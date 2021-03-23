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https://uz.sputniknews.ru/20210323/zhiteli-stolitsy-poluchili-pereraschet-za-otoplenie-s-pereboyami-17911013.html
Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
За ноябрь-декабрь 2020 года более 85 тысяч абонентов из разных районов Ташкента получили назад свои деньги. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-23T17:53+0500
2021-03-23T17:53+0500
отопление
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Более восьми млрд сумов вернули жителям Ташкента после перерасчета за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите прав потребителей при АМК. В ведомстве отметили, что по итогам прошедшего сезона принято более 400 обращений от жителей с жалобами на плохое отопление. За ноябрь-декабрь 2020 года более 85 тысяч абонентов из разных районов Ташкента получили назад свои деньги. В частности, в Чиланзарском, Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах в ноябре-декабре прошлого года, а также в январе этого года в котельных ТС-3, ТС-5, ТС-9, ТС-10 уровень тепла был ниже установленной нормы.
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ташкент
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отопление, ташкент

Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями

17:53 23.03.2021
852
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОплата ЖКХ
Оплата ЖКХ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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За ноябрь-декабрь 2020 года более 85 тысяч абонентов из разных районов Ташкента получили назад свои деньги.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Более восьми млрд сумов вернули жителям Ташкента после перерасчета за отопление. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите прав потребителей при АМК.
В ведомстве отметили, что по итогам прошедшего сезона принято более 400 обращений от жителей с жалобами на плохое отопление.
За ноябрь-декабрь 2020 года более 85 тысяч абонентов из разных районов Ташкента получили назад свои деньги.
Радиатор центрального отопления в квартире - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Общество
В двух районах столицы отключат газ и отопление
11:24
415
В частности, в Чиланзарском, Шайхантахурском, Алмазарском и Учтепинском районах в ноябре-декабре прошлого года, а также в январе этого года в котельных ТС-3, ТС-5, ТС-9, ТС-10 уровень тепла был ниже установленной нормы.
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