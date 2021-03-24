https://uz.sputniknews.ru/20210324/chto-rossiyane-pokupayut-po-nocham-17931716.html

Что россияне покупают по ночам

Что россияне покупают по ночам

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне любят совершать покупки в ночное время, а особенно — товары для животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на

2021-03-24T14:22+0500

2021-03-24T14:22+0500

2021-03-24T14:25+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне любят совершать покупки в ночное время, а особенно — товары для животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райфайзенбанка.Бытовые товары россияне предпочитают также покупать ночью — они на втором месте.Далее идут рестораны и игрушки, медицина, страхование и, конечно же, фастфуд.Кстати, по мнению аналитиков, поведение потребителей очень изменилось за последнее время и люди стали тратить намного меньше денег, чем раньше. Однако есть предположение, что с приходом весны расходы россиян все-таки начнут расти.

/20210318/puteshestviya-ili-zhilischnyy-vopros-na-chem-ekonomyat-rossiyane-radi-ipoteki-17829922.html

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