Можно ли привиться "Спутник V" повторно — ответ эксперта

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли повторно привиться вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.Дело в том, что компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в организме.Эксперт уточнила, что повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Напомним, вчера стало известно, что в России получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг.Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.
Повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли повторно привиться вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.
"Ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", — заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Дело в том, что компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в организме.
Эксперт уточнила, что повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".