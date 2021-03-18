Где пройдут товарищеские матчи сборных Узбекистана и Ирака с Ганой — АФУ

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Стало известно место и время проведения товарищеских игр, которые планируются между сборными Узбекистана и Ирака с Ганой. В пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана сообщили, что против сборной Ганы узбекистанцы сыграют 26 марта в 18.00 по местному времени на центральном стадионе в Намангане.Матч с футболистами Ирака состоится 29 марта в 18.00 по местному времени на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте.При этом, учитывая эпидемическую обстановку в республике и ужесточение карантинных мер, в Ассоциации футбола Узбекистана напомнили болельщикам о необходимости соблюдения санитарных правил и норм гигиены, а также социальной дистанции на территории стадиона.Ранее сообщалось, что игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира.
При этом, учитывая эпидемическую обстановку в республике и ужесточение карантинных мер, в Ассоциации футбола Узбекистана напомнили болельщикам о необходимости соблюдения санитарных правил и норм гигиены, а также социальной дистанции на территории стадиона.
Ранее сообщалось, что игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира.