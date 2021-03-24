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Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая, однако букмекеры уже сейчас предположили, кто одержит победу.
2021-03-24T15:23+0500
2021-03-24T15:27+0500
в мире
песни
евровидение
конкурс
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая, однако букмекеры уже сейчас предположили, кто одержит победу.Ставка делается на представительницу Мальты Дестини Чукуньере — артистка выступит с песней Je Me Casse. "Серебро", про прогнозам аналитиков, возьмет участник от Швейцарии Джон Мухарремай — он выступит с синглом Tout l’Univers."Бронзу" предсказывают Франции. Певица и актриса Барбара Прави подготовила лирическую композицию Voilà.Такие ставки сделали букмекеры, данные отображены на портале Eurovisionworld.России между тем предсказывают лишь 13-е место. Напомним, что в этом году страну представит певица Манижа таджикского происхождения.Хотя стоит отметить, что клип артистки на песню Russian Woman собрал на YouTube 5,4 миллиона просмотров — таким образом, видеоработа стала второй по популярности. Но отрыв оказался совсем небольшим, ведь у клипа Loco Loco сербской группы Hurricane — 5,5 миллиона просмотров.Напомним, что в этом году "Евровидение" состоится 18-22 мая, и не в дистанционном формате, а обычном. Правда, планируется сократить количество присутствующих.
/20210324/deputat-trebuet-zapretit-manizhe-vystupat-pod-flagom-rf-17929118.html
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песни, евровидение, конкурс

Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор

15:23 24.03.2021 (обновлено: 15:27 24.03.2021)
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© AFP / SANDER KONINGЛоготип музыкального конкурса "Евровидение"
Логотип музыкального конкурса Евровидение - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© AFP / SANDER KONING
По мнению экспертов, российская представительница Манижа займет в этом году только 13-е место.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая, однако букмекеры уже сейчас предположили, кто одержит победу.
Ставка делается на представительницу Мальты Дестини Чукуньере — артистка выступит с песней Je Me Casse.
"Серебро", про прогнозам аналитиков, возьмет участник от Швейцарии Джон Мухарремай — он выступит с синглом Tout l’Univers.
"Бронзу" предсказывают Франции. Певица и актриса Барбара Прави подготовила лирическую композицию Voilà.
Такие ставки сделали букмекеры, данные отображены на портале Eurovisionworld.
© EurovisionworldПортал Eurovisionworld, где делается ставка на победителя конкурса "Евровидение-2021"
Портал Eurovisionworld, где делается ставка на победителя конкурса Евровидение-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Портал Eurovisionworld, где делается ставка на победителя конкурса "Евровидение-2021"
© Eurovisionworld
России между тем предсказывают лишь 13-е место. Напомним, что в этом году страну представит певица Манижа таджикского происхождения.
Хотя стоит отметить, что клип артистки на песню Russian Woman собрал на YouTube 5,4 миллиона просмотров — таким образом, видеоработа стала второй по популярности.
Но отрыв оказался совсем небольшим, ведь у клипа Loco Loco сербской группы Hurricane — 5,5 миллиона просмотров.
Концерт Манижи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
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13:36
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Напомним, что в этом году "Евровидение" состоится 18-22 мая, и не в дистанционном формате, а обычном. Правда, планируется сократить количество присутствующих.
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