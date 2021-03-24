https://uz.sputniknews.ru/20210324/kakova-nauka-na-vkus-v-islandii-uchenye-pozharili-khot-dogi-v-lave-vulkana-17938123.html

Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана

Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Исландии произошло по-настоящему необычное событие — на полуострове Рейкьянес проснулся древний вулкан Фаградальсфьяль.

2021-03-24T18:21+0500

2021-03-24T18:21+0500

2021-03-24T18:22+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Исландии произошло по-настоящему необычное событие — на полуострове Рейкьянес проснулся древний вулкан Фаградальсфьяль.Он спал шесть тысяч лет, и, вот, наконец, любители экзотических ощущений смогли полюбоваться моментами, которые если и повторятся, то, возможно, снова только спустя несколько тысяч лет.То, что выбросы лавы и пепла не столь агрессивные, заметно снизило уровень угрозы, а, значит, привлекло массу туристов. Среди них есть и ученые, которые отправились к Фаградальсфьялю, вооружившись не только записными книжками и приборами, но и булочками для хот-догов.Специалисты решили пожарить сосиски прямо на остывающей лаве. Видео тут же разлетелось по сети. Пользователи отметили, что пикник получился очень в тему.Ранее были замечены российские туристы, жарившие сосиски и яичницу у кратера Ключевского вулкана, который находится на Камчатке.

исландия

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ученые, исландия, вулкан, кулинария, еда