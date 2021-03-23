https://uz.sputniknews.ru/20210323/v-uzbekistane-vyrosli-tseny-na-alkogol-17899463.html
В Узбекистане выросли цены на алкоголь
В Узбекистане выросли цены на алкоголь
Последний раз цены на спиртное повышались в республике 1 октября прошлого года. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T12:03+0500
2021-03-23T12:03+0500
2021-03-23T12:21+0500
общество
алкогольная продукция
повышение цен
цены
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане обновили оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию. Цены выросли в среднем на 20%. Без изменений осталась стоимость пива. Соответствующее постановление правительства появилось на сайте национальной базы законодательства.Впервые минимальные цены на алкогольную продукцию, за исключением пива, в Узбекистане были введены с 1 января 2010 года. За это время они выросли более чем в два с половиной раза.Оптовые и розничные цены на вино выросли с 9,4 тысячи до 11,2 тысячи сумов (+19,1%, с 0,9 до 1,05 доллара) и с 11,2 тысячи до 13,2 тысячи сумов (+17,9%, от 1,05 до 1,26 доллара) соответственно, следует из документа.Цена на коньяк выросла с 33 тысяч до 41,2 тысячи сумов (+24,8%, с 3,15 до 3,9 доллара), розничная - с 39 тысяч до 49,4 тысячи сумов (+26,7%, с 3,7 до 4,7 доллара) за литр.По расчетам правительства, введение данной меры лишает теневую продукцию основного конкурентного преимущества, низкой цены и будет способствовать увеличению бюджетных поступлений. По ряду оценок, в настоящее время до 40% рынка крепкого алкоголя в Узбекистане находится в теневом секторе.Последний раз цены на спиртное повышались в республике 1 октября прошлого года. Новые цены были утверждены совместным постановлением Минфина и Государственного налогового комитета от 29 сентября.
/20200724/V-Uzbekistane-sozdano-agentstvo-po-regulirovaniyu-alkogolnogo-i-tabachnogo-rynka--14620219.html
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алкогольная продукция, повышение цен, цены
В Узбекистане выросли цены на алкоголь
12:03 23.03.2021 (обновлено: 12:21 23.03.2021)
Последний раз цены на спиртное повышались в республике 1 октября прошлого года.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Узбекистане обновили оптово-отпускные и розничные цены на алкогольную продукцию. Цены выросли в среднем на 20%. Без изменений осталась стоимость пива. Соответствующее постановление правительства появилось на сайте национальной базы законодательства.
Впервые минимальные цены на алкогольную продукцию, за исключением пива, в Узбекистане были введены с 1 января 2010 года. За это время они выросли более чем в два с половиной раза.
"Минимальная оптовая цена на водку с 20 марта увеличена с 24 тысяч до 28,6 тысячи сумов (+19,2%, с 2,3 до 2,7 доллара), розничная - с 28,5 тысячи до 34,4 тысячи сумов за литр (+20,7%, с 2,7 до 3,3 доллара)", — говорится в тексте постановления.
Оптовые и розничные цены на вино выросли с 9,4 тысячи до 11,2 тысячи сумов (+19,1%, с 0,9 до 1,05 доллара) и с 11,2 тысячи до 13,2 тысячи сумов (+17,9%, от 1,05 до 1,26 доллара) соответственно, следует из документа.
Цена на коньяк выросла с 33 тысяч до 41,2 тысячи сумов (+24,8%, с 3,15 до 3,9 доллара), розничная - с 39 тысяч до 49,4 тысячи сумов (+26,7%, с 3,7 до 4,7 доллара) за литр.
По расчетам правительства, введение данной меры лишает теневую продукцию основного конкурентного преимущества, низкой цены и будет способствовать увеличению бюджетных поступлений. По ряду оценок, в настоящее время до 40% рынка крепкого алкоголя в Узбекистане находится в теневом секторе.
Последний раз цены на спиртное повышались
в республике 1 октября прошлого года. Новые цены были утверждены совместным постановлением Минфина и Государственного налогового комитета от 29 сентября.