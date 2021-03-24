Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею, сообщает в своем обзоре Aviasales.uz.Ситуация с путешествиями внутри страны в 2020 году была следующей: бронирования сократились на 66%, а число поисков — на 35%.В нынешнем году рынок туризма начал постепенно восстанавливаться. В топ востребованных направлений попали Россия, Казахстан, Турция, Беларусь и ОАЭ. При этом цены на авиабилеты выросли. Перелет в Россию обойдётся сегодня в 391 доллар США, что на 55% дороже, чем в 2020 году.Напомним, с 15 марта 2021 года отменена процедура экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в аэропортах, на вокзалах или в пограничных пунктах перехода.Пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации.
В 2020 году границы поездки в большинство стран были невозможны, однако узбекистанцы продолжали искать билеты и присматриваться к ценам на них.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею, сообщает в своем обзоре Aviasales.uz.
Ситуация с путешествиями внутри страны в 2020 году была следующей: бронирования сократились на 66%, а число поисков — на 35%.
В нынешнем году рынок туризма начал постепенно восстанавливаться. В топ востребованных направлений попали Россия, Казахстан, Турция, Беларусь и ОАЭ. При этом цены на авиабилеты выросли. Перелет в Россию обойдётся сегодня в 391 доллар США, что на 55% дороже, чем в 2020 году.
Напомним, с 15 марта 2021 года отменена процедура экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в аэропортах, на вокзалах или в пограничных пунктах перехода.
Пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации.