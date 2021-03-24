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https://uz.sputniknews.ru/20210324/deputat-trebuet-zapretit-manizhe-vystupat-pod-flagom-rf-17929118.html
Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ
Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпенко заявила, что Манижа не должна выступать на "Евровидении" под
2021-03-24T13:36+0500
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россия
евровидение
музыкант
артист
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпенко заявила, что Манижа не должна выступать на "Евровидении" под российским флагом, пишет РИА Новости.По мнению Драпенко, лучшим претендентом на конкурс была группа Little Big, а Манижа не только не тронула ее, но и всех остальных.Ранее редакция издания "Ветеранские вести" попросили Следственный комитет проверить песню певицы Manizha на предмет "противоправных высказываний".Напомним, в начале марта стало известно, что 29-летняя Манижа представит Россию на легендарном музыкальном конкурсе "Евровидение".
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евровидение, музыкант, артист

Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ

13:36 24.03.2021 (обновлено: 13:43 24.03.2021)
259
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКонцерт Манижи в Москве
Концерт Манижи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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По мнению народного избранника, лучшим претендентом на конкурс была группа Little Big, а Манижа не только не тронула ее, но и всех остальных.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпенко заявила, что Манижа не должна выступать на "Евровидении" под российским флагом, пишет РИА Новости.
"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", — заявила она.
По мнению Драпенко, лучшим претендентом на конкурс была группа Little Big, а Манижа не только не тронула ее, но и всех остальных.
Манижа - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Россия
"Русская женщина": СК России проверит текст песни Манижи
18 марта, 18:23
1707
Ранее редакция издания "Ветеранские вести" попросили Следственный комитет проверить песню певицы Manizha на предмет "противоправных высказываний".
Напомним, в начале марта стало известно, что 29-летняя Манижа представит Россию на легендарном музыкальном конкурсе "Евровидение".
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