https://uz.sputniknews.ru/20210323/moshenniki-iz-bukhary-prodali-semnadtsat-nesuschestvuyuschikh-aviabiletov-v-moskvu-17907462.html
Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
Каждый поддельный билет в один конец с фейковым разрешением на въезд в Россию обошелся жертвам обмана в 1 300 долларов. Возбуждено дело сразу по нескольким... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T15:41+0500
2021-03-23T15:41+0500
2021-03-23T16:38+0500
происшествия
генеральная прокуратура узбекистана
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Правоохранительный органы Бухарской области задержали двух человек, обманувших как минимум 17 человек, продав им поддельные билеты на авиарейс до Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной Бухарским городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, мошенники вошли в доверие семнадцати граждан, пообещав им получить разрешение на въезд в Российскую Федерацию через своих знакомых.С каждой жертвы своего преступного сговора они собрали по 1 300 долларов и передали им поддельные авиабилеты на рейс "Бухара — Москва" с прилетом в аэропорт Жуковский. В общей сложности подозреваемые получили 22 тысячи 100 долларов США.По данному факту возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, дача взятки, изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.Следственные действия продолжаются.Это не единственный случай, когда ситуацию с закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами используют в своих целях мошенники. На днях правоохранители вывели на чистую воду фирму, которая обманула порядка 700 узбекистанцев, обещав отправить их на работу в РФ. Псевдопредприниматели брали с людей предоплату, однако ни билетов, ни необходимого пакета документов никто из них так и не получил. Руководителя фирмы задержали в момент получения 1 450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. Позже выяснилось, что только в Андижанской области было обмануто 72 человека на 72 тысячи долларов.
/20210118/V-Tashkente-moshennik-nazhivalsya-na-poddelnykh-spravkakh-dlya-vyezda-v-Rossiyu-15808338.html
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генеральная прокуратура узбекистана, мошенничество
Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
15:41 23.03.2021 (обновлено: 16:38 23.03.2021)
Каждый поддельный билет в один конец с фейковым разрешением на въезд в Россию обошелся жертвам обмана в 1 300 долларов. Возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Правоохранительный органы Бухарской области задержали двух человек, обманувших как минимум 17 человек, продав им поддельные билеты на авиарейс до Москвы, сообщается
в Telegram-канале прокуратуры.
Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной Бухарским городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, мошенники вошли в доверие семнадцати граждан, пообещав им получить разрешение на въезд в Российскую Федерацию через своих знакомых.
С каждой жертвы своего преступного сговора они собрали по 1 300 долларов и передали им поддельные авиабилеты на рейс "Бухара — Москва" с прилетом в аэропорт Жуковский. В общей сложности подозреваемые получили 22 тысячи 100 долларов США.
По данному факту возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, дача взятки, изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.
Следственные действия продолжаются.
Это не единственный случай, когда ситуацию с закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами используют в своих целях мошенники. На днях правоохранители вывели
на чистую воду фирму, которая обманула порядка 700 узбекистанцев, обещав отправить их на работу в РФ.
Псевдопредприниматели брали с людей предоплату, однако ни билетов, ни необходимого пакета документов никто из них так и не получил.
Руководителя фирмы задержали в момент получения 1 450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. Позже выяснилось, что только в Андижанской области было обмануто 72 человека на 72 тысячи долларов.