В Германии карантинные ограничения продлили до 18 апреля

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля и усилении ограничений во время Пасхи - в период с 1 по 5 апреля, сообщает РИА Новости. Во время пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства ФРГ, политик отметила, что в Германии в настоящее время началась третья волна пандемии COVID-19, осложненная более опасным британским штаммом вируса.По словам Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать принцип "мы сидим дома", при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". Допускаются частные встречи между членами двух семей, однако число участников встречи не должно превышать пяти человек (исключение составляют дети до 14 лет).Власти Германии призывают проводить религиозные собрания на Пасху в режиме онлайн. Они также рекомендуют гражданам отказаться от заграничных поездок и напоминают о необходимости самоизоляции после возвращения из-за границы.
По словам Ангелы Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать принцип "мы сидим дома", при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха".
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля и усилении ограничений во время Пасхи - в период с 1 по 5 апреля, сообщает РИА Новости.
Во время пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства ФРГ, политик отметила, что в Германии в настоящее время началась третья волна пандемии COVID-19, осложненная более опасным британским штаммом вируса.
По словам Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать принцип "мы сидим дома", при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". Допускаются частные встречи между членами двух семей, однако число участников встречи не должно превышать пяти человек (исключение составляют дети до 14 лет).
Ужесточение карантинных мер
Также Канцлер ФРГ подчеркнула, что если за семь дней число новых случаев заражения на сто тысяч жителей превысит показатель 100, ограничительные меры в данном регионе будут ужесточаться.
Власти Германии призывают проводить религиозные собрания на Пасху в режиме онлайн. Они также рекомендуют гражданам отказаться от заграничных поездок и напоминают о необходимости самоизоляции после возвращения из-за границы.