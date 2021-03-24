https://uz.sputniknews.ru/20210324/kuda-khoteli-uletet-uzbekistantsy-vo-vremya-pandemii--statistika-17940806.html

Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика

Куда хотели улететь узбекистанцы во время пандемии — статистика

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею, сообщает в своем обзоре

2021-03-24T19:01+0500

2021-03-24T19:01+0500

2021-03-24T19:01+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В 2020 году узбекистанцы чаще всего искали билеты в Россию, Турцию, Казахстан, Беларусь и Южную Корею, сообщает в своем обзоре Aviasales.uz.Ситуация с путешествиями внутри страны в 2020 году была следующей: бронирования сократились на 66%, а число поисков — на 35%.В нынешнем году рынок туризма начал постепенно восстанавливаться. В топ востребованных направлений попали Россия, Казахстан, Турция, Беларусь и ОАЭ. При этом цены на авиабилеты выросли. Перелет в Россию обойдётся сегодня в 391 доллар США, что на 55% дороже, чем в 2020 году.Напомним, с 15 марта 2021 года отменена процедура экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в аэропортах, на вокзалах или в пограничных пунктах перехода.Пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации.

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туристы, узбекистанцы, мигранты, узбекистан