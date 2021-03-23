https://uz.sputniknews.ru/20210323/moshenniki-iz-bukhary-prodali-semnadtsat-nesuschestvuyuschikh-aviabiletov-v-moskvu-17907462.html

Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву

Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву

Каждый поддельный билет в один конец с фейковым разрешением на въезд в Россию обошелся жертвам обмана в 1 300 долларов. Возбуждено дело сразу по нескольким... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T15:41+0500

2021-03-23T15:41+0500

2021-03-23T16:38+0500

происшествия

генеральная прокуратура узбекистана

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Правоохранительный органы Бухарской области задержали двух человек, обманувших как минимум 17 человек, продав им поддельные билеты на авиарейс до Москвы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.Как выяснилось в ходе доследственной проверки, проведенной Бухарским городским отделом Департамента при Генеральной прокуратуре, мошенники вошли в доверие семнадцати граждан, пообещав им получить разрешение на въезд в Российскую Федерацию через своих знакомых.С каждой жертвы своего преступного сговора они собрали по 1 300 долларов и передали им поддельные авиабилеты на рейс "Бухара — Москва" с прилетом в аэропорт Жуковский. В общей сложности подозреваемые получили 22 тысячи 100 долларов США.По данному факту возбуждено дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: мошенничество, дача взятки, изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.Следственные действия продолжаются.Это не единственный случай, когда ситуацию с закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами используют в своих целях мошенники. На днях правоохранители вывели на чистую воду фирму, которая обманула порядка 700 узбекистанцев, обещав отправить их на работу в РФ. Псевдопредприниматели брали с людей предоплату, однако ни билетов, ни необходимого пакета документов никто из них так и не получил. Руководителя фирмы задержали в момент получения 1 450 долларов за оформление авиабилета из Ташкента в Москву. Позже выяснилось, что только в Андижанской области было обмануто 72 человека на 72 тысячи долларов.

/20210118/V-Tashkente-moshennik-nazhivalsya-na-poddelnykh-spravkakh-dlya-vyezda-v-Rossiyu-15808338.html

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генеральная прокуратура узбекистана, мошенничество