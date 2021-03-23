https://uz.sputniknews.ru/20210323/novyy-podkhod-k-podklyucheniyu-elektroenergii-v-uzbekistane--preimuschestva-i-nyuansy--17920124.html

Новый подход к подключению электроэнергии в Узбекистане — преимущества и нюансы

Новый подход к подключению электроэнергии в Узбекистане — преимущества и нюансы

В Узбекистане намерены ввести единовременную плату за подключение к электросетям мощности свыше 20 кВт для юридических и физических лиц. Оплату и оформление... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T22:03+0500

2021-03-23T22:03+0500

2021-03-23T22:03+0500

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Симонов о цифровизации подключения к электросети - все зависит от специфики страны Симонов о цифровизации подключения к электросети - все зависит от специфики страны

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов подчеркнул, что тот опыт, который намерен внедрить Узбекистан, популярен во многих странах мира и неплохо себя зарекомендовал.Эксперт подчеркнул, что большую часть рядовых граждан новые единовременные ставки за мощность свыше 20 кВт не коснутся, что же касается потребителей, кому необходимо столько энергии, то для них процесс подключения должен существенно упроститься. Другой вопрос, насколько будет качественной и стабильной подача электричества.Что касается расценок, то тут, подчеркнул Симонов, многое зависит от специфике страны и от себестоимости энергии.Согласно законопроекту, который будет находиться на общественном обсуждении до 4 апреля, за подключение к сети до 20 кВт придется единовременно заплатить 30 БРВ (чуть более 7 млн сумов), если же мощности нужны в пределах 20-50 кВт – то тариф взнос вдвое больше – 60 БРВ. Если законопроект примут, внедрить систему намерены уже с 1 августа.

/20210323/v-uzbekistane-planiruyut-vvesti-edinovremennuyu-platu-za-podklyuchenie-k-elektroseti-17899883.html

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