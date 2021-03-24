Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме в конце мая, однако букмекеры уже сейчас предположили, кто одержит победу.Ставка делается на представительницу Мальты Дестини Чукуньере — артистка выступит с песней Je Me Casse. "Серебро", про прогнозам аналитиков, возьмет участник от Швейцарии Джон Мухарремай — он выступит с синглом Tout l’Univers."Бронзу" предсказывают Франции. Певица и актриса Барбара Прави подготовила лирическую композицию Voilà.Такие ставки сделали букмекеры, данные отображены на портале Eurovisionworld.России между тем предсказывают лишь 13-е место. Напомним, что в этом году страну представит певица Манижа таджикского происхождения.Хотя стоит отметить, что клип артистки на песню Russian Woman собрал на YouTube 5,4 миллиона просмотров — таким образом, видеоработа стала второй по популярности. Но отрыв оказался совсем небольшим, ведь у клипа Loco Loco сербской группы Hurricane — 5,5 миллиона просмотров.Напомним, что в этом году "Евровидение" состоится 18-22 мая, и не в дистанционном формате, а обычном. Правда, планируется сократить количество присутствующих.