https://uz.sputniknews.ru/20210323/zhiteli-stolitsy-poluchili-pereraschet-za-otoplenie-s-pereboyami-17911013.html

Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями

Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями

За ноябрь-декабрь 2020 года более 85 тысяч абонентов из разных районов Ташкента получили назад свои деньги. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T17:53+0500

2021-03-23T17:53+0500

2021-03-23T17:53+0500

отопление

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Более восьми млрд сумов вернули жителям Ташкента после перерасчета за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите прав потребителей при АМК. В ведомстве отметили, что по итогам прошедшего сезона принято более 400 обращений от жителей с жалобами на плохое отопление. За ноябрь-декабрь 2020 года более 85 тысяч абонентов из разных районов Ташкента получили назад свои деньги. В частности, в Чиланзарском, Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах в ноябре-декабре прошлого года, а также в январе этого года в котельных ТС-3, ТС-5, ТС-9, ТС-10 уровень тепла был ниже установленной нормы.

/20210323/v-dvukh-rayonakh-stolitsy-otklyuchat-gaz-i-otoplenie-17897944.html

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отопление, ташкент