https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-shkolakh-uzbekistana-poyavyatsya-klassy-s-uglublennym-izucheniem-fiziki-17900829.html

В школах Узбекистана появятся классы с углубленным изучением физики

В школах Узбекистана появятся классы с углубленным изучением физики

С 1 сентября 2022 года учителям по физике, набравшим более 70% от максимального балла национальной системы сертификации по физике, будет полагаться ежемесячная... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T12:45+0500

2021-03-23T12:45+0500

2021-03-23T12:54+0500

общество

министерство народного образования узбекистана

физика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, в соответствии с которым в 2021–2023 годах будет повышено качество школьного образования по физике и обеспечена результативность научных исследований в этой области.В первую очередь обратят внимание на систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физики – речь, в частности, об учителях школ в сельской местности. В течение двух ближайших лет в регионах создадут 28 школ, специализирующихся на углубленном изучении физики, курировать их будут кафедры соответствующих ВОУ, а в 175 школах появятся классы с углубленным изучением данного предмета. Со следующего учебного года внедряется вариативный учебный план, предусматривающий более глубокое преподавание физики в средних общеобразовательных учреждениях. В специализированных школах этот предмет будет преподаваться по 3 часа в неделю в рамках учебных часов базового учебного плана. До 1 октября 2021 года разработают учебные модули повышения квалификации учителей по физике.К началу 2022-го в одной из детских школ "Баркамол авлод" Каракалпакстана, областей и столицы создадут "STEM-клубы" по физике. Запустят Национальную систему сертификации оценки знаний по физике. С 2021/2022 учебного года в образовательный процесс 20 общеобразовательных учреждений будет внедрен в порядке эксперимента проект "виртуальная лаборатория".С 1 сентября 2022-го учителям по физике, набравшим более 70% от максимального балла национальной системы сертификации по физике, будет полагаться ежемесячная надбавка в размере 50 процентов.Напомним, в ходе видеоселекторного совещания по вопросам эффективной организации осуществления Государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения" Шавкат Мирзиёев поручил в каждом районе создать по школе с углубленным изучением физики.

/20200320/V-Khorezme-sozdana-mezhdunarodnaya-fiziko-matematicheskaya-shkola-internat-13727402.html

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министерство народного образования узбекистана, физика, узбекистан