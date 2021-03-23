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В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-germanii-karantin-prodlili-do-18-aprelya-17896617.html
В Германии карантинные ограничения продлили до 18 апреля
В Германии карантинные ограничения продлили до 18 апреля
По словам Ангелы Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T10:46+0500
2021-03-23T10:56+0500
в мире
самоизоляция
пандемия
коронавирус
германия
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля и усилении ограничений во время Пасхи - в период с 1 по 5 апреля, сообщает РИА Новости. Во время пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства ФРГ, политик отметила, что в Германии в настоящее время началась третья волна пандемии COVID-19, осложненная более опасным британским штаммом вируса.По словам Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать принцип "мы сидим дома", при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". Допускаются частные встречи между членами двух семей, однако число участников встречи не должно превышать пяти человек (исключение составляют дети до 14 лет).Власти Германии призывают проводить религиозные собрания на Пасху в режиме онлайн. Они также рекомендуют гражданам отказаться от заграничных поездок и напоминают о необходимости самоизоляции после возвращения из-за границы.
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самоизоляция, пандемия, коронавирус, германия

В Германии карантинные ограничения продлили до 18 апреля

10:46 23.03.2021 (обновлено: 10:56 23.03.2021)
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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По словам Ангелы Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать принцип "мы сидим дома", при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха".
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля и усилении ограничений во время Пасхи - в период с 1 по 5 апреля, сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства ФРГ, политик отметила, что в Германии в настоящее время началась третья волна пандемии COVID-19, осложненная более опасным британским штаммом вируса.
Здание министерства здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Общество
В Ташкенте могут ужесточить карантинные ограничения с 1 апреля
16 Марта, 17:28
15447
По словам Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать принцип "мы сидим дома", при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". Допускаются частные встречи между членами двух семей, однако число участников встречи не должно превышать пяти человек (исключение составляют дети до 14 лет).
Ужесточение карантинных мер

Также Канцлер ФРГ подчеркнула, что если за семь дней число новых случаев заражения на сто тысяч жителей превысит показатель 100, ограничительные меры в данном регионе будут ужесточаться.

Власти Германии призывают проводить религиозные собрания на Пасху в режиме онлайн. Они также рекомендуют гражданам отказаться от заграничных поездок и напоминают о необходимости самоизоляции после возвращения из-за границы.
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