https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-uzbekistan-mogut-postavit-amerikanskuyu-vaktsinu-johnson--johnson-17808712.html

В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson

В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson

Johnson & Johnson — однодозовая вакцина. По итогам третьей фазы испытаний компания-производитель оценила ее эффективность в 66-72 процента. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T16:19+0500

2021-03-17T16:19+0500

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общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

johnson & johnson

юнисеф

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американская вакцина Johnson & Johnson может быть поставлена в Узбекистан в рамках международного механизма COVAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мунира Мамедзаде — главу представительства ЮНИСЕФ в стране, организатора поставок.Он отметил, что для вакцинации этим препаратом требуется только одна доза, что "привлекательно в отношении доставки и хранения".В Ташкент в ночь на среду была доставлена первая партия 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield). Вторую партию Узбекистан может получить до конца мая. По словам Мамедзаде, в рамках COVAX в Узбекистан может быть поставлена любая вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения.Суть механизма COVAX заключается в том, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Напомним, прививочную кампанию против COVID-19 планируется начать в Узбекистане до конца марта.В феврале в Узбекистане был сертифицирован российский "Спутник V". На сегодня в РФ и за ее пределами этой вакциной привито уже более семи миллионов человек.

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, johnson & johnson, юнисеф, вакцина, узбекистан