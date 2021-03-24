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https://uz.sputniknews.ru/20210324/ministr-vnutrennikh-del-kyrgyzstana-posetil-guvd-tashkenta--chto-zainteresovalo-delegatsiyu-17928148.html
Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя
Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Делегация МВД Кыргызстана во главе с министром генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым посетила Главное управление внутренних дел
2021-03-24T13:50+0500
2021-03-24T13:50+0500
общество
гувд ташкента
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Делегация МВД Кыргызстана во главе с министром генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым посетила Главное управление внутренних дел Ташкента, рассказали в ГУВД.Представители КР находятся в Узбекистане с рабочим визитом.В ГУВД гостей встретил начальник ведомства генерал-майор Азиз Ташпулатов. Им рассказали об уже проведенных реформах и планах на будущее, показали дежурную часть, информационный мультимедийный центр."Большой интерес у гостей вызвала экскурсия в музей "Шон-шараф", экспозиции четырех разделов которого представлены редкими, а подчас уникальными образцами форменной одежды, авто- и мототранспорта, оборудования, спецсредствами и табельным оружием, использовавшимися на разных этапах становления органов внутренних дел республики", — рассказали в ГУВД.В финале визита представители двух стран обменялись сувенирами и сделали несколько фотографий на память.
/20210305/Geroi-zlodei-Gastrolery-i-tashkentskiy-Dyadya-Stpa-kollektsiya-muzeya-GUVD--16137077.html
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гувд ташкента, кыргызстан

Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя

13:50 24.03.2021
793
© ГУВД г. ТашкентаДелегация МВД Кыргызстана посетила ГУВД Ташкента
Делегация МВД Кыргызстана посетила ГУВД Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© ГУВД г. Ташкента
Представители КР находятся в Узбекистане с рабочим визитом.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Делегация МВД Кыргызстана во главе с министром генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым посетила Главное управление внутренних дел Ташкента, рассказали в ГУВД.
Представители КР находятся в Узбекистане с рабочим визитом.
В ГУВД гостей встретил начальник ведомства генерал-майор Азиз Ташпулатов.
© ГУВД г. ТашкентаДелегация МВД Кыргызстана посетила ГУВД Ташкента
Делегация МВД Кыргызстана посетила ГУВД Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Делегация МВД Кыргызстана посетила ГУВД Ташкента
© ГУВД г. Ташкента
Им рассказали об уже проведенных реформах и планах на будущее, показали дежурную часть, информационный мультимедийный центр.
"Большой интерес у гостей вызвала экскурсия в музей "Шон-шараф", экспозиции четырех разделов которого представлены редкими, а подчас уникальными образцами форменной одежды, авто- и мототранспорта, оборудования, спецсредствами и табельным оружием, использовавшимися на разных этапах становления органов внутренних дел республики", — рассказали в ГУВД.
Легендарный и добслестный сотрудник милиции Садык Касымов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2021
Аналитика
Герои, злодеи-"Гастролеры" и ташкентский Дядя Стёпа: коллекция музея ГУВД
5 марта, 14:31
493
В финале визита представители двух стран обменялись сувенирами и сделали несколько фотографий на память.
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