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https://uz.sputniknews.ru/20210323/spetsialisty-tsa-obsudyat-v-uzbekistane-voprosy-sokrascheniya-bezgrazhdanstva-17916222.html
Специалисты ЦА обсудят в Узбекистане вопросы сокращения безгражданства
Специалисты ЦА обсудят в Узбекистане вопросы сокращения безгражданства
Стороны намерены обменяться опытом и обсудить существующие пробелы в законодательстве, планируется пересмотреть практики, не соответствующие современному... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T19:25+0500
2021-03-23T19:25+0500
общество
гражданство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане проведут региональный форум по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в Центральной Азии. Дискуссия пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут специалисты профильных государственных органов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также представители МИД, МВД, государственных миграционных и регистрационных служб этих государств.За круглым столом специалисты рассмотрят международные стандарты в области сокращения и предотвращения безгражданства, оценят общий прогресс по его искоренению в Центральной Азии. Отдельно обсудят и результаты Сегмента высокого уровня по вопросам безгражданства и ход реализации обязательств, принятых странами ЦА.Стороны намерены обменяться опытом и обсудить существующие пробелы в законодательстве, планируется пересмотреть практики, не соответствующие современному уровню.На протяжении 10 лет проблема "безгражданства" остается актуальной и приоритетной областью деятельности МПС, который в 2018 году, совместно с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, опубликовал руководство для политиков и законодателей – "Передовой опыт в области законов о гражданстве для предотвращения и сокращения безгражданства".Узбекистан возобновил свое членство на 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза в 2017 году.
/20200408/MID-otvetil-na-slukhi-o-lishenii-grazhdanstva-lits-nakhodyaschikhsya-za-rubezhom-13880490.html
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гражданство, узбекистан

Специалисты ЦА обсудят в Узбекистане вопросы сокращения безгражданства

19:25 23.03.2021
767
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаспорт и бланк в руках избирателя
Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Стороны намерены обменяться опытом и обсудить существующие пробелы в законодательстве, планируется пересмотреть практики, не соответствующие современному уровню.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане проведут региональный форум по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в Центральной Азии.
Дискуссия пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут специалисты профильных государственных органов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также представители МИД, МВД, государственных миграционных и регистрационных служб этих государств.
За круглым столом специалисты рассмотрят международные стандарты в области сокращения и предотвращения безгражданства, оценят общий прогресс по его искоренению в Центральной Азии. Отдельно обсудят и результаты Сегмента высокого уровня по вопросам безгражданства и ход реализации обязательств, принятых странами ЦА.
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Стороны намерены обменяться опытом и обсудить существующие пробелы в законодательстве, планируется пересмотреть практики, не соответствующие современному уровню.
На протяжении 10 лет проблема "безгражданства" остается актуальной и приоритетной областью деятельности МПС, который в 2018 году, совместно с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, опубликовал руководство для политиков и законодателей – "Передовой опыт в области законов о гражданстве для предотвращения и сокращения безгражданства".
Узбекистан возобновил свое членство на 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза в 2017 году.
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