Новый подход к подключению электроэнергии в Узбекистане — преимущества и нюансы

Симонов о цифровизации подключения к электросети - все зависит от специфики страны
Симонов о цифровизации подключения к электросети - все зависит от специфики страны
Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов подчеркнул, что тот опыт, который намерен внедрить Узбекистан, популярен во многих странах мира и неплохо себя зарекомендовал.Эксперт подчеркнул, что большую часть рядовых граждан новые единовременные ставки за мощность свыше 20 кВт не коснутся, что же касается потребителей, кому необходимо столько энергии, то для них процесс подключения должен существенно упроститься. Другой вопрос, насколько будет качественной и стабильной подача электричества.Что касается расценок, то тут, подчеркнул Симонов, многое зависит от специфике страны и от себестоимости энергии.Согласно законопроекту, который будет находиться на общественном обсуждении до 4 апреля, за подключение к сети до 20 кВт придется единовременно заплатить 30 БРВ (чуть более 7 млн сумов), если же мощности нужны в пределах 20-50 кВт – то тариф взнос вдвое больше – 60 БРВ. Если законопроект примут, внедрить систему намерены уже с 1 августа.
В Узбекистане намерены ввести единовременную плату за подключение к электросетям мощности свыше 20 кВт для юридических и физических лиц. Оплату и оформление планируется производить через единый центр Госуслуг.
Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов подчеркнул, что тот опыт, который намерен внедрить Узбекистан, популярен во многих странах мира и неплохо себя зарекомендовал.
Симонов о цифровизации подключения к электросети - все зависит от специфики страны
Эксперт подчеркнул, что большую часть рядовых граждан новые единовременные ставки за мощность свыше 20 кВт не коснутся, что же касается потребителей, кому необходимо столько энергии, то для них процесс подключения должен существенно упроститься. Другой вопрос, насколько будет качественной и стабильной подача электричества.
Что касается расценок, то тут, подчеркнул Симонов, многое зависит от специфике страны и от себестоимости энергии.
"Вопрос в том, будет ли это социальный проект или кампания с целью возместить за счет таких потребителей какие-то другие расходы. К примеру, в Европе, прежде чем подключиться к стандартному источнику генерации, необходимо закупить пакет электроэнергии по специальным "зеленым" тарифам для поддержания альтернативных источников генерации. Возможны и другие варианты формирования этих ставок", — пояснил эксперт.
Согласно законопроекту, который будет находиться на общественном обсуждении до 4 апреля, за подключение к сети до 20 кВт придется единовременно заплатить 30 БРВ (чуть более 7 млн сумов), если же мощности нужны в пределах 20-50 кВт – то тариф взнос вдвое больше – 60 БРВ. Если законопроект примут, внедрить систему намерены уже с 1 августа.