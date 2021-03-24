Матч Узбекистан — Гана обслужит судейская коллегия из Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Намангане на Центральном стадионе 26 марта состоится товарищеский матч сборной Узбекистана против команды из Ганы. Об этом сообщает Ассоциация футбола РУз.Отмечается, что за игрой будет наблюдать судейская коллегия из Кыргызстана. Главным рефери назначен Абдылдаев Дайырбек, супервайзером арбитра стал Баходир Кочкаров. В роли резервного судьи выступит Нурзутбек Аскатов. Также в состав судейской бригады вошли Исмоилхон Толипжонов и Сергей Грищенко.Напомним: еще один товарищеский матч пройдет в Ташкенте 29 марта. На стадионе "Бунедкор" в 18.00 по местному времени сборная Узбекистана встретится с футболистами из Ирака.
Отмечается, что за игрой будет наблюдать судейская коллегия из Кыргызстана. Главным рефери назначен Абдылдаев Дайырбек, супервайзером арбитра стал Баходир Кочкаров. В роли резервного судьи выступит Нурзутбек Аскатов. Также в состав судейской бригады вошли Исмоилхон Толипжонов и Сергей Грищенко.
Напомним: еще один товарищеский матч пройдет в Ташкенте 29 марта. На стадионе "Бунедкор" в 18.00 по местному времени сборная Узбекистана встретится с футболистами из Ирака.