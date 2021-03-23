https://uz.sputniknews.ru/20210323/spetsialisty-tsa-obsudyat-v-uzbekistane-voprosy-sokrascheniya-bezgrazhdanstva-17916222.html

Специалисты ЦА обсудят в Узбекистане вопросы сокращения безгражданства

Специалисты ЦА обсудят в Узбекистане вопросы сокращения безгражданства

Стороны намерены обменяться опытом и обсудить существующие пробелы в законодательстве, планируется пересмотреть практики, не соответствующие современному... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T19:25+0500

2021-03-23T19:25+0500

2021-03-23T19:25+0500

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане проведут региональный форум по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в Центральной Азии. Дискуссия пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут специалисты профильных государственных органов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также представители МИД, МВД, государственных миграционных и регистрационных служб этих государств.За круглым столом специалисты рассмотрят международные стандарты в области сокращения и предотвращения безгражданства, оценят общий прогресс по его искоренению в Центральной Азии. Отдельно обсудят и результаты Сегмента высокого уровня по вопросам безгражданства и ход реализации обязательств, принятых странами ЦА.Стороны намерены обменяться опытом и обсудить существующие пробелы в законодательстве, планируется пересмотреть практики, не соответствующие современному уровню.На протяжении 10 лет проблема "безгражданства" остается актуальной и приоритетной областью деятельности МПС, который в 2018 году, совместно с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, опубликовал руководство для политиков и законодателей – "Передовой опыт в области законов о гражданстве для предотвращения и сокращения безгражданства".Узбекистан возобновил свое членство на 137-й Ассамблее Межпарламентского Союза в 2017 году.

/20200408/MID-otvetil-na-slukhi-o-lishenii-grazhdanstva-lits-nakhodyaschikhsya-za-rubezhom-13880490.html

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