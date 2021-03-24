https://uz.sputniknews.ru/20210324/gosdolg-uzbekistana-mozhet-vyrasti-do-kontsa-goda--prognoz-minfina-17933634.html

Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина

Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Минфин опубликовал отчет, в котором спрогнозировал рост совокупного госдолга Узбекистана до конца 2021 года. По данным ведомства,

2021-03-24T15:08+0500

2021-03-24T15:08+0500

2021-03-24T15:13+0500

экономика

госдолг

министерство финансов узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Минфин опубликовал отчет, в котором спрогнозировал рост совокупного госдолга Узбекистана до конца 2021 года. По данным ведомства, объем задолженности может вырасти еще на 5 млрд долларов и составить 45,3% от ВВП страны.Так, этот показатель может достичь отметки в 28,3 млрд долларов. Для сравнения: в 2020-м совокупный госдолг увеличился на 5,4 млрд до 23,3 млрд долларов или с 34,4% до 40,4% ВВП.Отмечается, что на конец 2021 года государственный внешний долг прогнозируется на уровне 25,7 млрд долларов, из них 18,6 млрд долларов — сумма, привлеченная от имени правительства, и 7,1 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.При этом специалисты ведомства отмечают, что государственный долг остается умеренным и безопасным для макроэкономической стабильности, несмотря на динамику роста.По итогам же первого полугодия 2019-го года размер внешнего госдолга Узбекистана составлял 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. Такой размер внешнего долга оценивается Минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.

/20210317/ministr-finansov-rasskazal-na-chto-uzbekistan-tratit-svoy-gosdolg-17804600.html

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госдолг, министерство финансов узбекистана, узбекистан