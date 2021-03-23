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Можно ли привиться "Спутник V" повторно — ответ эксперта
Можно ли привиться "Спутник V" повторно — ответ эксперта
Повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T13:43+0500
2021-03-23T13:48+0500
россия
роспотребнадзор
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли повторно привиться вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.Дело в том, что компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в организме.Эксперт уточнила, что повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Напомним, вчера стало известно, что в России получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг.Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.
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роспотребнадзор, вакцинация

Можно ли привиться "Спутник V" повторно — ответ эксперта

13:43 23.03.2021 (обновлено: 13:48 23.03.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВ Казахстане началось производство вакцины Sputnik V
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
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Повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли повторно привиться вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.

"Ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", — заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дело в том, что компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в организме.
Эксперт уточнила, что повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Многофункциональный центр предоставления госуслуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
Россия
В России сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госуслуг
Вчера, 19:34
1501
Напомним, вчера стало известно, что в России получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг.
Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.
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