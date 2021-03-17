В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американская вакцина Johnson & Johnson может быть поставлена в Узбекистан в рамках международного механизма COVAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мунира Мамедзаде — главу представительства ЮНИСЕФ в стране, организатора поставок.Он отметил, что для вакцинации этим препаратом требуется только одна доза, что "привлекательно в отношении доставки и хранения".В Ташкент в ночь на среду была доставлена первая партия 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield). Вторую партию Узбекистан может получить до конца мая. По словам Мамедзаде, в рамках COVAX в Узбекистан может быть поставлена любая вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения.Суть механизма COVAX заключается в том, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Напомним, прививочную кампанию против COVID-19 планируется начать в Узбекистане до конца марта.В феврале в Узбекистане был сертифицирован российский "Спутник V". На сегодня в РФ и за ее пределами этой вакциной привито уже более семи миллионов человек.
Johnson & Johnson — однодозовая вакцина. По итогам третьей фазы испытаний компания-производитель оценила ее эффективность в 66-72 процента.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американская вакцина Johnson & Johnson может быть поставлена в Узбекистан в рамках международного механизма COVAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мунира Мамедзаде — главу представительства ЮНИСЕФ в стране, организатора поставок.
"Сейчас ВОЗ одобрила уже вакцину Johnson & Johnson, она может быть поставлена в Узбекистан в рамках COVAX", — сказал Мамедзаде.
Он отметил, что для вакцинации этим препаратом требуется только одна доза, что "привлекательно в отношении доставки и хранения".