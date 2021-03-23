Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Более восьми млрд сумов вернули жителям Ташкента после перерасчета за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите прав потребителей при АМК. В ведомстве отметили, что по итогам прошедшего сезона принято более 400 обращений от жителей с жалобами на плохое отопление. За ноябрь-декабрь 2020 года более 85 тысяч абонентов из разных районов Ташкента получили назад свои деньги. В частности, в Чиланзарском, Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах в ноябре-декабре прошлого года, а также в январе этого года в котельных ТС-3, ТС-5, ТС-9, ТС-10 уровень тепла был ниже установленной нормы.
В частности, в Чиланзарском, Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах в ноябре-декабре прошлого года, а также в январе этого года в котельных ТС-3, ТС-5, ТС-9, ТС-10 уровень тепла был ниже установленной нормы.