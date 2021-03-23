Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210323/neofitsialnyy-sammit-tyurkskogo-soveta-proydet-onlayn-17904366.html
Неофициальный саммит Тюркского совета пройдет онлайн
Неофициальный саммит Тюркского совета пройдет онлайн
Ранее планировалось, что мероприятие состоится в Туркестане. Формат решили изменить из-за ситуации с COVID-19. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T13:41+0500
2021-03-23T13:42+0500
политика
тюркский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17904813_269:0:1732:823_1920x0_80_0_0_aa2c6a832a52b449300e65061d17d120.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в онлайн-режиме, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.Ранее мероприятие планировалось провести в тот же день в Туркестане.В МИД напомнили, что в саммите примут участие главы всех государств-членов Тюркского совета и премьер-министр Венгрии, которая является наблюдателем.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17904813_452:0:1549:823_1920x0_80_0_0_4505c4d4aabdf0dda502dcfac74ad186.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
тюркский совет

Неофициальный саммит Тюркского совета пройдет онлайн

13:41 23.03.2021 (обновлено: 13:42 23.03.2021)
597
© МИД КазахстанаФлаги стран Тюркского совета
Флаги стран Тюркского совета - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© МИД Казахстана
Ранее планировалось, что мероприятие состоится в Туркестане. Формат решили изменить из-за ситуации с COVID-19.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Неофициальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет 31 марта в онлайн-режиме, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана.
Ранее мероприятие планировалось провести в тот же день в Туркестане.
Причина изменения формата — эпидемиологическая ситуация.
В МИД напомнили, что в саммите примут участие главы всех государств-членов Тюркского совета и премьер-министр Венгрии, которая является наблюдателем.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Узбекистан присоединился к ним в октябре 2019-го.
200010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:33Международные консультанты оценили уровень сотрудничества Узбекистана и ЕС
18:14В России изменят дизайн банкнот
18:12Актер Убайдулло Омон женился в свои 73
17:53Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
17:48В Самарканде открылся Дом дружбы для национальных культурных центров
17:41На спутнике Сатурна может скоро зародиться жизнь
17:21Узбекистанка завоевала титул первой вице-мисс на конкурсе красоты в Казани
17:17Масштабное ДТП в Андижане: столкнулись четыре машины
17:03Узбекские спортсмены вылетели в Москву для участия в Кубке мира по самбо
16:44Россия подала заявку на участие вакцины "Спутник V" в программе COVAX
16:35Исмоил Шомуродов: на произведениях Тухтабаева выросли четыре поколения
16:28Почему в Узбекистане растет заражаемость COVID-19 — Отабеков назвал возможную причину
16:08В Центре Гамалеи прояснили ситуацию с ревакцинацией "Спутником V"
16:04Москвичей в конце года переведут на электронные паспорта
15:41Мошенники из Бухары продали семнадцать несуществующих авиабилетов в Москву
15:40В Узбекистане снимут фильм о борьбе военных с "темными силами"
15:34Без шуток: вакцинация в Узбекистане стартует с 1 апреля — Отабеков
15:23Минздрав начал работу в новом здании
15:12Узгидромет отчитался о качестве атмосферного воздуха в Ташкенте на прошлой неделе
14:50В Узбекистане назвали дату начала прививочной кампании