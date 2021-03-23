https://uz.sputniknews.ru/20210323/samyy-populyarnyy-politik-na-zemle-snova-khochet-byt-prezidentom-17897363.html

"Самый популярный политик на Земле" снова хочет быть президентом

"Самый популярный политик на Земле" снова хочет быть президентом

Лула да Силва выдвигается в президенты Бразилии. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T11:05+0500

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Он дал это понять в своем первом же интервью после того, как решением суда был полностью очищен от уголовных обвинений, из-за которых провел в заключении 580 дней. В этом же интервью Лула обозначил и основное направление своей будущей избирательной кампании: обвинения против нынешнего президента Бразилии Жаира Болсонару в доведении страны до неконтролируемого коронавирусного кризиса.Напомним: бывший профсоюзный лидер Лула был президентом с 2003 по 2011 годы, пользуясь невероятной поддержкой населения своей страны. Да что там страны! Президент США Барак Обама на саммите "Большой двадцатки" в 2009-м назвал его "самым популярным политиком на Земле". Что не помешало да Силве отправиться в тюрьму, когда в 2017-м он был приговорен бразильскими судьями к 9,5 года заключения (а затем ему увеличили срок до 12 лет).Основанием для обвинений послужило самое крупное в мировой истории коррупционное дело, получившее кодовое название операция "Автомойка". Оно затронуло в общей сложности до полутысячи политиков и 26 политических партий. Однако с самого начала этого длительного и громкого процесса, действительно выявившего пандемию коррупции на всех уровнях власти Бразилии, была отмечена нездоровая ангажированность следователей и судей. А вот когда расследование вышло на ближайших родственников нынешнего президента, это в итоге не привело к арестам или задержаниям. Сам же Болсонару, видя, что следствие развивается уже в невыгодном для него ключе, в конце прошлого года заявил, что коррупция в правительстве побеждена, а потому операция "Автомойка" может быть свернута. Несмотря на возражения прокуроров, с 1 февраля этого года специальная группа, созданная под эту операцию семь лет назад, официально распущена. Свое дело она сделала, а дальше копаться в грязном белье действующих политиков ей не разрешено.С самого начала процессов над Лулой и его союзниками пресса задавалась вопросами о нечистоплотности юридической системы Бразилии, выполнявшей политический заказ на устранение оппонентов бизнес-элит. В самом деле, логично было бы задаться вопросом: все ли чисто с обвинениями против самого популярного политика страны, лидера основной оппозиционной силы Бразилии? Но подобная логика у коллективного Запада работает довольно выборочно. Вот когда дело касается России, то тут сразу можно впрягаться за любого арестованного коррупционера, называя его "популярным оппозиционным лидером", вне зависимости от того, имеют ли какую-то связь с политикой обвинения против него и насколько он реально популярен.Запад считает себя вправе моментально вводить санкции против России или Китая за любые приговоры в отношении таких деятелей. Но вот когда за решетку был брошен действительно популярный оппозиционер да Силва, коллективный Запад нигде ни словом не вступился за него, никто не ввел санкций против Бразилии или лиц, причастных к операции "Автомойка". Не было и гневных требований со стороны Госдепартамента США с целью освободить политзаключенного.Политика сопровождал вооруженный до зубов конвой, один из бойцов которого имел шевроны спецназа полиции Майами. Что тут же вызвало вопросы о том, какую связь с Америкой имеют эти силовики. Официальных ответов на них не последовало. Но, когда выяснилось, что федеральный агент бразильской полиции Данило Кампетти тренировался во Флориде, а затем был личным телохранителем Болсонару, у сторонников Лулы появилось еще больше оснований полагать, что тот является политическим узником нынешнего режима.Собственно, последнее решение судьи, полностью очистившего имя бывшего президента и открывшего ему дорогу к новым выборам, является фактическим подтверждением тезиса о политическом характере преследования. Но, судя по полному отсутствию реакции Вашингтона или какого бы то ни было западного правительства из числа тех, кто так активно реагирует на судебные разбирательства в России, мы не дождемся призывов к санкциям против тех, кто преследовал Лулу.Кстати, представителей посольств западных держав на судах по делу бразильского политика тоже замечено не было. Ну вот, а совсем недавно посольство США в России рассказывало: "Это стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру — наблюдать за судебными процессами в стране пребывания". Видимо, это только в тех случаях, когда обвиняемого не охраняют полицейские, натренированные самими американцами. В таком случае, надо полагать, есть кому наблюдать и без дипломатов.Правовая очистка Лулы и его громогласное заявление о намерении выдвинуться в президенты не на шутку встревожили нынешнюю власть и бизнес-круги. Бывший президент оставался самым популярным политиком своей страны даже в период, когда уже сидел в тюрьме, и было понятно, что он не может выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. Сейчас, сразу же после судебного решения о полном оправдании да Силвы и получения им права выдвигаться на новый срок, первые же опросы общественного мнения показали, что он снова вырвался в лидерство: в случае прохождения во второй тур вместе с действующим президентом Лула опережает того на пять процентов. Нынешней власти и ее спонсорам есть из-за чего беспокоиться.Отсюда можно сделать вывод о том, что последним решением суда дела против Лулы не ограничатся. Наверняка на самом высшем уровне будут предприняты серьезные попытки запретить ему выдвигаться на следующий срок. Причем к этим попыткам, скорее всего, присоединится и армия, чьи представители прямо вмешивались в судебные процессы против своего бывшего Верховного главнокомандующего.Смена власти в США — существенное изменение для бразильского политического ландшафта. Возможно, это и стало решающим фактором для пересмотра приговора. Жаир Болсонару был основным союзником Дональда Трампа в Латинской Америке, а потому новое руководство Белого дома явно не испытывает к бразильскому президенту симпатий. И если западная пресса ранее активно поддерживала уголовные обвинения против да Силвы и особенно дело по импичменту Русеф, то сейчас с ее страниц сквозит растерянность в связи с разворачивающейся эпохальной битвой между двумя возможными кандидатами президентских выборов, намеченных на октябрь 2022 года.Конечно, сценарий политического раскола Бразилии не может не беспокоить и Россию — все-таки не надо забывать, что эта страна является нашим партнером по блоку БРИКС. В свое время Лула называл данное объединение "величайшим изобретением в мировой политике", а Болсонару критиковал. Однако опасения того, что "бразильский Трамп" выведет свою страну из БРИКС или как-то ограничит ее участие, не оправдались: президентство Бразилии в блоке оказалось очень эффективным, а позиции нового президента стали более прагматичными. Поэтому, в отличие от американцев, нам нет смысла как-то вмешиваться во внутрибразильские дела, подыгрывая той или иной стороне. Но есть смысл препятствовать попыткам подобного вмешательства извне с целью дестабилизации ситуации там. А такие попытки наверняка будут иметь место.Источник: РИА Новости

/20190208/Polzovateli-obsuzhdayut-otkrovennoe-dekolte-zhenschiny-senatora-iz-Brazilii-10763328.html

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джо байден, политик, бразилия, дональд трамп, сша