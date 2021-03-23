https://uz.sputniknews.ru/20210323/neofitsialnyy-sammit-tyurkskogo-soveta-proydet-onlayn-17904366.html

Неофициальный саммит Тюркского совета пройдет онлайн

Неофициальный саммит Тюркского совета пройдет онлайн

Ранее планировалось, что мероприятие состоится в Туркестане. Формат решили изменить из-за ситуации с COVID-19. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T13:41+0500

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политика

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в онлайн-режиме, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.Ранее мероприятие планировалось провести в тот же день в Туркестане.В МИД напомнили, что в саммите примут участие главы всех государств-членов Тюркского совета и премьер-министр Венгрии, которая является наблюдателем.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.

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тюркский совет