https://uz.sputniknews.ru/20210324/na-tseremonii-oskar-2021-snova-ne-budet-veduschego-17921245.html

На церемонии "Оскар-2021" снова не будет ведущего

На церемонии "Оскар-2021" снова не будет ведущего

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Церемония "Оскар-2021" снова пройдет без ведущего, сообщает Deadline.

2021-03-24T08:22+0500

2021-03-24T08:22+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Церемония "Оскар-2021" снова пройдет без ведущего, сообщает Deadline.Само мероприятие пройдет с ограниченным количеством гостей.В этом году главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чанга, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.Напомним, что в 2019 году "Оскар" лишился ведущего впервые за тридцать лет из-за громкого скандала с комиком Кевином Хартом. В 2020-м мероприятие также состоялось без ведущего.

/20210315/stal-izvesten-polnyy-spisok-nominantov-na-oskar-17766370.html

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киноиндустрия, кинопремия, кинорежиссер, оскар, кино