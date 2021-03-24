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Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана
Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Исландии произошло по-настоящему необычное событие — на полуострове Рейкьянес проснулся древний вулкан Фаградальсфьяль.
2021-03-24T18:21+0500
2021-03-24T18:22+0500
в мире
ученые
исландия
вулкан
кулинария
еда
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Исландии произошло по-настоящему необычное событие — на полуострове Рейкьянес проснулся древний вулкан Фаградальсфьяль.Он спал шесть тысяч лет, и, вот, наконец, любители экзотических ощущений смогли полюбоваться моментами, которые если и повторятся, то, возможно, снова только спустя несколько тысяч лет.То, что выбросы лавы и пепла не столь агрессивные, заметно снизило уровень угрозы, а, значит, привлекло массу туристов. Среди них есть и ученые, которые отправились к Фаградальсфьялю, вооружившись не только записными книжками и приборами, но и булочками для хот-догов.Специалисты решили пожарить сосиски прямо на остывающей лаве. Видео тут же разлетелось по сети. Пользователи отметили, что пикник получился очень в тему.Ранее были замечены российские туристы, жарившие сосиски и яичницу у кратера Ключевского вулкана, который находится на Камчатке.
исландия
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ученые, исландия, вулкан, кулинария, еда

Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана

18:21 24.03.2021 (обновлено: 18:22 24.03.2021)
1814
© AFP 2018 / JOE RAEDLEХот-доги
Хот-доги - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© AFP 2018 / JOE RAEDLE
Пользователи отметили, что пикник пришелся очень кстати.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Исландии произошло по-настоящему необычное событие — на полуострове Рейкьянес проснулся древний вулкан Фаградальсфьяль.
Он спал шесть тысяч лет, и, вот, наконец, любители экзотических ощущений смогли полюбоваться моментами, которые если и повторятся, то, возможно, снова только спустя несколько тысяч лет.
Несмотря на ажиотаж вокруг вулкана, стоит сказать, что извергается он не так сильно, как ожидалось.
То, что выбросы лавы и пепла не столь агрессивные, заметно снизило уровень угрозы, а, значит, привлекло массу туристов.
Среди них есть и ученые, которые отправились к Фаградальсфьялю, вооружившись не только записными книжками и приборами, но и булочками для хот-догов.
Специалисты решили пожарить сосиски прямо на остывающей лаве. Видео тут же разлетелось по сети. Пользователи отметили, что пикник получился очень в тему.
Ранее были замечены российские туристы, жарившие сосиски и яичницу у кратера Ключевского вулкана, который находится на Камчатке.
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