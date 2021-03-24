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На церемонии "Оскар-2021" снова не будет ведущего
На церемонии "Оскар-2021" снова не будет ведущего
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Церемония "Оскар-2021" снова пройдет без ведущего, сообщает Deadline.
2021-03-24T08:22+0500
2021-03-24T10:09+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Церемония "Оскар-2021" снова пройдет без ведущего, сообщает Deadline.Само мероприятие пройдет с ограниченным количеством гостей.В этом году главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чанга, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.Напомним, что в 2019 году "Оскар" лишился ведущего впервые за тридцать лет из-за громкого скандала с комиком Кевином Хартом. В 2020-м мероприятие также состоялось без ведущего.
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киноиндустрия, кинопремия, кинорежиссер, оскар, кино

На церемонии "Оскар-2021" снова не будет ведущего

08:22 24.03.2021 (обновлено: 10:09 24.03.2021)
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© pics.ruУзбекистан сможет выдвигать фильмы на премию "Оскар"
Узбекистан сможет выдвигать фильмы на премию Оскар - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© pics.ru
В этом году мероприятие пройдет с ограниченным количеством гостей.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Церемония "Оскар-2021" снова пройдет без ведущего, сообщает Deadline.

"Время в эфире будет заполнено выступлениями артистов и речами победителей", — говорится в информации.

Само мероприятие пройдет с ограниченным количеством гостей.
В этом году главными фаворитами списка кандидатов стали фильмы "Манк" Дэвида Финчера, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Минари" Ли Исаака Чанга, "Девушка, подающая надежды" Эмиральда Феннела, "Отец" Флориана Зеллера — у этих лент сразу несколько престижных номинаций.
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Стал известен полный список номинантов на "Оскар"
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Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 25 апреля.
Напомним, что в 2019 году "Оскар" лишился ведущего впервые за тридцать лет из-за громкого скандала с комиком Кевином Хартом. В 2020-м мероприятие также состоялось без ведущего.
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