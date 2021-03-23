В Узбекистане назвали дату начала прививочной кампании

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Массовая вакцинация в Узбекистане начнется 1 апреля — об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан в эксклюзивном интервью заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.На брифинге в штабе АИМК специалист сообщил журналистам, что количество заболевших коронавирусом в республике на настоящий момент некритично: в зангиотинской клинике занято лишь четверть общего фонда коек.Ранее планировалось начать прививочную кампанию против COVID-19 в Узбекистане до конца марта. До конца 2021 года могут быть привиты семь миллионов человек, или 20 процентов населения.В феврале в Узбекистане был сертифицирован российский "Спутник V". На сегодня в РФ и за ее пределами этой вакциной привито уже более семи миллионов человек.
В СЭС назвали точную дату старта вакцинации в Узбекистане. Осталась всего неделя.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Массовая вакцинация в Узбекистане начнется 1 апреля — об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан в эксклюзивном интервью заявил замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.
На брифинге в штабе АИМК специалист сообщил журналистам, что количество заболевших коронавирусом в республике на настоящий момент некритично: в зангиотинской клинике занято лишь четверть общего фонда коек.
Ранее планировалось начать прививочную кампанию против COVID-19 в Узбекистане до конца марта. До конца 2021 года могут быть привиты семь миллионов человек, или 20 процентов населения.
В феврале в Узбекистане был сертифицирован российский "Спутник V". На сегодня в РФ и за ее пределами этой вакциной привито уже более семи миллионов человек.