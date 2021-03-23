https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-nazvali-datu-nachala-privivochnoy-kampanii-17906581.html

В Узбекистане назвали дату начала прививочной кампании

В Узбекистане назвали дату начала прививочной кампании

В СЭС назвали точную дату старта вакцинации в Узбекистане. Осталась всего неделя. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T14:50+0500

2021-03-23T14:50+0500

2021-03-23T16:38+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

прививки

вакцина

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Массовая вакцинация в Узбекистане начнется 1 апреля — об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан в эксклюзивном интервью заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.На брифинге в штабе АИМК специалист сообщил журналистам, что количество заболевших коронавирусом в республике на настоящий момент некритично: в зангиотинской клинике занято лишь четверть общего фонда коек.Ранее планировалось начать прививочную кампанию против COVID-19 в Узбекистане до конца марта. До конца 2021 года могут быть привиты семь миллионов человек, или 20 процентов населения.В феврале в Узбекистане был сертифицирован российский "Спутник V". На сегодня в РФ и за ее пределами этой вакциной привито уже более семи миллионов человек.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, прививки, вакцина