https://uz.sputniknews.ru/20210324/kto-pobedit-na-evrovidenii-2021-bukmekery-sdelali-svoy-vybor-17932749.html

Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор

Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая, однако букмекеры уже сейчас предположили, кто одержит победу.

2021-03-24T15:23+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая, однако букмекеры уже сейчас предположили, кто одержит победу.Ставка делается на представительницу Мальты Дестини Чукуньере — артистка выступит с песней Je Me Casse. "Серебро", про прогнозам аналитиков, возьмет участник от Швейцарии Джон Мухарремай — он выступит с синглом Tout l’Univers."Бронзу" предсказывают Франции. Певица и актриса Барбара Прави подготовила лирическую композицию Voilà.Такие ставки сделали букмекеры, данные отображены на портале Eurovisionworld.России между тем предсказывают лишь 13-е место. Напомним, что в этом году страну представит певица Манижа таджикского происхождения.Хотя стоит отметить, что клип артистки на песню Russian Woman собрал на YouTube 5,4 миллиона просмотров — таким образом, видеоработа стала второй по популярности. Но отрыв оказался совсем небольшим, ведь у клипа Loco Loco сербской группы Hurricane — 5,5 миллиона просмотров.Напомним, что в этом году "Евровидение" состоится 18-22 мая, и не в дистанционном формате, а обычном. Правда, планируется сократить количество присутствующих.

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