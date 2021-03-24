Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Делегация МВД Кыргызстана во главе с министром генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым посетила Главное управление внутренних дел Ташкента, рассказали в ГУВД.Представители КР находятся в Узбекистане с рабочим визитом.В ГУВД гостей встретил начальник ведомства генерал-майор Азиз Ташпулатов. Им рассказали об уже проведенных реформах и планах на будущее, показали дежурную часть, информационный мультимедийный центр."Большой интерес у гостей вызвала экскурсия в музей "Шон-шараф", экспозиции четырех разделов которого представлены редкими, а подчас уникальными образцами форменной одежды, авто- и мототранспорта, оборудования, спецсредствами и табельным оружием, использовавшимися на разных этапах становления органов внутренних дел республики", — рассказали в ГУВД.В финале визита представители двух стран обменялись сувенирами и сделали несколько фотографий на память.
Им рассказали об уже проведенных реформах и планах на будущее, показали дежурную часть, информационный мультимедийный центр.
"Большой интерес у гостей вызвала экскурсия в музей "Шон-шараф", экспозиции четырех разделов которого представлены редкими, а подчас уникальными образцами форменной одежды, авто- и мототранспорта, оборудования, спецсредствами и табельным оружием, использовавшимися на разных этапах становления органов внутренних дел республики", — рассказали в ГУВД.