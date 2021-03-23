https://uz.sputniknews.ru/20210323/uzbekskie-i-turetskie-voennye-provodyat-ucheniya-na-granitse-s-afganistanom-17899014.html

Узбекские и турецкие спецназовцы проводят учения на границе с Афганистаном

Узбекские и турецкие спецназовцы проводят учения на границе с Афганистаном

Мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

военные учения

турция

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 — Sputnik. Спецподразделения вооруженных сил Узбекистана и Турции начали учения на полигоне "Термез" недалеко от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Министерства обороны РУз.Учения пройдут в соответствии с планом военного сотрудничества между двумя странами.Спецподразделения отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую комплексную тактическую полосу, проведут показательные стрельбы и продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях.Мероприятие продлится до 27 марта.Ранее Минобороны Узбекистана сообщало, что в октябре 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, а также соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.

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военные учения, турция, афганистан, узбекистан