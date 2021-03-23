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В Узбекистане осужденные получат больше прав — проект закона
В Узбекистане осужденные получат больше прав — проект закона
В республике планируется отменить порядок помещения осужденных в исправительную колонию, а также ввести порядок смягчения наказания. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T11:34+0500
2021-03-23T12:16+0500
общество
заключенные
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется предоставить осужденным больше прав, соответствующий законопроект опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.Разработчик документа — Министерство внутренних дел республики.Предлагаемые изменения направлены, в частности, на расширение прав заключенных и усиление пенсионных гарантий после освобождения.В частности, Уголовный кодекс планируется дополнить главой, предусматривающей создание гуманитарной комиссии по замене наказания на более мягкое или условно-досрочное освобождение.В Налоговый кодекс предлагается внести изменения по снятию запрета на перевод осужденных с месячной заработной платы на государственное социальное страхование. Также в МВД считают необходимым усилить гарантии пенсионных выплат после выхода человека из пенитенциарного учреждения.В Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести изменения, отменяющие порядок помещения осужденных в исправительную колонию для отбывания наказания. На состоявшемся в феврале двенадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса было отмечено, что за последние три-четыре года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов и постановлений в сфере защиты прав и свободы граждан в судебно-правовой сфере.
/20210320/mirziev-pomiloval-140-chelovek-po-sluchayu-navruza-17859775.html
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заключенные

В Узбекистане осужденные получат больше прав — проект закона

11:34 23.03.2021 (обновлено: 12:16 23.03.2021)
996
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЗаключенный
Заключенный - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
/
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В республике планируется отменить порядок помещения осужденных в исправительную колонию, а также ввести порядок смягчения наказания.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется предоставить осужденным больше прав, соответствующий законопроект опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.
Разработчик документа — Министерство внутренних дел республики.
Предлагаемые изменения направлены, в частности, на расширение прав заключенных и усиление пенсионных гарантий после освобождения.
В частности, Уголовный кодекс планируется дополнить главой, предусматривающей создание гуманитарной комиссии по замене наказания на более мягкое или условно-досрочное освобождение.
В Налоговый кодекс предлагается внести изменения по снятию запрета на перевод осужденных с месячной заработной платы на государственное социальное страхование. Также в МВД считают необходимым усилить гарантии пенсионных выплат после выхода человека из пенитенциарного учреждения.
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В Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести изменения, отменяющие порядок помещения осужденных в исправительную колонию для отбывания наказания.
На состоявшемся в феврале двенадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса было отмечено, что за последние три-четыре года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов и постановлений в сфере защиты прав и свободы граждан в судебно-правовой сфере.
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