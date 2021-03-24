https://uz.sputniknews.ru/20210324/deputat-trebuet-zapretit-manizhe-vystupat-pod-flagom-rf-17929118.html

Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ

Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпенко заявила, что Манижа не должна выступать на "Евровидении" под

2021-03-24T13:36+0500

2021-03-24T13:36+0500

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россия

евровидение

музыкант

артист

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпенко заявила, что Манижа не должна выступать на "Евровидении" под российским флагом, пишет РИА Новости.По мнению Драпенко, лучшим претендентом на конкурс была группа Little Big, а Манижа не только не тронула ее, но и всех остальных.Ранее редакция издания "Ветеранские вести" попросили Следственный комитет проверить песню певицы Manizha на предмет "противоправных высказываний".Напомним, в начале марта стало известно, что 29-летняя Манижа представит Россию на легендарном музыкальном конкурсе "Евровидение".

/20210318/russkaya-zhenschina-sk-rossii-proverit-tekst-pesni-manizhi-17837653.html

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евровидение, музыкант, артист