В Узбекистане осужденные получат больше прав — проект закона

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется предоставить осужденным больше прав, соответствующий законопроект опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.Разработчик документа — Министерство внутренних дел республики.Предлагаемые изменения направлены, в частности, на расширение прав заключенных и усиление пенсионных гарантий после освобождения.В частности, Уголовный кодекс планируется дополнить главой, предусматривающей создание гуманитарной комиссии по замене наказания на более мягкое или условно-досрочное освобождение.В Налоговый кодекс предлагается внести изменения по снятию запрета на перевод осужденных с месячной заработной платы на государственное социальное страхование. Также в МВД считают необходимым усилить гарантии пенсионных выплат после выхода человека из пенитенциарного учреждения.В Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести изменения, отменяющие порядок помещения осужденных в исправительную колонию для отбывания наказания. На состоявшемся в феврале двенадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса было отмечено, что за последние три-четыре года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов и постановлений в сфере защиты прав и свободы граждан в судебно-правовой сфере.
В республике планируется отменить порядок помещения осужденных в исправительную колонию, а также ввести порядок смягчения наказания.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане планируется предоставить осужденным больше прав, соответствующий законопроект опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения.
Разработчик документа — Министерство внутренних дел республики.
Предлагаемые изменения направлены, в частности, на расширение прав заключенных и усиление пенсионных гарантий после освобождения.
В частности, Уголовный кодекс планируется дополнить главой, предусматривающей создание гуманитарной комиссии по замене наказания на более мягкое или условно-досрочное освобождение.
В Налоговый кодекс предлагается внести изменения по снятию запрета на перевод осужденных с месячной заработной платы на государственное социальное страхование. Также в МВД считают необходимым усилить гарантии пенсионных выплат после выхода человека из пенитенциарного учреждения.
В Уголовно-процессуальный кодекс предлагается внести изменения, отменяющие порядок помещения осужденных в исправительную колонию для отбывания наказания.
На состоявшемся в феврале двенадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса было отмечено, что за последние три-четыре года глава государства Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов и постановлений в сфере защиты прав и свободы граждан в судебно-правовой сфере.