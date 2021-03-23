Узбекские и турецкие спецназовцы проводят учения на границе с Афганистаном

ТАШКЕНТ, 23 — Sputnik. Спецподразделения вооруженных сил Узбекистана и Турции начали учения на полигоне "Термез" недалеко от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Министерства обороны РУз.Учения пройдут в соответствии с планом военного сотрудничества между двумя странами.Спецподразделения отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую комплексную тактическую полосу, проведут показательные стрельбы и продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях.Мероприятие продлится до 27 марта.Ранее Минобороны Узбекистана сообщало, что в октябре 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, а также соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.
Мероприятие проходит в соответствии с планом военного сотрудничества между Узбекистаном и Турцией.
ТАШКЕНТ, 23 — Sputnik. Спецподразделения вооруженных сил Узбекистана и Турции начали учения на полигоне "Термез" недалеко от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Министерства обороны РУз.
"<...> 22 марта состоялась церемония открытия совместного тактико-специального учения с участием специальных подразделений вооруженных сил Узбекистана и Турции", — говорится в публикации на сайте Минобороны.
Учения пройдут в соответствии с планом военного сотрудничества между двумя странами.
Спецподразделения отработают элементы ближнего боя, преодолеют 15-километровую комплексную тактическую полосу, проведут показательные стрельбы и продемонстрируют навыки выживания в экстремальных условиях.
Ранее Минобороны Узбекистана сообщало, что в октябре 2020 года в ходе визита в Ташкент министра национальной обороны Турции Хулуси Акара военные ведомства двух стран подписали соглашение о развитии военного и военно-технического сотрудничества, а также соглашение о военно-финансовом сотрудничестве.