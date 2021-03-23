https://uz.sputniknews.ru/20210323/mozhno-li-privitsya-sputnik-v-povtorno---otvet-eksperta-17905046.html

Можно ли привиться "Спутник V" повторно — ответ эксперта

Можно ли привиться "Спутник V" повторно — ответ эксперта

Повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T13:43+0500

2021-03-23T13:43+0500

2021-03-23T13:48+0500

россия

роспотребнадзор

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли повторно привиться вакциной от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.Дело в том, что компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в организме.Эксперт уточнила, что повторно можно будет сделать прививку только другими препаратами - "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Напомним, вчера стало известно, что в России получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 теперь можно на портале госуслуг.Данные сертификата автоматически станут доступны также тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.

/20210322/v-rossii-sertifikat-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-mozhno-poluchit-na-portale-gosuslug-17890404.html

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