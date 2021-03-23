https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-germanii-karantin-prodlili-do-18-aprelya-17896617.html

В Германии карантинные ограничения продлили до 18 апреля

В Германии карантинные ограничения продлили до 18 апреля

По словам Ангелы Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T10:46+0500

2021-03-23T10:46+0500

2021-03-23T10:56+0500

в мире

самоизоляция

пандемия

коронавирус

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/07/16149603_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_02a6af6dc158493c36d1d1f48f74b540.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля и усилении ограничений во время Пасхи - в период с 1 по 5 апреля, сообщает РИА Новости. Во время пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства ФРГ, политик отметила, что в Германии в настоящее время началась третья волна пандемии COVID-19, осложненная более опасным британским штаммом вируса.По словам Меркель, принято решение об усилении режима изоляции в период с 1 по 5 апреля. Отмечается, что на протяжении пяти суток будет действовать принцип "мы сидим дома", при этом первое и третье апреля объявлены "днями отдыха". Допускаются частные встречи между членами двух семей, однако число участников встречи не должно превышать пяти человек (исключение составляют дети до 14 лет).Власти Германии призывают проводить религиозные собрания на Пасху в режиме онлайн. Они также рекомендуют гражданам отказаться от заграничных поездок и напоминают о необходимости самоизоляции после возвращения из-за границы.

/20210316/v-tashkente-mogut-uzhestochit-karantinnye-ogranicheniya-s-1-aprelya-17789064.html

германия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

самоизоляция, пандемия, коронавирус, германия