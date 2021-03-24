https://uz.sputniknews.ru/20210324/chm-2021-po-sportivnomu-i-boevomu-sambo-proydet-v-tashkente-17943508.html

ЧМ-2021 по спортивному и боевому самбо пройдет в Ташкенте

ЧМ-2021 по спортивному и боевому самбо пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо 2021 года состоится 12-14 ноября в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Международной

2021-03-24T21:07+0500

2021-03-24T21:07+0500

2021-03-24T21:07+0500

спорт

чемпионат мира по самбо

самбо

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо 2021 года состоится 12-14 ноября в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS). Соответствующее решение было принято на заседании во вторник.Изначально соревнование должно было пройти в ноябре в Москве. Однако из-за декабрьского вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия два года не может претендовать на проведение в стране чемпионатов мира и Олимпийских игр. Поэтому Международная федерация самбо и Всероссийская федерация самбо решили перенести турнир в другую страну.Соревнование пройдет в Ташкенте с 12 по 14 ноября. Это будет первый чемпионат мира, который пройдет в рамках новых весовых категорий.Спортсмены разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь в боевом самбо (среди мужчин).Таким образом, Ташкент в 2021 году примет два крупнейших турнира: в июне в столице Узбекистана пройдет Чемпионат Азии по самбо, а в ноябре — Чемпионат мира.

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чемпионат мира по самбо, самбо