Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210324/gosdolg-uzbekistana-mozhet-vyrasti-do-kontsa-goda--prognoz-minfina-17933634.html
Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Минфин опубликовал отчет, в котором спрогнозировал рост совокупного госдолга Узбекистана до конца 2021 года. По данным ведомства,
2021-03-24T15:08+0500
2021-03-24T15:13+0500
экономика
госдолг
министерство финансов узбекистана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/08/15957556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3b6c403b19e7f3a1ae988d19ae2b0790.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Минфин опубликовал отчет, в котором спрогнозировал рост совокупного госдолга Узбекистана до конца 2021 года. По данным ведомства, объем задолженности может вырасти еще на 5 млрд долларов и составить 45,3% от ВВП страны.Так, этот показатель может достичь отметки в 28,3 млрд долларов. Для сравнения: в 2020-м совокупный госдолг увеличился на 5,4 млрд до 23,3 млрд долларов или с 34,4% до 40,4% ВВП.Отмечается, что на конец 2021 года государственный внешний долг прогнозируется на уровне 25,7 млрд долларов, из них 18,6 млрд долларов — сумма, привлеченная от имени правительства, и 7,1 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.При этом специалисты ведомства отмечают, что государственный долг остается умеренным и безопасным для макроэкономической стабильности, несмотря на динамику роста.По итогам же первого полугодия 2019-го года размер внешнего госдолга Узбекистана составлял 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. Такой размер внешнего долга оценивается Минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.
/20210317/ministr-finansov-rasskazal-na-chto-uzbekistan-tratit-svoy-gosdolg-17804600.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/08/15957556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_09b3fa3ef891f0fa06105419e2c4cb28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
госдолг, министерство финансов узбекистана, узбекистан

Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина

15:08 24.03.2021 (обновлено: 15:13 24.03.2021)
364
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
На конец 2021 года государственный внешний долг прогнозируется на уровне 25,7 млрд долларов, из них 18,6 млрд долларов — сумма, привлеченная от имени правительства, и 7,1 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Минфин опубликовал отчет, в котором спрогнозировал рост совокупного госдолга Узбекистана до конца 2021 года. По данным ведомства, объем задолженности может вырасти еще на 5 млрд долларов и составить 45,3% от ВВП страны.
Так, этот показатель может достичь отметки в 28,3 млрд долларов.
Для сравнения: в 2020-м совокупный госдолг увеличился на 5,4 млрд до 23,3 млрд долларов или с 34,4% до 40,4% ВВП.
Отмечается, что на конец 2021 года государственный внешний долг прогнозируется на уровне 25,7 млрд долларов, из них 18,6 млрд долларов — сумма, привлеченная от имени правительства, и 7,1 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.
Курсы валют - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Экономика
Министр финансов рассказал, на что Узбекистан тратит свой госдолг
17 марта, 13:34
895
При этом специалисты ведомства отмечают, что государственный долг остается умеренным и безопасным для макроэкономической стабильности, несмотря на динамику роста.
По итогам же первого полугодия 2019-го года размер внешнего госдолга Узбекистана составлял 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. Такой размер внешнего долга оценивается Минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:31Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
15:23Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
15:08Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
15:06В Узбекистане задержали фальшивого президента
15:02Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
14:31В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
14:27Матч Узбекистан — Гана обслужит судейская коллегия из Кыргызстана
14:22Что россияне покупают по ночам
14:05Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым
14:05В Ташкенте ночью загорелся припаркованный автомобиль
14:04В руководстве Госкомэкологии очередное назначение
13:50Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя
13:42Видео о сходе селевого потока в Сурхандарье устаревшее
13:36Депутат требует запретить Маниже выступать под флагом РФ
13:35В столичном аэропорту задержан злоумышленник с экстремистской литературой
13:25Частная фирма "наварилась" на ремонте школы в Бухаре
13:17При приеме на работу больше не потребуется справка о несудимости — указ
13:02В Узбекистане увеличат производство гончарных изделий
13:01Во сколько миллионеры встают и на что тратят свободное время — исследование
12:25Яркая весна: в Индии начали праздновать фестиваль красок - фото