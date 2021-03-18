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Где пройдут товарищеские матчи сборных Узбекистана и Ирака с Ганой — АФУ
Где пройдут товарищеские матчи сборных Узбекистана и Ирака с Ганой — АФУ
В Ассоциации футбола Узбекистана призвали болельщиков соблюдать санитарные правила и нормы гигиены, а также социальную дистанцию на территории стадиона. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T12:03+0500
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спорт
товарищеский матч
футбол
сборная узбекистана
наманган
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Стало известно место и время проведения товарищеских игр, которые планируются между сборными Узбекистана и Ирака с Ганой. В пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана сообщили, что против сборной Ганы узбекистанцы сыграют 26 марта в 18.00 по местному времени на центральном стадионе в Намангане.Матч с футболистами Ирака состоится 29 марта в 18.00 по местному времени на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте.При этом, учитывая эпидемическую обстановку в республике и ужесточение карантинных мер, в Ассоциации футбола Узбекистана напомнили болельщикам о необходимости соблюдения санитарных правил и норм гигиены, а также социальной дистанции на территории стадиона.Ранее сообщалось, что игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира.
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товарищеский матч, футбол, сборная узбекистана, наманган, ташкент

Где пройдут товарищеские матчи сборных Узбекистана и Ирака с Ганой — АФУ

12:03 18.03.2021 (обновлено: 12:19 18.03.2021)
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© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБутсы
Бутсы - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
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В Ассоциации футбола Узбекистана призвали болельщиков соблюдать санитарные правила и нормы гигиены, а также социальную дистанцию на территории стадиона.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Стало известно место и время проведения товарищеских игр, которые планируются между сборными Узбекистана и Ирака с Ганой.
В пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана сообщили, что против сборной Ганы узбекистанцы сыграют 26 марта в 18.00 по местному времени на центральном стадионе в Намангане.
Матч с футболистами Ирака состоится 29 марта в 18.00 по местному времени на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте.
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При этом, учитывая эпидемическую обстановку в республике и ужесточение карантинных мер, в Ассоциации футбола Узбекистана напомнили болельщикам о необходимости соблюдения санитарных правил и норм гигиены, а также социальной дистанции на территории стадиона.
Ранее сообщалось, что игры пройдут в рамках подготовительных сборов за выход на чемпионат мира.
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