Какова наука на вкус: в Исландии ученые пожарили хот-доги в лаве вулкана

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Исландии произошло по-настоящему необычное событие — на полуострове Рейкьянес проснулся древний вулкан Фаградальсфьяль.Он спал шесть тысяч лет, и, вот, наконец, любители экзотических ощущений смогли полюбоваться моментами, которые если и повторятся, то, возможно, снова только спустя несколько тысяч лет.То, что выбросы лавы и пепла не столь агрессивные, заметно снизило уровень угрозы, а, значит, привлекло массу туристов. Среди них есть и ученые, которые отправились к Фаградальсфьялю, вооружившись не только записными книжками и приборами, но и булочками для хот-догов.Специалисты решили пожарить сосиски прямо на остывающей лаве. Видео тут же разлетелось по сети. Пользователи отметили, что пикник получился очень в тему.Ранее были замечены российские туристы, жарившие сосиски и яичницу у кратера Ключевского вулкана, который находится на Камчатке.