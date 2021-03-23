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https://uz.sputniknews.ru/20210323/uzbekskie-i-turetskie-voennye-provodyat-ucheniya-na-granitse-s-afganistanom-17899014.html
Узбекские и турецкие спецназовцы проводят учения на границе с Афганистаном
Узбекские и турецкие спецназовцы проводят учения на границе с Афганистаном
Мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T11:57+0500
2021-03-23T12:01+0500
общество
военные учения
турция
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 — Sputnik. Спецподразделения вооруженных сил Узбекистана и Турции начали учения на полигоне "Термез" недалеко от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Министерства обороны РУз.Учения пройдут в соответствии с планом военного сотрудничества между двумя странами.Спецподразделения отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую комплексную тактическую полосу, проведут показательные стрельбы и продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях.Мероприятие продлится до 27 марта.Ранее Минобороны Узбекистана сообщало, что в октябре 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, а также соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.
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военные учения, турция, афганистан, узбекистан

Узбекские и турецкие спецназовцы проводят учения на границе с Афганистаном

11:57 23.03.2021 (обновлено: 12:01 23.03.2021)
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© Министерство обороны Узбекистана Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез"
Узбекско-турецкие военные учения на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Министерство обороны Узбекистана
Мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.
ТАШКЕНТ, 23 — Sputnik. Спецподразделения вооруженных сил Узбекистана и Турции начали учения на полигоне "Термез" недалеко от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Министерства обороны РУз.
"<...> 22 марта состоялась церемония открытия совместного тактико-специального учения с участием специальных подразделений вооруженных сил Узбекистана и Турции", — говорится в публикации на сайте Минобороны.
Учения пройдут в соответствии с планом военного сотрудничества между двумя странами.
© Министерство обороны Узбекистана Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез"
Узбекско-турецкие военные учения на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез"
© Министерство обороны Узбекистана
Спецподразделения отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую комплексную тактическую полосу, проведут показательные стрельбы и продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях.
Мероприятие продлится до 27 марта.
© Министерство обороны Узбекистана Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез"
Узбекско-турецкие военные учения на полигоне Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Узбекско-турецкие военные учения на полигоне "Термез"
© Министерство обороны Узбекистана
Ранее Минобороны Узбекистана сообщало, что в октябре 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, а также соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.
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