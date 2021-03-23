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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-shkolakh-uzbekistana-poyavyatsya-klassy-s-uglublennym-izucheniem-fiziki-17900829.html
В школах Узбекистана появятся классы с углубленным изучением физики
В школах Узбекистана появятся классы с углубленным изучением физики
С 1 сентября 2022 года учителям по физике, набравшим более 70% от максимального балла национальной системы сертификации по физике, будет полагаться ежемесячная... 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T12:45+0500
2021-03-23T12:54+0500
общество
министерство народного образования узбекистана
физика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, в соответствии с которым в 2021–2023 годах будет повышено качество школьного образования по физике и обеспечена результативность научных исследований в этой области.В первую очередь обратят внимание на систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физики – речь, в частности, об учителях школ в сельской местности. В течение двух ближайших лет в регионах создадут 28 школ, специализирующихся на углубленном изучении физики, курировать их будут кафедры соответствующих ВОУ, а в 175 школах появятся классы с углубленным изучением данного предмета. Со следующего учебного года внедряется вариативный учебный план, предусматривающий более глубокое преподавание физики в средних общеобразовательных учреждениях. В специализированных школах этот предмет будет преподаваться по 3 часа в неделю в рамках учебных часов базового учебного плана. До 1 октября 2021 года разработают учебные модули повышения квалификации учителей по физике.К началу 2022-го в одной из детских школ "Баркамол авлод" Каракалпакстана, областей и столицы создадут "STEM-клубы" по физике. Запустят Национальную систему сертификации оценки знаний по физике. С 2021/2022 учебного года в образовательный процесс 20 общеобразовательных учреждений будет внедрен в порядке эксперимента проект "виртуальная лаборатория".С 1 сентября 2022-го учителям по физике, набравшим более 70% от максимального балла национальной системы сертификации по физике, будет полагаться ежемесячная надбавка в размере 50 процентов.Напомним, в ходе видеоселекторного совещания по вопросам эффективной организации осуществления Государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения" Шавкат Мирзиёев поручил в каждом районе создать по школе с углубленным изучением физики.
/20200320/V-Khorezme-sozdana-mezhdunarodnaya-fiziko-matematicheskaya-shkola-internat-13727402.html
/20190903/Rektor-MIFI-Uzbekistanu-interesny-novye-napravleniya-v-yadernoy-sfere-12354806.html
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министерство народного образования узбекистана, физика, узбекистан

В школах Узбекистана появятся классы с углубленным изучением физики

12:45 23.03.2021 (обновлено: 12:54 23.03.2021)
429
© Sputnik / Артем ЖитеневУрок физики
Урок физики - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Артем Житенев
С 1 сентября 2022 года учителям по физике, набравшим более 70% от максимального балла национальной системы сертификации по физике, будет полагаться ежемесячная надбавка в размере 50 процентов.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Глава государства подписал постановление, в соответствии с которым в 2021–2023 годах будет повышено качество школьного образования по физике и обеспечена результативность научных исследований в этой области.
В первую очередь обратят внимание на систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области физики – речь, в частности, об учителях школ в сельской местности.
В течение двух ближайших лет в регионах создадут 28 школ, специализирующихся на углубленном изучении физики, курировать их будут кафедры соответствующих ВОУ, а в 175 школах появятся классы с углубленным изучением данного предмета.
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Со следующего учебного года внедряется вариативный учебный план, предусматривающий более глубокое преподавание физики в средних общеобразовательных учреждениях. В специализированных школах этот предмет будет преподаваться по 3 часа в неделю в рамках учебных часов базового учебного плана.
До 1 октября 2021 года разработают учебные модули повышения квалификации учителей по физике.
К началу 2022-го в одной из детских школ "Баркамол авлод" Каракалпакстана, областей и столицы создадут "STEM-клубы" по физике.
Запустят Национальную систему сертификации оценки знаний по физике. С 2021/2022 учебного года в образовательный процесс 20 общеобразовательных учреждений будет внедрен в порядке эксперимента проект "виртуальная лаборатория".
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С 1 сентября 2022-го учителям по физике, набравшим более 70% от максимального балла национальной системы сертификации по физике, будет полагаться ежемесячная надбавка в размере 50 процентов.
Напомним, в ходе видеоселекторного совещания по вопросам эффективной организации осуществления Государственной программы "Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения" Шавкат Мирзиёев поручил в каждом районе создать по школе с углубленным изучением физики.
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