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https://uz.sputniknews.ru/20210324/chto-rossiyane-pokupayut-po-nocham-17931716.html
Что россияне покупают по ночам
Что россияне покупают по ночам
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне любят совершать покупки в ночное время, а особенно — товары для животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на
2021-03-24T14:22+0500
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россия
опрос
покупки
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне любят совершать покупки в ночное время, а особенно — товары для животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райфайзенбанка.Бытовые товары россияне предпочитают также покупать ночью — они на втором месте.Далее идут рестораны и игрушки, медицина, страхование и, конечно же, фастфуд.Кстати, по мнению аналитиков, поведение потребителей очень изменилось за последнее время и люди стали тратить намного меньше денег, чем раньше. Однако есть предположение, что с приходом весны расходы россиян все-таки начнут расти.
/20210318/puteshestviya-ili-zhilischnyy-vopros-na-chem-ekonomyat-rossiyane-radi-ipoteki-17829922.html
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опрос, покупки

Что россияне покупают по ночам

14:22 24.03.2021 (обновлено: 14:25 24.03.2021)
229
© Foto : PixabayМужчина с картой у компьютера
Мужчина с картой у компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Foto : Pixabay
Фастфуд, игрушки, товары для дома и многое другое. Что еще входит в список ночных покупок — читайте далее.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Оказалось, что россияне любят совершать покупки в ночное время, а особенно — товары для животных, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Райфайзенбанка.
Оказалось, что именно в категории "Товары для животных" ночной средний чек в три раза превышает дневной.
Бытовые товары россияне предпочитают также покупать ночью — они на втором месте.
Далее идут рестораны и игрушки, медицина, страхование и, конечно же, фастфуд.
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Кстати, по мнению аналитиков, поведение потребителей очень изменилось за последнее время и люди стали тратить намного меньше денег, чем раньше.
Однако есть предположение, что с приходом весны расходы россиян все-таки начнут расти.
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