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https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-uzbekistan-mogut-postavit-amerikanskuyu-vaktsinu-johnson--johnson-17808712.html
В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson
В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson
Johnson & Johnson — однодозовая вакцина. По итогам третьей фазы испытаний компания-производитель оценила ее эффективность в 66-72 процента. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T16:19+0500
2021-03-17T16:23+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
johnson & johnson
юнисеф
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американская вакцина Johnson &amp; Johnson может быть поставлена в Узбекистан в рамках международного механизма COVAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мунира Мамедзаде — главу представительства ЮНИСЕФ в стране, организатора поставок.Он отметил, что для вакцинации этим препаратом требуется только одна доза, что "привлекательно в отношении доставки и хранения".В Ташкент в ночь на среду была доставлена первая партия 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield). Вторую партию Узбекистан может получить до конца мая. По словам Мамедзаде, в рамках COVAX в Узбекистан может быть поставлена любая вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения.Суть механизма COVAX заключается в том, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Напомним, прививочную кампанию против COVID-19 планируется начать в Узбекистане до конца марта.В феврале в Узбекистане был сертифицирован российский "Спутник V". На сегодня в РФ и за ее пределами этой вакциной привито уже более семи миллионов человек.
/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html
/20210310/yusupaliev-rasskazal-kak-uzbekistan-gotovitsya-k-vaktsinatsii-ot-covid-19-17635595.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, johnson & johnson, юнисеф, вакцина, узбекистан

В Узбекистан могут поставить американскую вакцину Johnson & Johnson

16:19 17.03.2021 (обновлено: 16:23 17.03.2021)
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© AP Photo / Jessica HillВакцина Johnson & Johnson от COVID-19
Вакцина Johnson & Johnson от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Jessica Hill
Johnson & Johnson — однодозовая вакцина. По итогам третьей фазы испытаний компания-производитель оценила ее эффективность в 66-72 процента.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американская вакцина Johnson & Johnson может быть поставлена в Узбекистан в рамках международного механизма COVAX, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мунира Мамедзаде — главу представительства ЮНИСЕФ в стране, организатора поставок.
"Сейчас ВОЗ одобрила уже вакцину Johnson & Johnson, она может быть поставлена в Узбекистан в рамках COVAX", — сказал Мамедзаде.
Он отметил, что для вакцинации этим препаратом требуется только одна доза, что "привлекательно в отношении доставки и хранения".
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В Ташкент в ночь на среду была доставлена первая партия 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Covishield). Вторую партию Узбекистан может получить до конца мая.
По словам Мамедзаде, в рамках COVAX в Узбекистан может быть поставлена любая вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения.
Суть механизма COVAX заключается в том, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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Напомним, прививочную кампанию против COVID-19 планируется начать в Узбекистане до конца марта.
В феврале в Узбекистане был сертифицирован российский "Спутник V". На сегодня в РФ и за ее пределами этой вакциной привито уже более семи миллионов человек.
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