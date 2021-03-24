Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпенко заявила, что Манижа не должна выступать на "Евровидении" под российским флагом, пишет РИА Новости.По мнению Драпенко, лучшим претендентом на конкурс была группа Little Big, а Манижа не только не тронула ее, но и всех остальных.Ранее редакция издания "Ветеранские вести" попросили Следственный комитет проверить песню певицы Manizha на предмет "противоправных высказываний".Напомним, в начале марта стало известно, что 29-летняя Манижа представит Россию на легендарном музыкальном конкурсе "Евровидение".
По мнению народного избранника, лучшим претендентом на конкурс была группа Little Big, а Манижа не только не тронула ее, но и всех остальных.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпенко заявила, что Манижа не должна выступать на "Евровидении" под российским флагом, пишет РИА Новости.
"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", — заявила она.
По мнению Драпенко, лучшим претендентом на конкурс была группа Little Big, а Манижа не только не тронула ее, но и всех остальных.