_79677a766ab06833ec30627721739c92.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Правоохранительный органы Бухарской области задержали двух человек, обманувших как минимум 17 человек, продав им поддельные билеты на авиарейс до Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной Бухарским городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, мошенники вошли в доверие семнадцати граждан, пообещав им получить разрешение на въезд в Российскую Федерацию через своих знакомых.С каждой жертвы своего преступного сговора они собрали по 1 300 долларов и передали им поддельные авиабилеты на рейс "Бухара — Москва" с прилетом в аэропорт Жуковский. В общей сложности подозреваемые получили 22 тысячи 100 долларов США.По данному факту возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, дача взятки, изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.Следственные действия продолжаются.Это не единственный случай, когда ситуацию с закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами используют в своих целях мошенники. На днях правоохранители вывели на чистую воду фирму, которая обманула порядка 700 узбекистанцев, обещав отправить их на работу в РФ. Псевдопредприниматели брали с людей предоплату, однако ни билетов, ни необходимого пакета документов никто из них так и не получил. Руководителя фирмы задержали в момент получения 1 450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. Позже выяснилось, что только в Андижанской области было обмануто 72 человека на 72 тысячи долларов.
/20210118/V-Tashkente-moshennik-nazhivalsya-na-poddelnykh-spravkakh-dlya-vyezda-v-Rossiyu-15808338.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/10/15609027_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_7be1fe9d688c3d36c9e905b481cddc58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
генеральная прокуратура узбекистана, мошенничество

Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву

15:41 23.03.2021 (обновлено: 16:38 23.03.2021)
1852
© Sputnik / Дильшода РахматоваЗагранпаспорт гражданина Узбекистана
Загранпаспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Каждый поддельный билет в один конец с фейковым разрешением на въезд в Россию обошелся жертвам обмана в 1 300 долларов. Возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Правоохранительный органы Бухарской области задержали двух человек, обманувших как минимум 17 человек, продав им поддельные билеты на авиарейс до Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной Бухарским городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, мошенники вошли в доверие семнадцати граждан, пообещав им получить разрешение на въезд в Российскую Федерацию через своих знакомых.
С каждой жертвы своего преступного сговора они собрали по 1 300 долларов и передали им поддельные авиабилеты на рейс "Бухара — Москва" с прилетом в аэропорт Жуковский. В общей сложности подозреваемые получили 22 тысячи 100 долларов США.
По данному факту возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, дача взятки, изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.
Следственные действия продолжаются.
Конверт с долларовыми купюрами - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2021
Россия
В Ташкенте мошенник наживался на поддельных справках для выезда в Россию
18 января, 12:57
268
Это не единственный случай, когда ситуацию с закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами используют в своих целях мошенники. На днях правоохранители вывели на чистую воду фирму, которая обманула порядка 700 узбекистанцев, обещав отправить их на работу в РФ.
Псевдопредприниматели брали с людей предоплату, однако ни билетов, ни необходимого пакета документов никто из них так и не получил.
Руководителя фирмы задержали в момент получения 1 450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. Позже выяснилось, что только в Андижанской области было обмануто 72 человека на 72 тысячи долларов.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:33Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС
18:14В России изменят дизайн банкнот
18:12Актер Убайдулло Омон женился в свои 73
17:53Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
17:48В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров
17:41На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь
17:21Узбекистанка завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе красоты в Казани
17:17Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины
17:03Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо
16:44Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
16:35Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения
16:28Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину
16:08В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"
16:04Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
15:41Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
15:40В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"
15:34Без шуток: вакцинация в Узбекистане стартует с 1 апреля — Отабеков
15:23Минздрав начал работу в новом здании
15:12Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе
14:50В Узбекистане назвали дату начала прививочной кампании