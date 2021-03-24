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Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика
Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею, сообщает в своем обзоре
2021-03-24T19:01+0500
2021-03-24T19:01+0500
туризм
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узбекистанцы
мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею, сообщает в своем обзоре Aviasales.uz.Ситуация с путешествиями внутри страны в 2020 году была следующей: бронирования сократились на 66%, а число поисков — на 35%.В нынешнем году рынок туризма начал постепенно восстанавливаться. В топ востребованных направлений попали Россия, Казахстан, Турция, Беларусь и ОАЭ. При этом цены на авиабилеты выросли. Перелет в Россию обойдётся сегодня в 391 доллар США, что на 55% дороже, чем в 2020 году.Напомним, с 15 марта 2021 года отменена процедура экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в аэропортах, на вокзалах или в пограничных пунктах перехода.Пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации.
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туристы, узбекистанцы, мигранты, узбекистан

Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика

19:01 24.03.2021
1647
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПутешественник в защитной маске на вокзале Пекина, Китай
Путешественник в защитной маске на вокзале Пекина, Китай - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
В 2020 году границы поездки в большинство стран были невозможны, однако узбекистанцы продолжали искать билеты и присматриваться к ценам на них.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею, сообщает в своем обзоре Aviasales.uz.
Ситуация с путешествиями внутри страны в 2020 году была следующей: бронирования сократились на 66%, а число поисков — на 35%.
В нынешнем году рынок туризма начал постепенно восстанавливаться. В топ востребованных направлений попали Россия, Казахстан, Турция, Беларусь и ОАЭ. При этом цены на авиабилеты выросли. Перелет в Россию обойдётся сегодня в 391 доллар США, что на 55% дороже, чем в 2020 году.
Напомним, с 15 марта 2021 года отменена процедура экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в аэропортах, на вокзалах или в пограничных пунктах перехода.
Пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации.
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