https://uz.sputniknews.ru/20210324/ministr-vnutrennikh-del-kyrgyzstana-posetil-guvd-tashkenta--chto-zainteresovalo-delegatsiyu-17928148.html

Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя

Министр внутренних дел Кыргызстана посетил ГУВД Ташкента — что заинтересовало гостя

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Делегация МВД Кыргызстана во главе с министром генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым посетила Главное управление внутренних дел

2021-03-24T13:50+0500

2021-03-24T13:50+0500

2021-03-24T13:50+0500

общество

гувд ташкента

кыргызстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/18/17928462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a989b899af47a425c4d75d70c9003a56.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Делегация МВД Кыргызстана во главе с министром генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым посетила Главное управление внутренних дел Ташкента, рассказали в ГУВД.Представители КР находятся в Узбекистане с рабочим визитом.В ГУВД гостей встретил начальник ведомства генерал-майор Азиз Ташпулатов. Им рассказали об уже проведенных реформах и планах на будущее, показали дежурную часть, информационный мультимедийный центр."Большой интерес у гостей вызвала экскурсия в музей "Шон-шараф", экспозиции четырех разделов которого представлены редкими, а подчас уникальными образцами форменной одежды, авто- и мототранспорта, оборудования, спецсредствами и табельным оружием, использовавшимися на разных этапах становления органов внутренних дел республики", — рассказали в ГУВД.В финале визита представители двух стран обменялись сувенирами и сделали несколько фотографий на память.

/20210305/Geroi-zlodei-Gastrolery-i-tashkentskiy-Dyadya-Stpa-kollektsiya-muzeya-GUVD--16137077.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

гувд ташкента, кыргызстан